逼死人的不只是謝宜容　更有民進黨打造的霸凌結構

▲職場發生霸凌，不僅是個人因素，更來自於機構的縱容與不作為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

● 單厚之／資深媒體人

勞動部北分署長謝宜容22日終於透過影片道歉，一反日前透過律師發表12點聲明的強硬態度，面容哀戚、聲音哽咽地向死者、北分署同仁及社會大眾致歉，但內容卻讓人覺得缺乏誠意，稱自己沒有即時給予協助、「沒有保護好你們的孩子」，彷彿自己並不是加害人，而是善意的第三者。

賴清德總統繼日前在臉書發文向家屬致歉，強調要改善職場文化、杜絕職場霸凌之後，今天又再次致歉，重申政府將嚴查嚴辦，還給罹難員工及家屬公道，也要向社會交代，並承諾推動全台職場環境友善化。一如謝宜容的道歉，賴清德的兩度也同樣讓人覺得不痛不癢，彷彿這只是個案，政府只是一時失察而已。

勞動部霸凌致死案之所以引起公憤，一是理應保護勞工權益的勞動部，居然出現霸凌致死，謝宜容相關的各種情節又如此的誇張；但點燃社會怒火的導火線，卻是勞動部調查報告的「目的良善」，讓人完全無法接受。才導致閣揆、總統先後必須出面，勞動部長何佩珊也於今天去職。

▲謝宜容出面道歉，但卻意圖把自己變成了不是加害人，而是「善意第三者」。（圖／翻攝YouTube）

社會要問的已經不只是謝宜容個人的問題，而是誰給了謝宜容這樣的機會和權力？誰讓謝宜容有囂張的本錢、霸凌的條件？在悲劇發生之前，謝宜容「坐直昇機」扶搖直上是誰的決定？原因何在？勞動部前次長王安邦約談謝宜容，結果王安邦自己卻去職，謝宜容回過頭來查下屬洩密，事實真相又是如何？

昨天疾管署整備組被爆出有「土皇帝」，該單位從去年5月至今的離職率是37％，疾管署發言人羅一鈞承認離職率遠高於疾管署平均的12％。而分署編制員額102人，謝宜容從去年3月上任至今，已經有81人離職，離職率接近8成，勞動部上下為何能夠視而不見繼續容忍？如果不是長官包庇、默許，謝宜容哪有霸凌的空間？悲劇也許就可以避免。

更惡劣的是事發後的處理，亡者被用椅式擔架運出北分署，謝宜容還對部屬下封口令，以通靈說死者「走得很安詳」、「謝謝北分署給他很多的愛」，把話塞到死人嘴裡。

而勞動部「目的良善」的調查報告，更是完全站在謝宜容的立場，聲稱訪談「無法證明關係人甲（死者）有遭受長官職場罷情事」，而謝宜容要求下屬封口則是「急於完成家屬囑託之下，且自身於感受他人情緒較不敏感，而忽略同仁在當下情況尚處於震驚、悲傷的情緒狀態」。對於謝宜容咆哮、侮辱貶低行為，調查報告說是為了「提升同仁高二階思考、提升工作能力」，對於同仁的過度要求則是「提高同仁能力及保護同仁」。

謝宜容所有一切的霸凌、負面的行為，在勞動部的眼中都是正面的、為了同仁好，這樣的調查報告，也成了謝宜容律師為其卸責脫罪最有力的證據。謝宜容霸凌的條件，是勞動部給予的，謝宜容逼死人之後，勞動部還替她洗白脫罪。勞動部不僅僅是謝宜容的共犯，其造成的霸凌結構，更是導致吳姓公務員自殺的主因。謝宜容把人霸凌到死，勞動部和謝宜容繼續霸凌死人。

▲行政院長卓榮泰為勞動部霸凌案鞠躬致歉，總統賴清德也2度公開致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

如果沒有民進黨政府打造的霸凌結構，就不會有謝宜容，這樣的悲劇也根本就不會發生。但賴清德、卓榮泰卻刻意忽視這樣的問題，假裝這一切只是個案、偶然，要改善的不是政府，而是「全台職場環境友善化」。

賴清德不敢觸碰的不僅是菊系把持的勞動部，更是整個民進黨的特權結構。霸凌者之所以能夠生存，就是背後有特權支撐，兩者互為表裡、密不可分，在這次事件中荒腔走板的種種怪象，就是最好的例子。

過去8年，民進黨執政打造了各式各樣的特權結構，如今的賴清德則是特權的發動機，何佩珊上任時就有人批評明顯不適任，在立法院備詢時提及自己首次進到行政部門，並指文官體系有「不曾想像的邪惡」，皆足以證明其不足以擔任勞動部長，但賴清德卻把這個位置給了她。交通部長陳世凱的資歷貧乏則又是一例。台灣金聯只做了3天的董事長呂政璋，更是特權酬庸的傳奇。

謝宜容被稱「向上管理」能力很強，而「向上管理」正是特權的核心。只要這種不講能力、不管專業，只看上面喜好、關係、向上管理的特權結構不改變，霸凌就永遠不會消失。不發生在菊系，也會發生在其他的角落。謝宜容的哽咽、賴清德的宣示，聽聽就好。

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