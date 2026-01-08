張競／幾個對F-16V失事重要觀點

▲F-16V失事時序圖。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●張競／中華戰略學會資深研究員

從花蓮F-16V戰機失事之後，我曾經接到許多媒體來電詢問，請我發表評論；但我曾經講過很多次，我不願意對於任何軍事儎臺失事隨便發表意見。由於任何軍事機艦發生失事與意外，後續調查都負有行政責任與法律責任，不但需要專業知識，更必須能夠掌握完整證據，否則胡亂猜測絕非專業人士所應遵循專業道德基本要求。

更重要的是當軍事機艦失事之後，往往都會有人員失蹤或是傷亡，特別是當人員失蹤，尚未搜救尋獲時，所有家屬都會牽心掛肚腸，整個心情都會糾結與擔憂，此時隨便發表評論，許多訊息都會相互矛盾，觀點也會存在落差，這種訊息其實都會讓家屬心如刀割，就道德情感層面來說，胡亂發表評論根本就是在凌遲家屬。

身為退役軍職人員，保持緘默是對於袍澤家屬最基本尊重；讓所有訊息統由權責單位發佈，這是專業道德，更是避免對家屬傷口灑鹽，讓情況火上加油。要是見獵心喜趁機猛賺通告費，真是讓人情何以堪。

但就此次戰機失事而言，針對後續如何處理失事案，我卻有幾項重要觀點，謹此提供各方思考，並且祈請各方不吝指正。

首先要提到媒體報導所提模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員未能配發抗凍衣等問題；不知道大家有沒有注意到？以往同類事情或是同樣狀況，監察院早就啟動調查，但此次戰機失事，卻發現監察院不聞不問，態度極端冷漠。

吾人必須質問，在當前綠營執政下，三軍統帥除了出面呼籲全國民眾為失蹤飛行員集氣之外，為何不能妥善運用政府職能進行調查？難道整個綠營執政行政運作與監察功能都瀕臨腦死狀態，監察院難道完全尸位素餐嗎？

其次就是空軍在失事後，對外宣布實施天安2號特檢，暫停訓練飛航課目，但卻仍然維持該型戰機戰備任務。此種邏輯確實讓人難以理解，假若基本飛航安全都有問題，如何能夠執行戰備任務？當前空軍手中不是沒有籌碼，幻象機與經國號戰機仍然正常運作，維持戰備應當沒有問題。堅持讓F 16V戰機維持戰備任務，到底是否合理？會不會影響人員士氣？確實仍有值得探討空間。

再者就要提到戰機失事當時，國防部長趕往空軍司令部坐鎮指揮，其實不無越俎代庖之嫌。指揮搜救需要多項專業技能，國防部長責由空軍主導搜救並無不當，從國防部長應該進駐指揮中樞，趕往空軍司令部，其實就搜救指揮效率而言毫無助益可言。或許就媒體報導效應而言，此種做法相當政治正確，但卻暴露出指揮體系紊亂，就國防部長本身事業歷練來說，實在不應該有這種表現。

最後就要提到國防部長，此時最應該重視之關鍵問題。假若從原來F 16AM/BM MLU型Block 20戰機實施升級工程至F-16V Block 72後，在模組化任務電腦產生如此問題，其實更應關切在美國新製F-16V Block 70型，會不會亦有同樣問題。如此才能確認出問題出在升級工程，抑或是F-16V整個系統架構存在問題？

在此必須提醒，假若是F-16升級改裝工程產生問題，全世界其他使用同型戰機空軍難道都不擔心？原始戰機生產廠商為何能夠老神在在，同時並不著急解決問題？

國防部長與其撈過界鑽錯洞去指揮搜救，毋寧趕快召集國防部政策單位、原始生產與性能承包廠商以及空軍使用單位徹底調查解決問題。國防部長要去管應該管好之政策問題，而不是湊熱鬧到下級單位去干預作業問題。

從情感上對於飛將軍失事我們都會感性落淚，但缺乏理性思考去思考飛安問題，認真流汗化解風險，怎有可能激勵士氣，將來寄望將士用命，願意上戰場在火線流血拼命呢？

