抓捕馬杜洛引爆西半球　拉丁美洲權力重組與全球地緣震盪

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年1月3日，一場迅雷不及掩耳的行動震驚世界。美國特種部隊成功逮捕了委內瑞拉長期執政的強人領袖尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）。根據外交關係協會拉丁美洲研究研究員威爾·弗里曼（Will Freeman）於2026年1月6日在《外交事務》（FOREIGN AFFAIRS）發表的文章分析，此一事件雖被部分海外委內瑞拉人視為慶祝理由，但其後續發展遠未明朗。這場行動不僅是對一個政權領導人的抓捕，更可能成為撬動整個拉丁美洲地緣政治局勢的支點，其產生的震波將遠遠超出委內瑞拉國界，影響區域權力平衡，並牽動包括中國大陸、俄羅斯及歐洲在內的全球主要力量。

美國的有限目標 現實主義策略

此次行動突顯川普政府無視國際規範，以軍事手段維護西半球主導權的決心。然而，美方並未試圖徹底改造委內瑞拉體制，而是迅速承認副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為臨時領導人，顯示其目標更偏向現實主義而非民主理想。

川普公開強調委內瑞拉石油的重要性，對民主轉型則興趣缺缺。美國的核心訴求可歸納為三項：掌控石油資源、削弱與伊朗及古巴的聯繫，以及讓委內瑞拉接收被美驅逐的移民。這種狹隘議程反映川普團隊對「國家建設」的懷疑，傾向聚焦國內利益。

羅德里格斯雖公開譴責美方行動，但其務實形象與過往與美方接觸的紀錄，顯示雙方可能早有默契。若她能穩住政局並配合美國，雙方或將達成一項低成本交易，美方支持其執政，換取石油與對古巴援助的削減。

委內瑞拉 內部權力角力

馬杜洛雖落網，但其政治機器並未瓦解。副總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）目前暫時掌控政局。她以務實著稱，雖公開譴責華盛頓的攻擊，但這可能只是為了安撫政權內的強硬派。值得注意的是，她的弟弟豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）現任國會議長，兩人長期在政權中扮演關鍵角色，合力維繫統治核心。

然而，羅德里格斯姐弟面臨強大的潛在挑戰者。最具威脅的是軍政強人卡貝略（Diosdado Cabello），他掌控民兵、警察與情報系統，且被美國通緝，對與美合作極度反感。若無法操控羅德里格斯，他可能發動政變或製造混亂。

此時，國防部長帕德里諾·洛佩斯（Vladimir Padrino López）的立場將成關鍵。他是政權內第三勢力，態度曖昧，可能成為平衡或破局的關鍵。短期內，美國傾向與羅德里格斯合作以穩定石油供應。但若她無法滿足美方期待，川普或再度動武。委內瑞拉的未來充滿變數，內部權鬥可能引爆新一輪動盪。

古巴 下一個受創者

若羅德里格斯與美方合作，首當其衝的將是古巴。該國長期依賴委內瑞拉援助，經濟早已瀕臨崩潰。旅遊業萎縮、治安惡化、醫療資源匱乏，電力供應更是岌岌可危，高峰時段超過四成地區無電可用。

古巴能源嚴重依賴委內瑞拉石油。若美國進一步封鎖運輸，古巴電網恐全面癱瘓。哈瓦那勢必尋求替代供應，但墨西哥輸油有限，且受美國壓力不願擴大援助。巴西總統盧拉為保選情，也不願與川普對抗。俄羅斯與中國則因自身困境與利益考量，難以填補空缺。

哥倫比亞 潛在的下一個目標

川普已公開威脅對哥倫比亞動武，指控總統佩特羅（Gustavo Petro）縱容毒品貿易。與馬杜洛不同，佩特羅是民選左翼領袖，與美國關係緊張，且與馬杜洛關係密切。

面對威脅，佩特羅選擇對抗，藉此轉移國內對其政績的批評，並為其支持的總統候選人造勢。哥倫比亞即將舉行大選，政治氛圍緊繃，若美方升高壓力，可能引發新一輪區域危機。

拉美的戰略再平衡

從區域層面觀察，馬杜洛被捕可能加速拉美國家尋求戰略自主，減少對美依賴。尤其是地理較遠、實力較強的國家，如巴西與阿根廷，可能強化與中國、俄羅斯或歐洲的合作，以分散風險。

儘管多數國家在短期內不會與美國正面衝突，但對美單邊主義的警惕將加深。川普的強硬作風可能短期內鞏固美國影響力，卻也可能激化區域反彈，反而削弱其長期主導地位。

全球回響 中俄歐的應對

此事件亦在全球層面引發震盪。對中國而言，委內瑞拉是重要石油來源與「一帶一路」夥伴。美國介入可能威脅其能源安全與投資利益。北京或將透過外交手段譴責美方行動，並與羅德里格斯政府保持務實接觸，以維護既有資產。

俄羅斯則視此為美國挑戰其在拉美影響力的行動。委內瑞拉是俄在該區的軍事與外交支點，莫斯科雖受限於烏克蘭戰事，難以直接反制，但可能強化與古巴、尼加拉瓜等國的軍事合作，以示警告。

歐洲則反應分歧。一方面批評馬杜洛政權人權紀錄，另一方面對美國繞過國際法的單邊行動感到不安。這可能加劇跨大西洋同盟在干預合法性上的裂痕。歐洲或將呼籲透過對話與選舉解決危機，並提供人道援助，但難以形成一致立場。

結語

馬杜洛被捕並非終章，而是地緣博弈的開端。短期內，委內瑞拉可能維持「換人不換體制」的穩定，以滿足美國對石油與移民的現實需求。但其深層治理危機與權力鬥爭仍未解決。

中期來看，古巴經濟恐遭重創，哥倫比亞亦可能成為新戰場。長期而言，拉美或將加速「去美國化」戰略，尋求更獨立的發展路徑與多元國際夥伴。

這場行動揭示了強權政治如何侵蝕國際規範，其影響不僅限於委內瑞拉，更可能成為單邊主義的新範例，重塑西半球乃至全球秩序。對中、俄、歐等主要行為體而言，如何在原則、利益與穩定之間取得平衡，將是一場艱鉅的外交考驗。

