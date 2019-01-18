閻大富／龍魂再起！中職味全龍復活有望嗎？

▲味全龍。（資料照／記者季相儒攝）

●閻大富／文字工作者，政戰學校新聞系畢，曾任職國防部軍事新聞通訊社、漢聲電台，6年中華職棒轉播經驗，退役後任中廣記者。

今年春季國內棒球界最火紅的議題，莫過於中華職棒創始球隊之一，解散20年的「味全龍」有希望大復活。這個消息日前曝光後，引起各方諸多討論，有人振臂高呼、激動不已，也有人心存疑慮認為，莫非又是「放羊的孩子」？為何差異如此之大？

中華職棒聯盟在1989年創立，今年正式邁入第30年，創始球隊為統一獅、味全龍、三商虎、兄弟象4隊，目前除了統一獅還存活，龍、虎兩隊都已解散，兄弟也將經營權轉賣給中信辜家。這30年中，整個聯盟新成立、轉賣到消失的球隊不少，三商虎、時報鷹、俊國熊、中信鯨、興農牛、誠泰COBRAS等等，但沒有一隊像「味全龍」復活這麼樣令人期待。最大的原因是當年龍隊連續3年（1997、98、99）拿到總冠軍後，「龍族王朝」可說是最輝煌的時刻，接手味全企業經營權的頂新魏家，卻不願繼續玩下去，斷然在球團赴歐旅遊之際解散球隊，讓球員和球迷錯愕、不敢置信，誰會想到一支3連霸後的球隊，最後結果是走向解散的命運。即使後來大動作向政府請願，上街頭抗議，都挽回不了頂新堅持解散龍隊的決定。

「龍族」血統從來不滅

這麼多年來以忠誠、團結為特色的死忠龍迷只能在球場邊，默默支持帶有「龍族」血統，尚在職棒圈打拼的球員，如當時興農牛的張泰山和葉君璋等人。或是只能在味全龍OB賽時，在場邊揮舞著「龍魂不滅」紅色大旗，發洩從巔峰跌入萬丈深淵絕望和失望的多年情緒。因此，當龍魂有機會再被喚醒，長久的等待有可能成真時，那種心中的悸動可想而知。連龍隊指標球星已退休的張泰山都立刻回應，只要能讓他再披龍隊球衣，不論球團什麼職位他都願意接手，更道出球員對龍隊復活的渴望。

但味全龍隊當年解散後，聯盟會藉已遭註消，重新加盟，必須先拿出5.8億台幣（包含加盟金1.2億、基層棒球振興基金1億、保證金3.6億），持續經營5年後保證金才會退還。姑且不論頂新願不願付這近6億金額，加上每年至少好幾個億的經營成本（這對不缺錢的魏家來說其實是九牛一毛），重點在於當年解散龍隊，讓眾多龍族傷心落淚的人就是魏家啊！20年前不顧各方勸說，執意不玩下去的人，如今又為何要重組球隊呢？廣大的龍迷可以再給他們一次機會嗎？個人合理的推論，重組球隊是為了扭轉因食安問題損傷的企業形象。而擺在檯面上正好有個成功例子，中信兄弟老闆辜仲諒。

辜家挾兄弟象「鹹魚翻身」

辜仲諒因與扁家關係涉入多起案件，始終被冠上「官商勾結」的負面形象，自從接手兄弟球團後，即使曾鬧出「五虎將事件」重傷球團形象，但經營這些年來，輿論對於辜仲諒的評價一直是正大於負，肯定他對棒球界的貢獻，甚至在去年還當上棒協理事長，成為業餘球界最大組織的頭頭，這些過程魏家應該都看在眼裏。

如果魏家打的如意算盤真是如此，先試水溫經營5年（甚至更短），評估後續效益後再作打算，也不能就此斷論其心可居，因為在台灣養一支職業球隊確實不易，市場小、花費大，別說賺錢，只要能損益兩平就已經阿彌陀佛了，賠錢就想著是替社會做做公益吧！加上經歷幾次假球事件，流失不少球迷，目前4支球團都是如履薄冰的苦撐，站在聯盟的立場，若味全龍復活成真，那真是30年來最大的一份禮物。

聯盟在2017年訂定新球團加盟辦法，規定發生下列情形之一就會沒收保證金，包括是「球團設立未滿五年而解散或轉賣」、「球團違反中華職棒棒球協約情節重大」、「擁有球隊經營權之法人、團體或其代表人涉及簽賭等違法經營情事」、「球團經營困難無法正常給付薪資達二個月者」、「其他嚴重違反法律情事者」。新球團還必須提供經營企劃書，附加「主場規劃」。

已經傳出新龍隊的主場有意落腳在高雄澄清湖球場，市長韓國瑜說絕對歡迎。

從消息曝光後攻佔各大媒體版面，大部分都是以正面觀念解讀訊息來看，成事確實會帶來極大迴響。但在頂新沒有向聯盟提出申請，看不到經營企劃書時，一切都只限紙上談兵。或許魏家仍處在評估階段，放出消息只為了試探各方對此的評論，真正的決定還未落下。不管最後結果如何，魏家都要切記，莫再做出當年傷害球員和龍迷的錯誤舉動，這種傷痕可是會留一輩子啊！

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