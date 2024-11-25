ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

逼死人的不只是謝宜容　更有民進黨打造的霸凌結構

我們想讓你知道…誰給了霸凌者機會和權力，讓他有囂張的本錢、霸凌的條件？霸凌者之所以能夠生存，就是背後有特權支撐，兩者互為表裡、密不可分。驚人的是，謝宜容的道歉彷彿自己不是加害者，勞動部在調查霸凌案時，荒腔走板的報告及作為，更讓機關變成了霸凌的共犯結構。

▲桃園市某國中驚傳校園霸凌事件，男同學持疑似水壺或棒狀物毆打同學，過程被同學持手機錄影並上傳臉書，市府教育局強調，已組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲職場發生霸凌，不僅是個人因素，更來自於機構的縱容與不作為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

● 單厚之／資深媒體人

勞動部北分署長謝宜容22日終於透過影片道歉，一反日前透過律師發表12點聲明的強硬態度，面容哀戚、聲音哽咽地向死者、北分署同仁及社會大眾致歉，但內容卻讓人覺得缺乏誠意，稱自己沒有即時給予協助、「沒有保護好你們的孩子」，彷彿自己並不是加害人，而是善意的第三者。

賴清德總統繼日前在臉書發文向家屬致歉，強調要改善職場文化、杜絕職場霸凌之後，今天又再次致歉，重申政府將嚴查嚴辦，還給罹難員工及家屬公道，也要向社會交代，並承諾推動全台職場環境友善化。一如謝宜容的道歉，賴清德的兩度也同樣讓人覺得不痛不癢，彷彿這只是個案，政府只是一時失察而已。

勞動部霸凌致死案之所以引起公憤，一是理應保護勞工權益的勞動部，居然出現霸凌致死，謝宜容相關的各種情節又如此的誇張；但點燃社會怒火的導火線，卻是勞動部調查報告的「目的良善」，讓人完全無法接受。才導致閣揆、總統先後必須出面，勞動部長何佩珊也於今天去職。

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容出面道歉，但卻意圖把自己變成了不是加害人，而是「善意第三者」。（圖／翻攝YouTube）

社會要問的已經不只是謝宜容個人的問題，而是誰給了謝宜容這樣的機會和權力？誰讓謝宜容有囂張的本錢、霸凌的條件？在悲劇發生之前，謝宜容「坐直昇機」扶搖直上是誰的決定？原因何在？勞動部前次長王安邦約談謝宜容，結果王安邦自己卻去職，謝宜容回過頭來查下屬洩密，事實真相又是如何？

昨天疾管署整備組被爆出有「土皇帝」，該單位從去年5月至今的離職率是37％，疾管署發言人羅一鈞承認離職率遠高於疾管署平均的12％。而分署編制員額102人，謝宜容從去年3月上任至今，已經有81人離職，離職率接近8成，勞動部上下為何能夠視而不見繼續容忍？如果不是長官包庇、默許，謝宜容哪有霸凌的空間？悲劇也許就可以避免。

更惡劣的是事發後的處理，亡者被用椅式擔架運出北分署，謝宜容還對部屬下封口令，以通靈說死者「走得很安詳」、「謝謝北分署給他很多的愛」，把話塞到死人嘴裡。

而勞動部「目的良善」的調查報告，更是完全站在謝宜容的立場，聲稱訪談「無法證明關係人甲（死者）有遭受長官職場罷情事」，而謝宜容要求下屬封口則是「急於完成家屬囑託之下，且自身於感受他人情緒較不敏感，而忽略同仁在當下情況尚處於震驚、悲傷的情緒狀態」。對於謝宜容咆哮、侮辱貶低行為，調查報告說是為了「提升同仁高二階思考、提升工作能力」，對於同仁的過度要求則是「提高同仁能力及保護同仁」。

謝宜容所有一切的霸凌、負面的行為，在勞動部的眼中都是正面的、為了同仁好，這樣的調查報告，也成了謝宜容律師為其卸責脫罪最有力的證據。謝宜容霸凌的條件，是勞動部給予的，謝宜容逼死人之後，勞動部還替她洗白脫罪。勞動部不僅僅是謝宜容的共犯，其造成的霸凌結構，更是導致吳姓公務員自殺的主因。謝宜容把人霸凌到死，勞動部和謝宜容繼續霸凌死人。

▲▼行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長卓榮泰為勞動部霸凌案鞠躬致歉，總統賴清德也2度公開致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

如果沒有民進黨政府打造的霸凌結構，就不會有謝宜容，這樣的悲劇也根本就不會發生。但賴清德、卓榮泰卻刻意忽視這樣的問題，假裝這一切只是個案、偶然，要改善的不是政府，而是「全台職場環境友善化」。

賴清德不敢觸碰的不僅是菊系把持的勞動部，更是整個民進黨的特權結構。霸凌者之所以能夠生存，就是背後有特權支撐，兩者互為表裡、密不可分，在這次事件中荒腔走板的種種怪象，就是最好的例子。

過去8年，民進黨執政打造了各式各樣的特權結構，如今的賴清德則是特權的發動機，何佩珊上任時就有人批評明顯不適任，在立法院備詢時提及自己首次進到行政部門，並指文官體系有「不曾想像的邪惡」，皆足以證明其不足以擔任勞動部長，但賴清德卻把這個位置給了她。交通部長陳世凱的資歷貧乏則又是一例。台灣金聯只做了3天的董事長呂政璋，更是特權酬庸的傳奇。

謝宜容被稱「向上管理」能力很強，而「向上管理」正是特權的核心。只要這種不講能力、不管專業，只看上面喜好、關係、向上管理的特權結構不改變，霸凌就永遠不會消失。不發生在菊系，也會發生在其他的角落。謝宜容的哽咽、賴清德的宣示，聽聽就好。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►危機變轉機　改革「公部門」勞動條件的時刻到了

►勞發署員工輕生案　談「管理」問題

►一起讀判決／遭遇職場霸凌　怎麼辦？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

逼死人的不只是謝宜容　更有民進黨打造的霸凌結構

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

財劃法若真走到火車對撞　將是行政院的災難

國慶演說回歸「中華民國」！　賴清德滿意度上揚

政院以政治手段處理法律問題　卓榮泰別搞到全面開戰

關鍵字: 霸凌 勞動部 謝宜容 民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
逼死人的不只是謝宜容　更有民進黨打造的霸凌結構
公務員在法律上的灰色地帶　曝霸凌風波背後的制度隱憂
月老開示「姻緣7類型」！憑意志單身行得通　「互做功..
ET說英文／BB Call的英文怎麼說，你知道嗎？
危機變轉機　改革「公部門」勞動條件的時刻到了

推薦閱讀

逼死人的不只是謝宜容　更有民進黨打造的霸凌結構

公務員在法律上的灰色地帶　曝霸凌風波背後的制度隱憂

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

12強棒球賽　讓我們發現「酸民」就像縱火犯

恐導致噁心想吐、聲音沙啞　想擺脫胃食道逆流　營養師..

危機變轉機　改革「公部門」勞動條件的時刻到了

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

美國「台灣學人」計劃授權法案「包藏禍心」　屬軍事活..

相關文章

全國產職業總工會喊「力挺洪申翰」　給4期許盼創前瞻勞動環境

全國產職業總工會喊「力挺洪申翰」　給4期許盼創前瞻勞動環境

勞動部長何佩珊因勞發署員工遭霸凌輕生事件請辭獲准，由綠委洪申翰接任部長一職，年僅40歲的洪也成為史上最年輕的勞動部長。在洪申翰上任的前一天，..

14小時前

洪申翰接勞動部長、王義川遞補不分區　王世堅對兩人表現有信心

洪申翰接勞動部長、王義川遞補不分區　王世堅對兩人表現有信心

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

剋星？王義川遞補不分區　黃國昌酸：要有「立委職責」基本認知

剋星？王義川遞補不分區　黃國昌酸：要有「立委職責」基本認知

洪申翰接勞長「開勞工最大玩笑」　黃國昌：若報告不及格「直接死當」

洪申翰接勞長「開勞工最大玩笑」　黃國昌：若報告不及格「直接死當」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

逼死人的不只是謝宜容　更有民進..

逼死人的不只是謝宜容　更有民進..

公務員在法律上的灰色地帶　曝霸..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

12強棒球賽　讓我們發現「酸民..

你胃食道「逆流」了嗎？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面