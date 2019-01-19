評／防止社會悲劇的再發生　我們可以做得更多！

▲近期虐童事件一椿接著一椿，讓人看了不捨，許多民眾更希望政府能有所作為，防止再有虐童案件傳出。（圖／翻攝自爆料公社）

文／吳志勇

自108年1月9日起陸續傳出兒虐新聞，託嬰中心虐童、辣椒哥家暴及台南虐童致死案，7日3件，震驚全國，讓不少人心疼痛心落淚不已，深夜有數百名憤怒民眾聚集事主所在地，要幫被害人討公道，雖然理解鄉民們義憤填膺的情緒，但陷入「私法正義」，或許一時快意恩仇，卻沒辦法真正解決問題，還是要深入研究，找出應對之道，澈底解決問題的根源。

1982年詹姆士．威爾遜及喬治·凱林共同提出「破窗理論（Broken Windows）」，此理論指出：環境中的不良現象如果被放任地繼續存在，就會誘使人們仿效，甚至變本加厲，精確地形容失序與犯罪之間的關係；在這理論提出之前，紐華克徒步巡邏實驗結果，證實了失序行為與恐懼及犯罪行為間的因果關係；後來，喬治·凱林與凱薩琳·科爾斯（Catherine Coles）於1996年提出「修補破窗（Fixing Broken Windows）理論」為失序社會提供解決方法，認為：執法機關應識別、留意和控制高危險群；保護守法者，同時要鼓勵居民參與社會治安、協調社區團體處理治安問題，這個理論深深影響現代社會刑事政策方向，那我們是否經得起這理論的檢驗呢？

我國2013年兒少受虐「通報案件」共3萬4545件，2015年已增加到5萬3860件，2017年更高達5萬9912件，其中在67件的兒虐與疏忽案中（其中51人死亡），受害者高達9成是6歲以下學齡前孩子、高達8成1是3歲以下嬰幼兒，近4成在1歲以下，近9成為「未就學且未托育」：行政院發現問題嚴重，於民國107年2月26日核定「強化社會安全網計畫」(107-109年)，整合社政、教育、衛政與警政等跨部會合作，運作至今，尚未有相關數據顯示其成效，但兒虐案件仍不時發生，成敗尚未定論，但社會中苛責社工人員、警察人員的聲浪卻一波波襲來，堅守崗位的人員再一次士氣的重擊，問題都在那裡，但缺人缺錢的問題從沒解決，如何有效改善問題，實有緣木求魚、望梅止渴的效果。

但是除了缺人缺錢之外，個人想提供建言，拋磚引玉，或許想法不成熟，但盡一分心力。筆者發現在社會安全網下建置的「兒童少年保護及高風險家庭通報平臺」有一個重大的問題，就是「通報」而「不示警」，且各單位資訊不流通，警勤區警察亦不知所轄發生兒少保護案件，無從亦無法源依據查訪、關懷；現今社政、教育、衛政與警政發現兒少保護對象時，第一時間建檔通報後就沒下文，除了全部丟給社工外，似乎也起不了作用，原本人力、經費迥迫的社工人員也無能為力，只能讓案件依序排隊，在責任與案件累積的壓力下，導致社工人員的流動率非常高；所以首先應改善「兒童少年保護及高風險家庭通報平臺」的功能，例如醫院發現有兒虐行為通報後，後續社工、所轄警勤區警察應立即獲得警示通報，著手後續訪視、關懷作為；亦或兒少保護對象就醫時，醫院比對資訊病患列兒少保護對象時，即應注意是否有兒虐或家暴表徵，並登載該次就醫紀錄於平臺上，社工或警察第一時間得知就醫情形，即時排程訪視；第一次社工訪視未果，第二次由社工與警察聯合訪視再未得見，第三次即可持法院核發之令狀強制進入保護，並課予義務人罰則；惟訪視部分，現行法並未賦予政府機關人員有任何強制介入的權力，如義務人推辭或避不見面，似乎無法可罰，縱然警察陪同社工到場，亦無可奈何，其中涉及到修法部分，後面一併討論，但從賦予強制訪視權到處罰義務人，最後到法院介入一連串的作為，應該能減少許多悲劇的再發生。

法制部分，如前述應於「兒童及少年福利與權益保障法」增訂相關人員的強制訪視權及法院令狀核發規定外，亦應課予對義務人的處罰，從罰鍰到剝奪或移轉親權至判刑，作為個案裁罰的手段，並增訂吹哨者獎勵措施及保護制度。其次有關兒虐的刑責部分，應增訂刑法第286條加重結果犯、身分犯及第295條對「未成年子女」遺棄之加重規定仍是迫切需要，惟筆者認為重刑化思考並非解決問題的唯一方法，有時義務人本身即是社會弱勢，重刑判決只是將義務人推向社會的更邊緣，並一再惡性循環，反而是及早發現、及早介入兒少保護及高風險家庭關懷，作為減少悲劇發生的手段來的更重要。

犯罪學理論仿之公衛流行病防疫預防方法提出「三級預防」理論，初級預防指「藉規劃、設計與改善物理與社會環境因素，以減少犯罪之發生」；次級預防為「及早辨識潛在犯罪者，並在其從事非法活動之前予以干預，避免犯罪之發生」；三級預防為「真正犯罪者之處遇，使其不再犯罪」，透過三級預防策略，來達到預防犯罪之效果。國家在兒少保護的重點，應將重兵(人力物力)擺在初級預防，二級預防次之，最後才是三級預防，切勿本末倒置。

失序是造成民眾恐懼的最大根源，亦會引起仿傚作用，而冷漠、自掃門前雪則會放大失序的破壞力；不良行為透過新聞放送、社群媒體傳播，彷彿近在眼前，如家暴、兒虐、飆車、聚眾鬥毆與私法正義，一旦失控，要再恢復相同的秩序，則要花更大的力氣；與其私法正義如此快意恩仇，不如多關心周遭的人事物，發現有兒虐、家暴跡象，撥通電話113或110，讓有關機關來處理，改變的可能是許多人的命運。

在數位科技的時代，多用網路，少用馬路，將有限的人力物力用到真正需要的地方，在不增加經費與人力的前提下，政府機關間資訊分享是迫切需要的，放棄本位主義，勿曲解個資法的規定，讓資訊科技來幫忙做事，例如衛政機關怕病例資料外洩，可以使用區塊鏈結合群體導向的鑑別加密法，讓不同層級、單位的人能看到該看到的資訊，同時兼顧效能與保密；讓家事法官擁有最高、最詳盡的資料調閱權，減少公文往返時間，能在第一時間核發保護令狀；爭取廢「調度司法警察條例」在爭取檢警關係正常化，回歸刑事訴訟法的規定外，更重要的是釋放被院檢不合理佔用的警察資源，投入社會上真正迫切需要的地方，如兒少保護及高風險家庭的保護與關懷。或許以上的主張，會遭警察同仁的抱怨，多一事不如少一事，但是筆者個人認為，與其將有限的警力資源遭院檢不當使用，還不如將警力資源投入兒少保護與高風險家庭的關懷，至少人民會尊重警察，做真正的「人民保姆」！

●作者吳志勇，為中央警察大學博士生。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net