ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦慮

我們想讓你知道…習近平的這番喊話，或許能透過政治高壓短暫凝聚幹部共識，卻也清楚揭示了一個殘酷的事實：中國當前所面對的，已不只是外部的強國競爭，而是一場關於其既有治理模式與權力結構，是否能在低速增長環境下續航的生存考驗。

▲（圖／翻攝自微博）

▲習近平在日前召開的省部級主要領導幹部專題研討班上，罕見以近乎直白的語氣，對中共高層指出「我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」。（圖／翻攝自微博）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

習近平在日前召開的省部級主要領導幹部專題研討班上，罕見以近乎直白的語氣，對中共高層指出「我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，並要求幹部在「國際形勢、新一輪科技革命與產業變革」等關鍵因素上分析考慮周全。

這段談話乍看是例行的動員講話，實則透露出一個不容忽視的訊號：中國正同時在內外兩個層面感受到巨大的壓力，而最高領導人已無法再假裝這些風險只是暫時的雜訊。

喊話式治理　對權力末梢逐漸失靈的深層焦慮

對高度集權的政治體系而言，真正的穩定從來不是來自頻繁的喊話，而是來自對未來可預期性的掌控。當最高領導人必須在公開場合反覆提醒不確定性正在增加，其實也等於間接承認：過去那套以高度規劃、強力動員與層級控制為核心的治理模式，正在面臨越來越多無法完全納入掌控的變數。這種喊話式的治理，反映出的不是掌控力的延伸，而是對權力末梢逐漸失靈的深層焦慮。

這種焦慮，首先來自外部環境的劇烈轉變。美中競逐不再只是局部的貿易摩擦，而是全面擴散至科技底層、金融架構、供應鏈重組與制度信任層面。無論是跨國反中民意的集體上升，或是印太安全架構的逐步成形，中國所面對的，已不再是單一國家的政策壓力，而是一種結構性的國際再定位。

這也解釋了為何中國近年反覆強調鬥爭精神與底線思維，當外部世界不再願意配合中國的發展節奏，甚至開始進行制度性的排擠時，體制只能選擇轉向內部動員來對沖這種揮之不去的不安感。

多做多錯、少做少錯　官僚系統的軟抵抗

但更棘手且難以治本的，其實是內部問題。中國經濟成長動能的明顯下滑、地方財政的捉襟見肘，以及房地產與內需修復的長期乏力，正在從根源處侵蝕政權長期以來用以交換社會服從的物質基礎。

過去數十年，中國政府透過提供持續的經濟增長來換取民眾對政治權利的放棄；如今當「韌」成為年度關鍵字，某種程度上反映出體制已無法再輕易承諾快速改善生活，只能轉而要求社會整體承擔發展放緩的陣痛。

習近平在談話中特別強調「十五五」規劃的重要性，並語氣強硬地要求各級幹部「確保定了就做得到、能落地見效。」這句話看似務實，卻精準地暴露出另一層治理焦慮：中央對官僚體系失去彈性與執行力的擔憂。在資源極度受限與終身追責制度的恐懼下，過去那群爭先恐後的地方幹部，已逐漸轉向防禦性躺平或形式主義行政。

當官僚系統為了避險而選擇多做多錯、少做少錯的軟抵抗時，中央領導階層再強的政策號令，也難以穿透這層官僚體制的自我保護層，轉化為有效的治理行動。

喊話是為了穩住正在承受多重壓力的統治結構

從這個角度看，在這場高層研討班喊話的真正功能，並非單純的統一思想，而是試圖重新穩住一個正在承受多重壓力的統治結構，試圖在權力末梢壞死之前進行電擊。

它提醒幹部要動起來，卻也同時暴露出：體制已清醒地意識到，若繼續沿用過去那套粗放、慣性的治理方式，未來的不確定性將只會變得更加難以駕馭，甚至可能引發連鎖性的系統風險。

對外，中國仍希望在全球舞台塑造穩定、可控且強大的人民共和國形象；對內，卻不得不面對結構性調整帶來的社會陣痛與政治焦慮。這種巨大的內外落差，正是當前中國政治語言中最值得關注的矛盾所在。

當最高領導人必須親自對各種隱形風險進行公開點名與定標定向，這本身就意味著：體制已走到必須正面回應現實、無法再靠宏大敘事掩蓋裂縫的階段。

中國正面對治理模式能否續航的生存考驗

真正的問題不在於中國是否意識到挑戰，而在於，它是否仍有足夠的制度彈性與社會信任，去承受這些挑戰所帶來的長期後果。

習近平的這番喊話，或許能透過政治高壓短暫凝聚幹部共識，卻也清楚揭示了一個殘酷的事實：中國當前所面對的，已不只是外部的強國競爭，而是一場關於其既有治理模式與權力結構，是否能在低速增長環境下續航的生存考驗。

▼習近平的這番喊話，清楚揭示了一個殘酷的事實：中國當前所面對的，已不只是外部的強國競爭，而是一場關於其既有治理模式與權力結構，是否能在低速增長環境下續航的生存考驗。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

►泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

►民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

投稿
申訴
關鍵字: 洪浦釗 雲論 習近平 中國 經濟 國際

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..
「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊
泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節
民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」
台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

推薦閱讀

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平公開喊話背後的權力焦..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

台中是「搖擺區」，靠勢久拖只會讓選票噴越快！

川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱..

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

相關文章

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝擊

美國近年的全球戰略出現重大轉向，從原先的全球干預轉為帶有門羅主義色彩的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。所謂「唐羅主義」是川普..

8小時前

川普4月訪中！　宣布習近平「今年底」回訪美國

川普4月訪中！　宣布習近平「今年底」回訪美國

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

民進黨台北市長人選提名的「唯二..

民進黨台北市長人選提名的「唯二..

泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟..

「唐羅主義」的戰略轉向與地緣衝..

戰略機遇與風險挑戰並存　習近平..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面