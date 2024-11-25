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台灣奪冠的幸運物！　科學的盡頭是玄學

我們想讓你知道…日本問「休息區，那顆巨大骰子到底是怎麼回事？」它其實來自於，曾被日職戰力外的郭俊麟。最初只是搞笑放在那裡，但隨著過關斬將，骰子已成為台灣隊的幸運物。當每個人都想努力出自己的一份力，那道力量，最終就化成對勝利的渴望，就是玄學。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟拿著骰子道具期望每次都骰到六 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟拿著骰子道具期望每次都骰到六 。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／小林文字燒

這次我們對戰日本，從頭到尾領先再完封，拿下扎扎實實、一場毫無爭議的勝利。大家很興奮，因為睽違 32 年走到這裡；而且，一回來就馬上拿到冠軍。如果你曾經看過國際賽，真的有立刻落淚的感動。

當然我們也趕快「勝不驕、敗不餒」，這次龍貓教練成功再示範一次給日本球迷看，台灣所提升的素質。12 強的主辦方，其實允許勝利隊伍開香檳慶祝，但遭到我們團隊婉拒。原因只因爲，「這裡是日本職棒的場地，所以我們不要弄髒。」

不必像日本球員隨手撿垃圾、整理球場環境登上國際版面。我們不要弄髒它，尊重擁有球場的主人，這也是一種極度紳士的表現了，我覺得超級棒！

▼世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒（綽號龍貓）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

休息區的的巨大骰子　從搞笑到成為台灣幸運物

除了我們學習日本對場地的尊重，反過來，日本也趕緊展開學習的心態。他們問「休息區，那顆巨大骰子到底是怎麼回事？」，有一位女記者代表台灣回答。「骰子點數如果是 1 代表運氣不好，但如果是 6 就代表幸運。不過這個骰子每一面都是 6 ，無論怎麼轉都會為我們帶來幸運。象徵任何時候都能迎來好運，這是我們休息區的一個幸運物。」

對於同樣熱愛玄學的日本球迷來說，他們可能難以想到，它其實來自於，曾被日職戰力外的郭俊麟。最初只是搞笑放在那裡，但隨著過關斬將，骰子已成為台灣隊的幸運物。每當我們有進攻機會，工作人員就會高高舉起那顆骰子，「會出現什麼呢⋯⋯？」

因為，當每個人都想努力出自己的一份力，那道力量，最終就化成對勝利的渴望，就是玄學。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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