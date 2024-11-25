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遭中華隊狙擊的日本投手　貨真價實的王牌「戶鄉翔征」

我們想讓你知道…戶鄉翔征是讀賣巨人的王牌，但就算是王牌ACE，也有壓力山大的時候。我不會因一場比賽而批評，相反的，對他另眼相看，區區一個24歲的年輕大物，人家早已走到凡夫無法觸及的地方。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，戶鄉翔征 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本王牌投手戶鄉翔征 。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／一級嘴砲技術士

「被狙擊的戶鄉　遭長打擊落的王牌」，日本媒體對日本的敗陣下了這個標。

戶鄉翔征，今年滿24歲，2018年以第六順位選進東京讀賣巨人，今年的年薪據推測是1億8千萬日圓（新台幣3,788萬元）。戶鄉的大爆發是從2022年開始，2022年12勝8敗，防禦率2.62；2023年12勝5敗，防禦率2.38；2024年12勝8敗，防禦率1.95。

此外，戶鄉在2022和2024都是日本職棒中央聯盟的三振王，也是今年東京巨蛋開幕戰的先發投手，本年度一共登板180局還包括3場完封勝。

戶鄉翔征是妥妥的讀賣巨人的王牌ACE，但就算是王牌ACE，也會有壓力山大和挫手的時候。

冠軍戰遭中華隊砲擊　戶鄉受訪感動大家

11月24日的冠亞軍戰是在東京巨蛋，這裡就是戶鄉主場。根據現有的相關報導，戶鄉的投球策略在被張政禹打了一發界外全壘打後就有點狀況，後來接連被林家正、陳傑憲砲擊，兩支全壘打掉了四分成了決勝關鍵。

賽後受訪時戶鄉說「那不是失投，那是我全力投出、狀況極佳的球路，被轟出大牆是我實力不足」，林家正和陳傑憲都是逮到150km的速球。

「因為有隊友的支持讓我今天走到這裡，但今天這樣結果我非常對不起大家。」台灣贏球我沒哭，聽完戶鄉的話換我在擦眼淚。
被狙擊了兩發全壘打而造成重傷害後，日本隊總教練井端弘和依舊面不改色，繼續讓戶鄉翔征投完第五局。有人說這是尊重戶鄉這位王牌ACE，但我認為這只是原因之一，另一個原因是日本有自信能把掉的四分打回來。這一次的賽事，日本不論掉了幾分，人家都能逆轉打回來，這是自信。在我的觀點，日本有實力自信。

 

下次再來就好　上個被砲轟的就是「松坂大輔」

日本隊總教練井端弘和賽後只表示「跟選手無關，責任我全扛」，這種事情不會有對錯，只有當下的選擇而已，今天只是選擇的結果不如預期，鼻子摸一摸下次再來就好。上一個被台灣砲轟的，後來連續十幾年都成了台灣的惡夢，那人名叫松坂大輔。

我不會因一場比賽砸鍋而批評戶鄉翔征，相反的，我對他另眼相看，區區一個24歲的年輕大物，人家早已走到我等凡夫無法觸及的地方。

▼日本國家隊、讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

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