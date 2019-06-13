沈榮欽／中美冷戰互禁技術的架構下　世界會一分為二嗎？

▲中美互相禁止技術大氣候下的一環，世界是否會一分為二？（圖／路透社）



●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

民進黨總統候選人初選由蔡英文出線，固為美國所喜，但為中國政府與柯文哲所不樂見；國民黨人則忙於更為漫長也更難癒合的初選，而難以作出有效的回應。

高額的債務、嚴峻的經濟情勢、中南海的權鬥、香港反送中與新疆集中營，都將在中美冷戰的架構下，與蔡英文的初選出線，被一併放在更大的國際框架中考量，面對世界的變化。

世界即將巨變。身為最具權威內線資格的鴻海郭台銘董事長，卻令人驚訝地屢屢錯估情勢，無論是一開始認為中美貿易戰將迅速休兵的低估，到最近宣稱將有比金融海嘯更大的風暴來臨的高估，都是典型的決策認知失調，無法不令人驚訝。

美國自貿易戰伊始，就配套嚴審進口商品的中國成分，目的已經十分清楚，重點不在關稅，而在將世界價值鏈遷出中國，接下來的三〇一報告到封鎖華為，也在重塑世界價值鏈。有趣的是，在美國宣布封鎖科技出口中國後，中國也採取的同樣的反制措施，禁止某些科技出口美國，正是在這個基礎上，世界經濟生產方式將產生驚天大變。

很多年前當IBM迫於流行趨勢而不得不生產個人電腦時，卻又不希望蠶食迷你電腦的銷量，於是做了IBM史上最錯誤的決策：向外採購軟體。

彼時比爾・蓋茲乃是世界軟體業者中第一位了解「網路外部性」的商人，藉IBM之手，將微軟的DOS與Office推成產業標準，自此IBM榮光不在，微軟帝國興起，後來更與Intel 合組Wintel 聯盟，主宰了世界個人電腦的發展，直到賈伯斯推出iPhone 為止。

今天世界的商業情勢複雜程度遠遠超過蓋茲當年的網路外部性與Wintel 聯盟，從供應鏈、零組件、平台、app、品牌、銷售到消費者，世界所面對的是一整個生態體系，而不僅僅是產業標準。比如說Google 授權給華為使用Android ，固然令華為得以稱雄手機產業，但也是讓華為越來越依賴Andriod 系統的方式。今天Google 不再授權Android，固然對華為產生致命打擊，但是不僅對華為，也對所有中國廠商發出訊號，無論華為的「鴻蒙」生死未卜，中國廠商都將盡力開發另一套系統，這正是中美互相禁止技術大氣候下的一環——世界將分裂為兩個。

我並不是說Google 前CEO所謂的「世界將有兩套Internet：中國的與中國以外的」將會成真，而是這是第二次全球化以來真正的反彈與倒退，世界將會分裂，過程雖然緩慢但卻是不可逆的，一旦新的生態體系形成，就難以再與原來的生態體系融合，從零組件、供應鏈、平台、App等一整套生態體系都是如此，世界商業的巨變正在發生，台灣如再有郭台銘或是更幼稚無知的柯文哲的幻想，都將不利於台灣的長遠發展。

這或許是蔡英文此時出線，真正值得紀錄的意義。

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