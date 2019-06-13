ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

沈榮欽／中美冷戰互禁技術的架構下　世界會一分為二嗎？

雲論

▲中美互相禁止技術大氣候下的一環，世界是否會一分為二？（圖／路透社）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

民進黨總統候選人初選由蔡英文出線，固為美國所喜，但為中國政府與柯文哲所不樂見；國民黨人則忙於更為漫長也更難癒合的初選，而難以作出有效的回應。

高額的債務、嚴峻的經濟情勢、中南海的權鬥、香港反送中與新疆集中營，都將在中美冷戰的架構下，與蔡英文的初選出線，被一併放在更大的國際框架中考量，面對世界的變化。

世界即將巨變。身為最具權威內線資格的鴻海郭台銘董事長，卻令人驚訝地屢屢錯估情勢，無論是一開始認為中美貿易戰將迅速休兵的低估，到最近宣稱將有比金融海嘯更大的風暴來臨的高估，都是典型的決策認知失調，無法不令人驚訝。

美國自貿易戰伊始，就配套嚴審進口商品的中國成分，目的已經十分清楚，重點不在關稅，而在將世界價值鏈遷出中國，接下來的三〇一報告到封鎖華為，也在重塑世界價值鏈。有趣的是，在美國宣布封鎖科技出口中國後，中國也採取的同樣的反制措施，禁止某些科技出口美國，正是在這個基礎上，世界經濟生產方式將產生驚天大變。

很多年前當IBM迫於流行趨勢而不得不生產個人電腦時，卻又不希望蠶食迷你電腦的銷量，於是做了IBM史上最錯誤的決策：向外採購軟體。

彼時比爾・蓋茲乃是世界軟體業者中第一位了解「網路外部性」的商人，藉IBM之手，將微軟的DOS與Office推成產業標準，自此IBM榮光不在，微軟帝國興起，後來更與Intel 合組Wintel 聯盟，主宰了世界個人電腦的發展，直到賈伯斯推出iPhone 為止。

今天世界的商業情勢複雜程度遠遠超過蓋茲當年的網路外部性與Wintel 聯盟，從供應鏈、零組件、平台、app、品牌、銷售到消費者，世界所面對的是一整個生態體系，而不僅僅是產業標準。比如說Google 授權給華為使用Android ，固然令華為得以稱雄手機產業，但也是讓華為越來越依賴Andriod 系統的方式。今天Google 不再授權Android，固然對華為產生致命打擊，但是不僅對華為，也對所有中國廠商發出訊號，無論華為的「鴻蒙」生死未卜，中國廠商都將盡力開發另一套系統，這正是中美互相禁止技術大氣候下的一環——世界將分裂為兩個。

我並不是說Google 前CEO所謂的「世界將有兩套Internet：中國的與中國以外的」將會成真，而是這是第二次全球化以來真正的反彈與倒退，世界將會分裂，過程雖然緩慢但卻是不可逆的，一旦新的生態體系形成，就難以再與原來的生態體系融合，從零組件、供應鏈、平台、App等一整套生態體系都是如此，世界商業的巨變正在發生，台灣如再有郭台銘或是更幼稚無知的柯文哲的幻想，都將不利於台灣的長遠發展。

這或許是蔡英文此時出線，真正值得紀錄的意義。

熱門點閱》

►台積電只能自謀出路嗎？

►談郭董選總統：治理企業與治理國家不一樣

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 沈榮欽 雲論沈榮欽 中美貿易戰 蔡英文 Google 中國 美國 華為 關稅
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【民進黨初選】白依／美國拉抬「辣台妹」是福是禍？
【民進黨初選】單厚之／2020是「討厭民進黨」與「..
宋兆文／「戰力有限」的解放軍中型航母
邱典暉／蔡英文做不到的　賴清德一樣做不到
【民進黨初選】陳國祥／蔡英文贏了初選之後？

推薦閱讀

「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（..

尹啟銘／台積電只能自謀出路嗎？

【民進黨初選】單厚之／2020是「討厭民進黨」與「..

【民進黨初選】白依／美國拉抬「辣台妹」是福是禍？

洪仲清／原諒你，給你下次傷害她的機會？

【秋行軍蟲侵台】守護台灣美食　滷肉和飯缺一不可！

馬凱／一個「自貿特區」治台灣大病

宋兆文／「戰力有限」的解放軍中型航母

李沃牆／由「反送中」看回歸後的港式哀愁

相關文章

蔡英文初選民調勝賴韓柯　陳水扁「打死不相信」：有人動手腳？

蔡英文初選民調勝賴韓柯　陳水扁「打死不相信」：有人動手腳？

總統蔡英文在黨內初選民調中，以8.2％的差距大勝行政院前院長賴清德，甚至贏過高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。對此，前總統陳水扁13日晚間在臉..

2小時前

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

王丹籲放下恩怨　否則「你不是英粉、也不是賴粉，你是韓粉！」

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

影／川普回應「反送中」是否衝擊川習會？郭台銘：解決中美貿易戰為美方第一順位

林佳龍PO文挺小英籲團結　「越是大風雨，越要走在一起」

林佳龍PO文挺小英籲團結　「越是大風雨，越要走在一起」

華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

華為提升品牌形象　提供花粉手機4大回饋、7大服務

讀者迴響

行動法庭

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

林志玲結婚了 遭偷拍「穿浴袍」事件如何發展？｜行動法庭 第16集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「反送中」有理？台灣人不該忘記..

「反送中」有理？台灣人不該忘記..

你所不知道的20項日本 「老後..

台積電只能自謀出路嗎？

【民進黨初選】2020是「討厭..

美國拉抬「辣台妹」是福是禍？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面