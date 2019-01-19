【聲林之王】賽制會太殘酷了嗎？

▲《聲林之王》總決賽最終名單18日出爐。（圖／ETtoday）

●作者／李依靜。

大家一直覺得賽制的問題很大，我也相信它有一定的問題存在，像是感覺它太想什麼都要了，所以變得有點規則不清，加上其實每個評審一定都有自己的評判標準，雖然基本上一定先從看有沒有失誤、表演的完整性及穩定性，然後再針對每個人的不同優勢去講評，像是聲音、情緒、創作、帶動的氣氛，是否有突破等等，有一部分人就像高分學群屬於實力派的，而他們已經有很好的基本功（會唱）跟實力（控制度）了，不論賽制多艱難他們相較於其他人晉級機會都是比較大的，所以我覺得他們最大的評判變數是當天表演的情況。每個人內心的標準都會有些微的不同那這樣反而變得沒有一定的標準，指標性不明確就會有人覺得不公平。

從第一集其實海選那樣的賽制2選1待定後再救回，畢竟人多所以必須先淘汰大部分實力不足的選手為了省時間，所以不是採一個一個上台表演看過不過，而是二選一，這樣比較度就出來了，也比較好選擇，但唯一的小缺點是萬一一組裡是雙強或是雙弱就會有爭議，因為要麼就是淘汰了強的人，不然就是晉級的人實力不夠，但還可以接受的是至少實力好的最後都有救回。

第二個的賽制清唱的意義我個人認為是想評判選手本身的聲線和選歌的能力，但這個賽制最大的問題就是有些人不是靠聲音為優勢的，而是靠表演當下的感覺和符合自己的伴奏或是改編為優勢的，這樣就真的蠻吃虧的。

然後第三個賽制是明星合作，個人覺得這個賽制是要看選手的氣勢跟跟配合度，不能讓自己的優勢被明星蓋過變成配角，然後是讓自己能不能適合這首歌及駕馭歌曲的能力，但連續兩個都是這種二選一的就是很可惜兩次都沒被選到的人。

第四個賽制是團體合作，每組分成三個面向好了創作、聲音、舞台魅力，評審標準大概是合作能力、表演整體性及怎麽編排表演的能力，而這次待定的必須接受踢管，我個人覺得這個踢管就是敗部復活的一次機會。

第五個就比較常見挑人PK，覺得這個就比較靠運氣看你挑到的對手和當天的表現了。

踢館選手

接下來就是這次的賽制明星PK，其實看到現在，我覺得與其說是跟別人PK感覺更像是一個期末考的概念，看你比到現在的進步及突破性，而踢管選手只是一個參考值，因為說真的踢管選手唱的再好終究不可能加入比賽，所以很多次評審不管踢管的人是否真的很有實力，還是投給了自己的選手。

我個人覺得如果以考試來比喻（不同面向分類），且分為不同科目歌唱、創作、魅力三組，不同組其實評判標準不一。所以要混在一起比我覺得會很難選，像是歌唱組會評的標準較占於他的音色（光是音色好就加很多分了）、控制（唱法）及演繹（情感），而創作組當然就是自己寫的歌的旋律獨特性以及市占率（有沒有市場，有些歌可能創作的很好卻沒有市場，也可以説有沒有記憶點或是多聽幾遍就膩了）。

而舞台魅力組較看重表演當下能否帶動氣氛（俗稱的炸翻舞台）加上其他特長（例如：舞蹈表演橋段設計等），我個人覺得表演者自身魅力也算（個人的個性之類的影響觀眾的喜愛度（例：Gail、許淨淳），雖然聲林之王感覺像是要選出各個面向都有的（因為是三組混合著比所以無法單看一個面向），但是卻又分三組特色的人，這樣評判的標準也會略有不同，就有點算賽制不清楚，如果今天是一個很有魅力的人但是在唱歌上較不贏唱歌組的人，那我覺得如果在兩方都沒有大失誤的情況下，如果選擇較有舞台魅力的人有人就會覺得舞台魅力的人實力不夠怎麽可能贏過較會唱歌的，但選擇歌唱組的贏又會讓人覺得為什麼要拿歌唱組的標準去評舞台魅力組的人。

評審觀點

但我覺得以目前大眾的口味，仍然比較偏向於實力創作型，就是會唱歌的人和會創作的人，有舞台魅力則是加分的，所以就變得很難選，像聲林之王開播以來就一直有這樣的問題好多人留言，罵怎麼有實力的人每次都落到先待定才被救，但我覺得最大的問題，不是選手有後台什麼的也不是老師偏心（其實評審這件事本來就是主觀的誰偏好哪種風格當然會比較加分，但我相信宥嘉跟老蕭已經很努力做到公平的單就每個表演去講評了）而是賽制不清。

這大概是近年來選秀都有的問題，我該慶幸至少聲林沒有粉絲票選來掌握晉級這個機制不然會更混亂，因為如果是粉絲投票會更不客觀，粉絲個人較喜歡的風格（像是有些人可能比較沒接觸嘻哈，那他可能在聽一個RAP表演時就是沒感覺，不管那個饒舌以嘻哈的角度來說表演的有多好）還有有些則是因為喜歡選手的個性或是原本就有粉絲群的那票數當然會比較多（若當天他表演差卻因為粉絲較多所以獲得的票數多晉級這種情況）。以上是我覺得評審標準不一這點。

而最後的七強人選，我覺得其實是有分賽道比的概念，真正比的是同一個賽道較優秀的幾個，像是歌唱組留控制及穩定度最高的張若凡和許莉潔，而選鄭可強（小烏龜）真的是因為他有很好的聲音（天分）加上他有努力在突破自己找到表演的平衡點。舞台魅力組給最能帶動氣氛和有爆發力的林孟辰、Gail（我知道他是選歌唱組的但我還是覺得他的性質比較像舞台魅力）和馮玟璇。創作組則是留控制及突破性最好的李友廷，雖然前期比較無法發揮他的優勢，但後面真的是每首創作都在突破而且不同類型都有，加上表演經驗足夠所以表現都很穩定。所以最終的七強人選不會全部都是同個類型的，像是全部都是唱歌強的，而是選了不同優勢中最好的幾個。

▲小烏龜演唱《知足》。（圖／ETtoday）

比賽看實力

看到現在我覺得最大的對手還是自己啦，像這種選秀節目我覺得50%看原本的實力以及靠努力補足的，40%看當天的表現，10%真的就是靠運氣了，賽制適不適合你及你遇到的選手強弱。

然後我覺得大家也不用因為自己喜歡的選手被淘汰就一直説內定內定什麼的，不然看到現在有多少個選手被你們喊過內定，這樣全部都內定就好啦，我是覺得不管在哪個舞台上總是會要走的，但說真的這個舞台真的只是暫時的，我相信有實力的人一定會被看見，只要他們繼續在這條路走一定會再見，而這段不見的時間他們一定會更努力的研磨自己讓自己成為更發光的寶石。

如果真的有第二季我希望關於賽制的問題真的能再改進一點，訂個清楚的規則，不要最後好的選手都是打破規則救回來的，因為真的很期待也很支持每個選手，所以更希望能有好的舞台及賽制讓他們好好發揮，聲林之王加油！

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