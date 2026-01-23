ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
泰銖狂飆的警訊　貨幣強勢與經濟疲軟的危險脫節

我們想讓你知道…泰銖的異常強勢與疲弱的實體經濟之間形成鮮明而危險的對比。這不僅是市場現象，更深刻反映了泰國在通縮壓力，政策工具枯竭與政治過渡期治理效能下降的三重考驗。

▲。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲近期金融市場出現一個突兀現象：泰國實體經濟成長急過，地緣政治緊張與政治局勢空窗期等多重逆風匯聚，但其貨幣泰銖卻逆勢走強，對美元匯率一度觸及約4年半以來的高點。（圖／免費圖庫／Pixabay）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近期金融市場出現一個突兀現象：泰國實體經濟成長急過，地緣政治緊張與政治局勢空窗期等多重逆風匯聚，但其貨幣泰銖卻逆勢走強，對美元匯率一度觸及約4年半以來的高點。這種與基本面明顯背離的走勢，令市場感到困惑，也對依賴出口與觀光的泰國經濟構成威脅。儘管當局已出手干預，效果卻有限，此一矛盾凸顯了泰國深層的經濟困境。

經濟陷入多重困境

泰國實體經濟疲態盡顯。數據顯示，2025年7月至9月的實質GDP成長率換算年率為負2.24%，是連續11個季度以來首次萎縮，景氣動能急過。外部環境同樣嚴峻。

2025年10月底，在美國等國仲介下，泰國與柬埔寨簽署和平協議，但協議迅速破局並爆發軍事衝突。這對兩國透過南部經濟回廊建立的緊密經濟聯繫造成打擊，估計相關經濟損失每月達140億泰銖，約占GDP的0.1%。其後雖在中國大陸仲介下達成停火，緊張局勢仍未完全平息。

此外，2025年11月該國南部與馬來西亞遭遇嚴重風災洪患，造成大量傷亡與經濟損失。同時，國內政局進入空窗期，首相宣布解散國會下議院，並定於2026年2月8日舉行大選。

政策干預　效果不彰

面對與經濟脫節的泰銖強勢，泰國當局已採取一系列措施。央行於2025年12月宣布降息，旨在減輕升值壓力。政府與央行也同意檢視外匯交易管理方法，並針對被視為推動泰銖走強因素的黃金交易實施直接管制，同時加強對超過20萬美元資本流入的管理。然而，這些干預僅帶來泰銖的短暫微調，其後強勢格局依舊。政策效果有限，背後有結構性原因。

首先，泰國當前通膨率為負值，呈現通縮基調，而在12月降息後，政策利率已降至1.25%，在東協國家中處於極低水平，進一步降息空間狹小。

其次，市場似乎看準大選前的政治空窗期，認為當局難以迅速推出強有力且連貫的對策，這種預期本身可能反而加劇了市場的投機行為。

前景繫於政治動向

當前泰銖的強勢格局充滿矛盾且前景不明。對於外需依存度高的泰國經濟而言，本幣過度強勢將直接削弱其商品出口與觀光業的競爭力，對亟待復甦的經濟雪上加霜。分析指出，目前的匯率走勢可能反映交易者正利用政策空窗期進行操作。

因此，未來匯率走向，極大程度取決於2026年2月大選後的政治情勢發展。若新政府能迅速穩固成立，並展現出有能力且協調一致地處理經濟問題，推出令市場信服的財政與貨幣政策組合，則當前泰銖與經濟背離的異常狀態或有機會修正。

然而，考慮到選後組建政府可能耗費時日，政策不確定性預計將持續一段時間，在這段期間內，當局可能難以有效扭轉泰國經濟所面臨貨幣過強與經濟疲軟並存的棘手難題。

結語

綜上所述，泰銖的異常強勢與疲弱的實體經濟之間形成鮮明而危險的對比。這不僅是市場現象，更深刻反映了泰國在通縮壓力，政策工具枯竭與政治過渡期治理效能下降的三重考驗。

貨幣的強勢若持續脫離基本面，終將反噬經濟成長的根基。泰國經濟的前景，正繫於其能否盡快結束政治不確定性，並重拾市場對其經濟治理能力的信心。

▼來匯率走向，極大程度取決於2026年2月大選後的政治情勢發展。若新政府能迅速穩固成立，並展現出有能力且協調一致地處理經濟問題，推出令市場信服的財政與貨幣政策組合，則當前泰銖與經濟背離的異常狀態或有機會修正。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

