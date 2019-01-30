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周天瑋／政治論述還不快想清楚（一）

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▲高雄市長韓國瑜拜早年。（圖／記者宋德威攝）

▲▼雲論作者周天瑋(律師)。●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

日前報導，政治明星高雄市長韓國瑜在選後兩週接受日本記者野島剛採訪，提到政治論述，他說，蔡英文總統不敢獨立，不愛中華民國，又不願接受九二共識，「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」當然現在就是中華民國！

韓國瑜一語道破了兩岸政治的尷尬。民進黨政府台獨無膽，利用模糊空間謀求政治利益，固然是事實。國民黨提出九二共識這個概念，有所設想，但是每少說一回「一中各表」，就立刻會受到攻擊。而大陸，每說「一中」，大家也都明白，那不意味著「中華民國」。民進黨和共產黨之間如果有任何「共識」，似乎便是盡可能當作中華民國已經消亡。那麼台灣究竟如何自處？

都是什麼時候了？政治論述，還不想清楚。

韓國瑜參加高雄市長選舉，掀起「韓流」，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號，支持者琅琅上口。韓的確是底層國民黨，和主流國民黨不一樣，他的經濟訴求和語言風格，導致民進黨在高雄陷入苦戰，最後韓獲得勝選。

那麼即將到來的台灣大選和亟待推陳出新的兩岸語言呢？總不能都靠韓國瑜吧？

修辭，希臘先哲柏拉圖說，是一個打動人心的藝術。

中華不遑多讓，曹丕《典論•論文》說得大氣：「蓋文章，經國之大業，不朽之盛事。年壽有時而盡，榮樂止乎其身，二者必至之常期，未若文章之無窮。」

政治的諸多形式的一種，是大聲疾呼具有號召力的動人論述。

九二共識、一中各表、一中同表、台灣主體性、兩岸一家親、命運共同體，以及比較講究細節的「在既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展」，和「建立具一致性、可預測和可持續性的兩岸關係」等等，這些論述，各盡所能、各取所需，有些意思很好，有些滿足了自家一部分人，不能滿足自家全體，有些更不能打動海峽兩岸的大部分的人。

回顧一下中華歷史名句，就知道為什麼台灣海峽的政治語言，韓流韓派可領風騷。

先說那華夏歷史上石破天驚第一個平民皇帝的例子。秦漢之際，讓人印象深刻的一句政治宣言，是劉邦的約法三章。公元前207年，劉邦打進咸陽，秦的苛政嚴刑一概廢除，只保留「殺人者死、傷人及盜抵罪」，目的是輕刑免賦和安定民心。劉邦對症下藥，結果收效極好。

再看駱賓王的知名代表作《討武檄文》。這篇檄文細數武則天罪名，說她「神人之所共嫉， 天地之所不容」，藉此宣告天下，「一抔之土未乾，六尺之孤何托？」如不共同起兵， 「共立勤王之勳， 無廢大君之命」，而「眷戀窮城，徘徊歧路，坐昧先機之兆，必貽後至之誅。」那就「請看今日之域中，竟是誰家之天下！」

意思是同時嚴厲警告所有既得利益者，如果留戀眼前，在關鍵時刻猶疑不決，不趕緊響應號召，而選錯邊，站錯隊，不久的將來就一定會招致嚴厲的懲罰。所以，一定要看清楚、想明白，今天的世界，到底是誰家的天下！

《討武檄文》師出有名，令人感愧，而威脅利誘，撼動人心。

再舉一個外來政權入侵的例子。明清之交，多爾袞採納了范文程的建議，舉起「救民出水火」 的旗號。給漢族百姓的佈告上說「為爾等復君父仇」；又說「吏來歸，復其位；民來歸，復其業。師行以律，必不爾害。」於是大得人心。在公元1644年，滿洲人從瀋陽起兵到北京順利進城，前後竟然花了不到一個月的時間。三個月之後，滿漢群臣和北京順民已經完成上表勸進，讓順治隆重登基。哇，偉大的民族包容性！

看現代史。 1905年孫中山成立同盟會，提出了「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」的同盟會綱領。果然響亮，果然成功。「中華民族」這個名詞大約在那之前剛剛發端，揭開了創世紀的一頁。

1926年國民革命軍北伐，也是一件歷史性的大事。沒有北伐成功，中國不能統一，抗戰難成；抗戰不成，不平等條約不可能順利廢除，台澎無由重返斯土。蔣中正在北伐宣言上說，國民黨「為民請命，為國除奸，成敗利鈍，在所不顧，任何犧牲，在所不惜」。時代不同了，這種義無反顧的使命感如今雲淡風輕，可韓國瑜發出過一句豪語，讓人精神為之一振，他發誓，「如果我貪汙，將放棄假釋，在牢裡關我關到死。」一時之間，小南伐堪比大北伐。

毛澤東一生的第一句歷史傳誦的名言是「槍桿子出政權」。 1927年，風雨飄搖的中共召開緊急會議，毛澤東發言指出， 「要非常注意軍事，須知政權是由槍桿子中取得的」。毛的經驗教訓，其實是得自於蔣中正黃埔建軍成功，迅速在國民黨崛起因而取得政權並且展開清黨。毛感觸的是蔣的成就事實，但蔣是儒將，絕對不會說自己「槍桿子出政權」這樣通俗的話。

毛的另一個發明是「新民主主義革命論」。他在1940年提出論述，這個論述主張將無產階級、農民、知識分子和小資產階級團結起來。 1949年許多人將國民政府趕出大陸，是基於對新民主主義的期待。

毛死後撥亂反正的成就，後來奠定在鄧小平要「將一部分人富起來」這個概念上。鄧1985年會見美國企業家代表團時說，「一部分地區、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區、其他的人，逐步達到共同富裕。」

這句話有著不可思議的魅力，中國大陸每個人這時都可以大膽相信自己可能便屬於那「一部分人」。那個氛圍豈不是類似於今天的高雄？

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