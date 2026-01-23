戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦慮

▲習近平在日前召開的省部級主要領導幹部專題研討班上，罕見以近乎直白的語氣，對中共高層指出「我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」。（圖／翻攝自微博）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

習近平在日前召開的省部級主要領導幹部專題研討班上，罕見以近乎直白的語氣，對中共高層指出「我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，並要求幹部在「國際形勢、新一輪科技革命與產業變革」等關鍵因素上分析考慮周全。

這段談話乍看是例行的動員講話，實則透露出一個不容忽視的訊號：中國正同時在內外兩個層面感受到巨大的壓力，而最高領導人已無法再假裝這些風險只是暫時的雜訊。

喊話式治理 對權力末梢逐漸失靈的深層焦慮

對高度集權的政治體系而言，真正的穩定從來不是來自頻繁的喊話，而是來自對未來可預期性的掌控。當最高領導人必須在公開場合反覆提醒不確定性正在增加，其實也等於間接承認：過去那套以高度規劃、強力動員與層級控制為核心的治理模式，正在面臨越來越多無法完全納入掌控的變數。這種喊話式的治理，反映出的不是掌控力的延伸，而是對權力末梢逐漸失靈的深層焦慮。

這種焦慮，首先來自外部環境的劇烈轉變。美中競逐不再只是局部的貿易摩擦，而是全面擴散至科技底層、金融架構、供應鏈重組與制度信任層面。無論是跨國反中民意的集體上升，或是印太安全架構的逐步成形，中國所面對的，已不再是單一國家的政策壓力，而是一種結構性的國際再定位。

這也解釋了為何中國近年反覆強調鬥爭精神與底線思維，當外部世界不再願意配合中國的發展節奏，甚至開始進行制度性的排擠時，體制只能選擇轉向內部動員來對沖這種揮之不去的不安感。

多做多錯、少做少錯 官僚系統的軟抵抗

但更棘手且難以治本的，其實是內部問題。中國經濟成長動能的明顯下滑、地方財政的捉襟見肘，以及房地產與內需修復的長期乏力，正在從根源處侵蝕政權長期以來用以交換社會服從的物質基礎。

過去數十年，中國政府透過提供持續的經濟增長來換取民眾對政治權利的放棄；如今當「韌」成為年度關鍵字，某種程度上反映出體制已無法再輕易承諾快速改善生活，只能轉而要求社會整體承擔發展放緩的陣痛。

習近平在談話中特別強調「十五五」規劃的重要性，並語氣強硬地要求各級幹部「確保定了就做得到、能落地見效。」這句話看似務實，卻精準地暴露出另一層治理焦慮：中央對官僚體系失去彈性與執行力的擔憂。在資源極度受限與終身追責制度的恐懼下，過去那群爭先恐後的地方幹部，已逐漸轉向防禦性躺平或形式主義行政。

當官僚系統為了避險而選擇多做多錯、少做少錯的軟抵抗時，中央領導階層再強的政策號令，也難以穿透這層官僚體制的自我保護層，轉化為有效的治理行動。

喊話是為了穩住正在承受多重壓力的統治結構

從這個角度看，在這場高層研討班喊話的真正功能，並非單純的統一思想，而是試圖重新穩住一個正在承受多重壓力的統治結構，試圖在權力末梢壞死之前進行電擊。

它提醒幹部要動起來，卻也同時暴露出：體制已清醒地意識到，若繼續沿用過去那套粗放、慣性的治理方式，未來的不確定性將只會變得更加難以駕馭，甚至可能引發連鎖性的系統風險。

對外，中國仍希望在全球舞台塑造穩定、可控且強大的人民共和國形象；對內，卻不得不面對結構性調整帶來的社會陣痛與政治焦慮。這種巨大的內外落差，正是當前中國政治語言中最值得關注的矛盾所在。

當最高領導人必須親自對各種隱形風險進行公開點名與定標定向，這本身就意味著：體制已走到必須正面回應現實、無法再靠宏大敘事掩蓋裂縫的階段。

中國正面對治理模式能否續航的生存考驗

真正的問題不在於中國是否意識到挑戰，而在於，它是否仍有足夠的制度彈性與社會信任，去承受這些挑戰所帶來的長期後果。

習近平的這番喊話，或許能透過政治高壓短暫凝聚幹部共識，卻也清楚揭示了一個殘酷的事實：中國當前所面對的，已不只是外部的強國競爭，而是一場關於其既有治理模式與權力結構，是否能在低速增長環境下續航的生存考驗。

▼習近平的這番喊話，清楚揭示了一個殘酷的事實：中國當前所面對的，已不只是外部的強國競爭，而是一場關於其既有治理模式與權力結構，是否能在低速增長環境下續航的生存考驗。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）



