費鴻泰／鬥管方興未艾　政治魔手傷台灣高教

▲台大校長管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）



●費鴻泰／立法委員。

監察院通過彈劾台大新任校長管中閔，不但不能說服國人這是公平正義的展現，反而透露出民進黨及其同夥，「鬥管」的政治圖謀方興未艾。當對岸用力吸納台灣人才的同時，口口聲聲愛台灣的綠營反而以政治魔掌伸進台大校園，不惜以傷害高教為代價也要續鬥管中閔，讓人憤怒也令人嘆息。

蔡英文提名的綠系監委大集結，傾力加演「鬥管」案續集，說明幾件事：其一，蔡英文總統約見前台大校長陳維昭，否認陳前校長指稱「卡管」是政治案件，但綠監委在管中閔終於就任台大校長後再出手，不啻打臉蔡英文的否認；這活生生就是政治，而且是醜陋的伸進大學校園中使壞。

二，蔡政府昨非今是。新任蘇內閣的教長是此前因「拔管」下不了手，自知天理難容的前教長潘文忠，這實在是相當諷刺。潘在去年四月以「希望讓台灣大學校長遴選紛爭有重新釐清的機會」為由請辭教育部部長獲准，現在管中閔上任後潘文忠又重新回鍋當教長，那麼，之前的請辭到底在糾結什麼？潘文忠拔管不成下台，現在潘和管又都上任，繞了一大圈狗咬尾巴，是國家受損失、高教受損失和全民受損失。這兩人是不是該為台灣高教共同盡些責任，綠監委仍不讓管案落幕，要再出重手鬥管，能說沒有政治意圖嗎？誰期能信！

此外，吾人不該或忘整起歷時一年的卡管案幕後藏鏡人前中研院長李遠哲的角色也很吃重。今年初，李遠哲與其他的台獨大老並列，在報端刊啟事要求蔡英文總統放棄連任，李遠哲的政治意識型態和傾獨的立場至此昭然若揭，對照他對台大校長遴選以來的言行，讓人不敢苟同這位諾貝爾獎得主的私心。李遠哲對蔡英文尚且指點江山，外傳台大校長由他指定，當非空穴來風。問題是，誰容許李遠哲如此視大學自治如無物，將個人政治好惡與主觀定見當成必然，對不欲之人非去之而後快？台大師生知道嗎？認同嗎？

綠營將台大視為禁臠，多次以台大為平台，運用學生的熱情和理想性，將政治引進校園，之前「中國好聲音」搞出統獨在台大打架，最近針前政院長江宜樺到校演講，指向性的羞辱，黨同伐異，用心險惡。早年高喊「黨政軍退出校園」，如今證明民進黨是企圖「打掃乾淨屋子再請客」，清退對手政黨，好為自己政治勢力開拓校園發展沃土，顯見一時一刻高道德情操的訴求只是其工具，痛心的是，台灣一所政府長年投入龐大資源、列名全球優秀大學之一的學校，就這樣被有心的政客踐踏，而競爭力也在反覆的內耗中逐漸退步，怎不讓人搖頭。

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