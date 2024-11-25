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大爆冷門的世界第一！　全台凝聚「就一起」拿冠軍

我們想讓你知道…在這四支隊伍裡面，對勝利的渴望台灣絕對是第一，在氣勢上明顯壓倒日本隊了。才能一路披荊斬棘、殺入決賽並大爆冷門，戰勝了奪冠呼聲最高的日本隊，站上世界第一的領獎台。

 

● 矢板明夫／日本資深媒體人

恭喜台灣隊在日本東京大巨蛋客埸戰勝日本隊，勇奪世界12强棒球賽的冠軍。在12强賽開幕之前，其實台灣隊並沒有被看好。有日本的棒球評論員甚至認為，台灣隊的實力在小組中排倒數第二，僅比澳洲隊强一些。很多台灣的媒體也好像對台灣隊的成績沒有太高的期待。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

對勝利的渴望　讓台灣大爆冷門站上世界第一

沒想到，台灣隊的選手們一路披荊斬棘、殺入決賽並大爆冷門，戰勝了奪冠呼聲最高的日本隊，站上世界第一的領獎台。在決賽開始之前，在日本的雅虎體育網站做的民調中，有78%的受訪者認為日本隊會奪冠，僅有18%的人相信台灣隊能贏。今天的結果，對大部分日本棒球迷來說，應該是猶如晴天霹靂般的打擊。不過，話又說回來，台灣隊奪冠雖然算是意料之外，但仔細想一想，也是在情理之中。

殺進四强的隊伍之間實力差距，本來就不是很大。但在這四支隊伍裡面，對勝利的渴望、以及啦啦隊對球隊支持的力度，台灣絕對是第一。我周圍這幾天幾乎所有的台灣朋友都在談棒球，很多人還專程跑到東京去給台灣隊加油。只要台灣隊一出埸，加油聲立刻驚天動地，把東京大巨蛋幾乎變成了台灣的主場。

▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，潘傑楷撲壘傷退，小指脫臼。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，潘傑楷傷退。（圖／記者李毓康攝）

壓制了日本氣勢　用冠軍凝聚了台灣

昨天，台灣隊在得知取得決賽資格後，23日晚上的比賽就變得不重要了。為了能打好決賽，立刻合理地運用規則，換掉了事先發表的昨天的主戰投手。寧可球隊被罰款、寧可主教練出來道歉，也要這麼做。全隊上下的這一份對勝利的執著，是日本隊所沒有的。俗話說「狹路相逢勇者勝」。日本隊在氣勢上明顯被壓倒了。

今天台灣隊贏得了棒球世界冠軍這件事，對台灣的意義重大。第一、凝聚了族群。這幾天，不分男女老幼、不分支持政黨的顏色，全台灣能夠為同一支球隊加油，是一件非常難得的事。

第二、讓世界看到了台灣。幾個月前在法國巴黎的奧運會場，台灣處處被中國打壓。國旗、國歌、甚至畫著台灣圖案的海報，也被中國觀眾搶走。但這一次，也許是和中國隊沒有參賽有關，大家可以大聲地為台灣隊加油。台灣的奪冠，上了全世界的新聞。台灣終於可以揚眉吐氣了。

第三、台灣向世界證明了，台灣體育的可能性。過去台灣在奧運會拿的金牌，多多少少有一些國民黨一黨獨裁時代舉國體制的痕跡。但這一次台灣奪得的是世界冠軍，是美國、日本、韓國等主要體育大國的國民都十分熱衷的運動。和足球籃球排球一樣，屬於人氣體育項目之一。

台灣能夠在棒球比賽上奪冠，說明台灣的綜合實力也向上提高了一大截，實在可喜可賀。

▼ 台灣隊贏得世界冠軍意義重大，凝聚了不分男女老幼、支持政黨的全台族群。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，台灣應援團。（圖／記者李毓康攝）

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●本文獲授權，轉載自「矢板明夫俱樂部」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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矢板明夫

矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，曾任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

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