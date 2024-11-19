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12強棒球賽　讓我們發現「酸民」就像縱火犯

我們想讓你知道…此次12強賽事，中華隊以超乎預期的表現，讓許多網友刷起一排的「道歉文」，但這反應出當代社會氛圍，許多民眾已開始有未審先判的迷思，讓潛在網路言論加害者有機可乘，猶如縱火犯藏匿於現場人群一般，自以為聰明，實則是病態。

 ▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

● 張家羽／地方政府機關人員

又來了！一如預期，在世界棒球12強賽前，網路社群充斥著負面聲浪，對於中華隊表現預測不甚友善，儘管日本媒體賽前戰力分析，將中華隊列為小組尾端（僅優於澳洲），但身為自家人在網路世界也不捧場，甚至是大舉唱衰，如今中華隊以4勝1敗的戰績強勢進入複賽，網路世界隨即豬羊變色、氾濫成災，筆者沉重認為，當今國內網路病態很嚴重，酸民就像是縱火犯！

從中華隊亮眼表現　看網路生態造成社會「無形危機」

世界棒球12強賽中華隊於18日擊敗澳洲後，已確定晉級四強，不僅是隊史最佳，如果併計前國際棒球總會（IBAF）主辦的一級成棒賽事，前次中華隊晉級世界四強，已經是14年前的事情了（2010洲際盃棒球錦標賽），爾後於2013年世界棒球經典賽，當屆有旅外好手王建民、郭泓志及陽耀勳等人助拳，表現雖是亮眼卻亦是挺進至8強止步，因此本屆中華隊進入四強，已實屬難得。

賽事期間，筆者觀察社群網路生態，發現現階段社會已存在非常嚴重的「無形危機」，一票網友、短期球迷，甚至自詡專家的鍵盤俠客，賽前唱衰、喝倒采之聲不絕於耳，甚至中華隊後續以實質表現證明，紮紮實實的打臉各界疑慮，網路虛擬世界依舊有匿名網友大放厥詞、酸言酸語，非但不認錯，網路言詞反而變本加厲，讓人匪夷所思，中華隊不是代表我們國家正在爭取榮耀嗎？不能成為球員的後盾作罷，反倒在背後以抨擊言論落井下石，對球員來說情何以堪？

事實上，此般現象開始蔓延現今網路世界，且已蔚然成風，筆者分析此般網路言論的加害者（泛指匿名網友、酸民、一時專家等），內心存在著「類縱火犯」的心理病態，當事人現實生活可能是自卑、缺乏自信、缺乏社會認同感，因此試圖在網路上，以匿名方式開闢虛擬戰場，以荒誕言詞博取眾人互動（包含謾罵、取笑），以滿足內心竊喜的感覺，實際上他的主張及言論，往往是與現實生活與價值觀背道而馳。

▼網路言論的加害者，內心存在著「類縱火犯」的心理病態，現實生活可能是自卑、缺乏自信、缺乏社會認同感 。（示意圖／Photographer:Andri／取自免費圖庫stocksnap）

▲▼ 鍵盤酸民，鍵盤魔人，網友，酸民。（示意圖／Photographer:Andri／取自免費圖庫stocksnap）

儘管此次12強賽事，中華隊預賽以超乎預期的表現回敬，讓許多網友懷抱歉意的刷起一排的「道歉文」，讓先前發表的錯誤謬論粉飾太平，同時也想讓自身內心好過一些；但這十足反應出當代的社會氛圍，許多民眾已開始有未審先判的迷思（政治、社會事件、運動賽事皆然），這讓潛在的網路言論的加害者有機可乘，不僅在虛擬世界興風作浪、帶動歪風，且無形造就網路世界欠缺責任感的負面心理，猶如縱火犯藏匿於現場人群一般，自以為聰明，實則是病態。

回過頭來，中華隊近年來正處世代交替，投捕、打線戰力皆趨年輕化，從2023世界棒球經典賽，再到今年12強，投手方面不管是先發投手壓制力、牛棚戰力的穩定性、投捕搭配，抑或是打擊的打線佈局、戰術運用及野手守備，細究比賽內容可謂是可圈可點，別忘了！年輕接班體系的崛起是好事，自家人應該是要鼎力支持，並非懷有敵意的抨擊，因為當你有機會成為正能量的時候，千萬不要作為打擊士氣的拖油瓶。

▼此次12強賽事，中華隊預賽以超乎預期的表現回敬，讓許多網友懷抱歉意的刷起一排的「道歉文」。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

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張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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關鍵字: 張家羽 雲論 12強賽 中華隊 酸民 道歉表 縱火犯

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