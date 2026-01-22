民進黨台北市長人選提名的「唯二王牌」

▲民進黨在不能棄守北台灣戰局的政治考量下，縱使贏不了台北市長，也必須思考台北市長提名人選的政治價值與功能，才能轉守為攻、化危機為轉機來好好決戰台北市。（圖／記者湯興漢攝）

●陳淞山／專欄作家

攸關年底民進黨地方選舉選情的台北市長提名人選正陷入卡關的政治膠著局面，外界點名的可能人選，包括想選但又難堪重任的吳怡農、王世堅，怕輸而不願意參選的吳思瑤，以及不想參選的行政院正、副院長卓榮泰與鄭麗君，在各方民調的調查結果都紛紛呈現無法與國民黨現任市長蔣萬安匹敵的政治聲勢。

這是民進黨政治傳承接班嚴重「斷層」的政治隱憂，也是年底選戰最具影響衝擊的政治破口，倘若真的找不出一位真的可以殺出重圍，並且能夠帶動北台灣選戰聲勢的政治王牌，則民進黨縱使能夠保住南台灣的選舉席位，恐怕最後的選舉戰績也是不如人意，難以撼動國民黨地方執政絕對優勢的戰局。

卓榮泰、鄭麗君就是民進黨檯面上不可多得的人才 此時不用更待何時？

因此，民進黨在不能棄守北台灣戰局的政治考量下，縱使贏不了台北市長，也必須思考台北市長提名人選的政治價值與功能，才能轉守為攻、化危機為轉機來好好決戰台北市，畢竟，這個人選最重要的政治作用在於既可以連動新北市長與桃園市長的選戰聲勢，又要具有拉動宜蘭縣、基隆市與新竹縣市選情的政治效果。

因為以目前已確定的這些縣市長提名或可能的參選人而言，不論是新北市的蘇巧慧或者是桃園市的何志偉、王義川，又或者是基隆的童子瑋、宜蘭縣的林國漳、新竹縣的鄭朝方等人，都不具有可以刮起北台灣選戰連動效應的「領頭羊」戰力與角色，僅剩下與中央執政連動的台北市長人選可能擔負起這樣的政治角色與價值功能，絕不能因為很可能打不贏蔣萬安就自動棄守，甚至找一個僅能夠在台北市偏安且拉抬自己個人政治行情的二流戰將來應戰而已！

所以，就像吳怡農個人就僅僅是可以培養的未來立委戰將，吳思瑤或王世堅立委也是稱職的國會議員，但都還難以具備首都市長政治格局與領導能力的領袖級人物，要他們出來代表民進黨參選，本身就是一種「看不起」台北市民的差強人意政治選擇，可謂是難登大雅之堂之舉。

是以，從台北市長候選人的政治價值功能與民進黨的傳承接班「政治領袖」級別來評估選擇最適合的台北市長人選，應該就是民進黨領導中央必須審慎評估並決斷的最關鍵問題所在，選輸或選贏原本就是次要的決定因素，以當年民進黨在野時期的蘇貞昌選台北市長、蔡英文選新北市長的政治魄力與氣勢來看，何嘗不是當時的一時之選，縱使雙雙敗北，可是後來民進黨的重返執政，蔡英文選上總統，蘇貞昌曾任五年行政院長，事後來看，何嘗不是相當英明睿智的政治判斷與選擇呢？

行政院長卓榮泰或許政績平平，表現並不突出，或陷於朝小野大的立法院政治結構與生態，也或許其個人的政治威望尚不足以堪任所致，倘若能夠以辭去閣揆參選台北市長的姿態來打這場艱困的政治戰役，以其這一年多來的驚濤駭浪政治歷練及高度視野，拋開院長級別的政治權位眷戀，來打這場高難度的選戰，難道不能刮起北台灣的政治旋風與氣勢嗎？難道不能補足他的政治威望嗎？更何況，有了閣揆這層政治歷練再加上賴總統的強力信任當靠山，這場台北市長選戰難道不會精彩可期，具有高度可看性嗎？

同樣地情況，鄭麗君副院長，對美關稅戰一戰成名，風頭正健，以她現在的政治聲勢與行情，接任行政院長也會是個相當不錯的政治選擇，尤其以她的沉著冷靜的談判風格及相當理性的論述能力與口才，就如同蔡英文前總統一樣的政治風格，在台北市打市長選戰，不就相當符合台北市民的政治口味嗎？

因此，從政治能力、從政風格與個人形象來看，鄭麗君已經具備了「政治領袖」級別的傳承接班政治行情，又具有對美關稅談判優秀的「亮點」表現成果，不僅適合隨時可擔任行政院長職位，甚至培養成未來的正副總統級別的潛在人選，也可以藉由參選台北市長的選戰歷練帶領風潮，發揮「領頭羊」的政治角色與價值功能，連動民進黨在北台灣的選戰聲勢與選舉脈動，這難道不是民進黨在台北市長戰場上的一張「不可多得」的政治王牌嗎？

總之，台北市長的選戰攸關全局，其政治連動效應與政治價值最高也最大，倘若民進黨能夠不計輸贏，把最適合參選的卓榮泰或鄭麗君推舉上場，以置之死地而後生的心態來正面迎戰年底的地方選舉，怎麼不能正面期待或許會有「柳暗花明又一村」的政治效果呢？

卓榮泰與鄭麗君現在就是民進黨檯面上最不可多得的台北市長參選人才，是民進黨的「公共財」與「政治王牌」，此時不用，又更待何時呢？想想吧！

▼卓榮泰與鄭麗君現在就是民進黨檯面上最不可多得的台北市長參選人才，是民進黨的「公共財」與「政治王牌」，此時不用，又更待何時。（圖／記者徐文彬攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。