當美國開始「退群」　世界秩序準備改版了嗎？

▲美國總統川普簽署最新總統備忘錄，宣布美國將退出共計66個國際組織，包括31個聯合國相關機構及35個非聯合國實體。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普簽署最新總統備忘錄，宣布美國將退出共計66個國際組織，包括31個聯合國相關機構及35個非聯合國實體。此舉延續了他「美國優先」的外交路線，針對這些組織是否符合美國「國家利益、安全、經濟繁榮與主權」進行全面審查，並指責這些機構推動「全球主義」、「進步主義意識形態」、甚至「覺醒政治」等，違背美國核心價值。

川普政府特別強調，這些國際機構浪費資源、管理不善，且在氣候、勞工、性別平權等議題上推動與美國主流價值背道而馳的政策。美國國務卿馬可·盧比奧聲稱，這些機構消耗了數十億美元納稅人資金，卻「幾乎一無所獲」。

川普已下令立即停止對這些機構的財政支援與政治參與，並以此作為重新聚焦國內事務的資金來源，包括邊境安全、基礎設施與軍事現代化。

過去幾週，他已啟動退出《巴黎氣候協定》與《聯合國氣候變遷綱要公約》的程序，並明確宣布終止對世界衛生組織、聯合國人權理事會和近東救濟工程處（UNRWA）的資助。

此次大規模退出凸顯川普政府對多邊主義的系統性質疑。相較於中國與俄羅斯在國際論壇積極擴張影響力（如國際再生能源機構、全球反恐論壇、聯合國和平建設委員會等），美國選擇退出，象徵一種外交內縮與霸權重塑。此舉也正值聯合國因美國長期拖欠會費而削減預算7%、裁員2900人，導致其運作進一步困難。

批評者認為，這種片面退出損害美國全球影響力與軟實力，反而為中國等國家創造擴張空間。川普的「成本效益審計」邏輯，在地緣政治的框架下，可能短視近利，犧牲了長遠戰略利益與全球治理穩定。

用最白話的說法來看 川普在國際政治舞台沒有興趣「一起合作」

用最白話的說法來看，川普在國際政治舞台上，真的沒有興趣「一起合作」，他考慮的只有：能賺多少，以及對政治聲量有沒有加分，這些都遠比「世界秩序」、「共同規則」重要得多。從川普退群的決定，可以確認：

第一，川普眼中的國際組織，是一張張帳單。美國每年要付多少會費？要捐多少錢？換到了什麼看得見的利益？如果答案是：錢砸很多，結果還常被罵、還要被要求減碳、改善人權、提高勞工標準，對川普來說，就是「不划算」。

他不在乎那些看不見、但可能存在的「公共利益」（Common Goods），例如疫情協調、難民安置、全球防疫規範、國際飛航標準、勞動條件底線、氣候數據與技術合作，這些事情只要不能馬上變成票數或掌聲，自然很難被放進他的政治計算。

第二，從權力運作的角度，國際組織在川普眼中，像一群「會來管美國的外國官僚」。不管是巴黎氣候協定要限制排碳、世界衛生組織對防疫有話語權、聯合國人權理事會可以點名各國人權狀況，這些在傳統「自由世界秩序」的說法裡，是大家一起約束彼此的機制；但在川普的世界觀裡，這些都是在「綁住美國」。

所以他一直強調的不是「我們一起制定規則」，而是「為什麼要讓別人來管我們？」這也是為什麼川普想要退群，即使聯合國財務會吃緊。因為對他來說，這些機構弱一點，美國做事就更自由一點。

第三，現實的選票考量。川普的核心支持者是美國保守派選民，他們長期對「全球化」和「國際菁英」非常不滿。他們覺得，美國把工廠外移、製造業流失、邊境不安全，都是在滿足一小撮跨國菁英的利益。這些人對聯合國、世界銀行、WHO 這些機構，本來就沒有好感，甚至相信各種「聯合國是世界政府陰謀」的說法。

當川普宣布退出、砍預算，對這些選民來說，這不只是政策，而是一種「替我們出氣」的象徵。站在這個角度，你就會理解：即使外交專家再怎麼警告，美國退出會讓對手，尤其是北京有機會填補空缺，川普還是會覺得，那是「華府菁英」「建制派」的焦慮，跟他要鞏固的選票，不是同一個世界。

第四，對川普而言，「合作」不是完全不好，但是必須「非常具體、非常短期，而且可隨時可以撤」。他可以跟別的國家談條件、做交易，但不願意把美國綁進長期、多邊、需要妥協的架構裡。從退出氣候協定、質疑北約、到這次集體退群，其實一脈相承：只要是那種「大家都要妥協，各讓一步談規則」的情況，川普就覺得成本太高、彈性不夠。

相反地，單筆交易、雙邊對話，一案一談，能讓美國佔據主導，才符合川普的「美國優先」節奏！說白了，川普覺得不划算，就翻桌走人。

問題是，當美國開始用這種方式行事，國際政治的性質也跟著變了。戰後那套「有很多缺點、但至少還有一些共同規則」的系統，本來就不完美，也經常被大國忽視；但現在，美國自己在拆那些它過去主導建立的制度。

長期來看 給世界帶來幾個風險

第一，世界上可用來協調衝突、處理跨國問題的「多邊平台」會越來越少，取而代之的是各自拉幫結派、用力量說話。

第二，中國、俄羅斯等國家會趁美國退場，加速填補空間，特別是在聯合國，或是其他國際組織裡的人事與規則制定上，美國不玩，留下的位置和權力，就會讓其他大國有機會制定新的遊戲規則。

第三，原本就很依賴「世界秩序」來爭取喘息空間的小國，如果連美國都不太在乎這套規則，未來能依靠的制度工具只會更少。

換個角度說，川普時代的國際政治，非常直白：「對美國有利的，我就做；看不到利益的，就算長期可能重要，川普只做三年，三年後再說。」

這樣的邏輯有沒有問題？當然有，但在美國國內的保守陣營卻可以得到支持，因為它聽起來簡單、直接、很有「美國最偉大」的味道。但從全球的角度看，等於把世界從「勉強有規則」推回「比拳頭、比霸道」的叢林法則階段。

從川普回歸白宮以來的種種作為，只能說今天決定大動作退群，其實真的不用意外。川普只是把美國長期以來隱藏在心底、那種「利己心態」直接說出來、做給你看而已。

川普之後的美國會不會調整回來？沒人敢保證，但是川普時代，美國不會有無償援助盟友的可能！想要美國出手，You Must Pay！要付多少才夠？別急，等你需要美國幫忙，收費標準和報價單很快就會送到！

▼川普時代的國際政治，非常直白：「對美國有利的，我就做；看不到利益的，就算長期可能重要，川普只做三年，三年後再說」。（圖／路透）

