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從戰略地位、蘊藏資源　看格陵蘭為何捲入美中爭霸戰？

我們想讓你知道…川普提出不排除武力獲取格陵蘭的可能性，反映了美國對北極地區日益增長的重視。這一提議凸顯了北極在未來全球戰略格局中的重要性，也意謂著該地區將成為未來美中兩強競爭的關鍵戰場。

▲▼格陵蘭。（圖／路透）

▲川普近日重申收購格陵蘭島（Greenland）的願望。（圖／路透）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

即將上任的美國準總統川普果然喊水能結冰，一句話就能讓格陵蘭島一夕成名，並被捲入美中爭霸戰。他近日重申收購格陵蘭島（Greenland）的願望，稱這個北極島嶼對國家和經濟安全「至關重要」，甚至揚言不排除武力。

格陵蘭自治政府總理艾格德（Mute Egede）聞言表示，已準備好與川普談話，願討論加強合作等議題，但也強調格陵蘭民眾並不希望成為美國人。也有不少歐洲國家領袖議論紛紛，發表己見。

有人認為，川普必須尊重格陵蘭的領土完整和主權；而有論者認為，川普的發言符合「典型的川式風格」，或謂川普對格陵蘭島的「武力威脅」，是對中國大陸（下稱大陸）等外國競爭對手的一種警告，告誡他們不要染指美國的關鍵戰略要地。究竟，格陵蘭島為何成為川普口中覬覦之地，又為何捲入美中爭霸戰？

格陵蘭位置　極具戰略地位

格陵蘭是世界上最大的島嶼，位於北美洲東北方，北冰洋與大西洋交界處。面積2,166,086平方公里，80%都被冰雪覆蓋，而人口不及六萬人，其中大部分是土著因紐特人，同時也是地球上人口密度最小的地區。

它雖然是丹麥王國的一部分，但擁有高度自治權。格陵蘭的地理位置極為重要，尤其在北極地區日益受到國際關注的背景下，其戰略價值顯得尤為突出。由此，也不難看出川普的司馬昭之心。

一、北極航道控制權：隨著全球暖化，北極冰層融化加速，開啟了新的航道，例如北極東北航道和西北航道。格陵蘭的地理位置使其能夠控制部分北極航道，這些航道有潛力縮短亞洲到歐美的航程，為全球貿易帶來巨大改變。因此，掌控格陵蘭意味著控制未來的國際航運命脈。

二、北美洲防禦樞紐：格陵蘭對美國的國防戰略至關重要。冷戰期間，美國在格陵蘭建立了圖勒空軍基地（Thule Air Base），該基地目前仍是美國北美防空司令部（NORAD）的一部分，用於監測北極地區的潛在威脅，同時也是美國導彈預警系統的重要組成部分。若美國完全控制格陵蘭，可進一步強化對北極地區的軍事影響力，同時防範俄羅斯在北極的戰略擴張。

格陵蘭蘊藏重要資源

格陵蘭人煙稀少，經濟主要以漁業為主，單是丹麥政府補貼就占其GDP的五分之一。但除了漁業外，還擁有豐富的自然資源，尤其是稀土及能源。

一、稀土資源：格陵蘭擁有豐富的稀土礦藏，包括鈧、釹等元素。如南部納赫薩克市附近的高原，發現世界蘊藏量最大稀土金屬礦床。據保守估計，有大約3,850萬噸稀土氧化物，占全世界總稀土氧化物總量1.2億噸的三成多。

稀土是製造高科技產品的關鍵材料，例如智能手機、電動車、風力渦輪機及國防設備。大陸目前控制全球大部分稀土供應，美國對此極為依賴，視為國家安全隱憂。因而，川普可能認為，掌控格陵蘭的稀土資源，將幫助美國減少對中方的依賴，確保在未來技術競爭中的優勢。

二、能源資源：格陵蘭西北和東北部的化石燃料藏量相當驚人，蘊藏著將近500億桶的石油與天然氣。儘管目前的開採技術和環境保護限制了這些資源的開發，但未來隨技術進步與需求增加，這些能源資源的價值可能會大幅提升。

▼川普可能認為，掌控格陵蘭的稀土資源，將幫助美國減少對中方的依賴，確保在未來技術競爭中的優勢。（圖／路透）

▲▼川普。（圖／路透）

川普的司馬昭之心

川普於2019年任期內，就曾表示有意「購買」格陵蘭，此提議雖然遭到了丹麥與格陵蘭政府的拒絕，但背後卻反映美國的多重戰略考量。就讓我們來洞悉川普的如意算盤。

一、鞏固北極地區的地緣政治優勢：北極地區近年來成為大國競爭的焦點，俄羅斯和大陸均在該地區投入大量資源。如俄羅斯已經在北極建立了一系列軍事基地，而大陸則推進「冰上絲綢之路」計劃，將遙遠的格陵蘭島視為其極地絲綢之路上至關重要的驛站。並希冀可以從中獲得重要的原材料，包括礦產、金屬、木材、燃料和食品。

因此，丹麥和美國都對大陸對格陵蘭表現出的濃厚興趣而感到憂慮。川普的提議無非是為了在北極地區的地緣政治博弈中搶占先機，確保美國的主導地位。

二、資源競爭的長遠考量：隨著全球對稀土和能源需求的增加，格陵蘭的資源潛力顯得尤為重要。川普的動機可能在於將格陵蘭納入美國版圖，以直接控制這些關鍵資源，為美國未來的經濟與軍事發展提供保障。

在美國向大陸進口產品徵稅，美中貿易戰的對壘中，大陸方面有可能動用的一張王牌，就是限制向美國的稀土出口。據英國《金融時報》報導，美國最近與格陵蘭島簽署了備忘錄，投資合作開採稀土礦，可見一斑。

三、經濟與國內政治因素：川普在國內政治中一貫強調「美國優先」，「讓美國再次偉大，MAGA」，因而控制格陵蘭島對美國國家和經濟安全至關重要。提出購買格陵蘭應是為了展現他對美國國力的擴張野心，以迎合其支持者的期待。同時，這樣一個大膽的提議也吸引了國際輿論的關注，符合他以「製造話題」來推進議程的政治風格。

持平而論，格陵蘭的地理位置與戰略價值，以及其潛在的豐富資源，使其成為美國、大陸及俄羅斯等大國的地緣政治版圖上重要目標，乃無可厚非。川普提出不排除武力獲取格陵蘭的可能性，雖然在國際法與現實中難以實現，但其背後反映了美國對北極地區日益增長的重視。

這一提議凸顯了北極在未來全球戰略格局中的重要性，也意謂著該地區將成為未來美中兩強競爭的關鍵戰場。相信，未來仍是有戲可看。

▼格陵蘭提議凸顯了北極在未來全球戰略格局中的重要性，也意謂著該地區將成為未來美中兩強競爭的關鍵戰場。（圖／路透）

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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