【非洲豬瘟防疫】從廚餘管制到交通運輸追蹤，政府準備好了嗎？

▲防堵非洲豬瘟需要長期作戰。（示意圖／ETtoday資料照）



●Lee Yen／養豬場工作人員。



媒體效應上，防疫議題正慢慢的變淡，如果沒有像彰化某廚餘廠一晚暴斃數十頭大豬的事件偶爾出現，刺激一下腎上腺素，大部分豬農對於非洲豬瘟的感受彷彿還像是個遙遠的傳說，只聞樓梯響，不見人下來。

你選擇自掃門前雪，還是坐井觀天都無所謂，但有些事情還是知道比較好。

畢竟那是自己的身家，你該負責的時候，別人無論如何也是扛不起來。當其他人說由他負責，那不是在跟你對話，只是在告訴他的老闆，「我不會連累你，火燒到我這就好。」

今年開始，政府的非洲豬瘟防疫措施就異常的反覆與混亂，先是陳副主委說要蓋聯合蒸煮中心，集中管控更有效，後來李副主委又說無此規劃。以實際面來看，國家若確定要「疫情發生後保留廚餘養豬」，則聯合蒸煮中心更勝於私家處理。蒸煮中心可於六都外設置，豬場雖少，但人口眾多，最需考量廚餘去化。

但政府為何疫情發生後可能仍想保留廚餘餵飼，從下面似乎可以看出端倪。

從去年9月至12月，違規攜帶豬肉製品至入境的案件有多少？總共6608件被海關抓獲，這是有記錄的。那沒記錄的呢？去問多隆，全台沒人知道。依照去年機場的防疫嚴謹度，大概可想而知。

就算目前桃機已經滴水不露，松山，台中，小港，嘉義呢？這種高規格的檢驗，持續到何時？疫情爆發後就停止？還是中國清除後才停止？這些跑進來的肉，最後又會去了哪裡？

▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）



農委會發布的風險管控五階段中，花了三階段共四個月餘的時間查核所有廚餘場，至108年1月3日完成稽查1660場，卻又在1月13日後爆出443家黑戶。

這些幽靈場是進入了百慕達？前四個月怎麼查都查不出？若數十家就算了，竟高達總場數四分之一，這已經不能用扯來形容，前四個月神隱，竟然一周內通通可以抓出？媒體輕鬆帶過，大家一笑置之，好棒棒的負責態度。目前場次雖然已經都在控管中，但稽查人員遠遠不足，更是最大的隱憂。

政策強力宣布1155場於1月13日前務必轉型或退場後，再度開放申請展延至1月31日，足足多了三周讓更多廚餘戶合法。這次意外地跳票，已充分傳達了中央對於廚餘跟疫情的考量態度。

更甚者，某些縣市又希望延到2月，既然已決定要給予通過，有足夠時間是非常必要的，與其讓檢核制度可能受到時間或現場壓力而快速審查，不如慢慢來，確保該有的都別少。

原先的合法檢核357場確定保留後，1155場本應轉型或退場，但農委會這招斗轉星移，把力道全打回給地方政府，由地方自行承受廚餘轉型跟豬農反應壓力。

官場上有句話，「沒有做不到，只有不想做」。本應由國家中央擬定的廚餘去向政策，卻在不定調的情況下交回地方處理，大部分廚餘的處理機制還都是跨縣市規模，地方政府若搞的定，那只能說有長官有決心，人民則萬幸。

但搞不定的呢？

▲雲林縣防疫聯合稽查小組，日前在四湖鄉一處養豬場未用蒸煮廚餘養豬，開出首張罰單。（圖／記者唐詠絮攝）



包含黑戶總計1598場（但未包含花東金馬澎，因此總數可能更多。）的廚餘場，357場已經通過審核，而1093場（未包含花東金馬澎）加入申請檢核，地方政府無法一周內處理完畢，只能申請展延。畢竟你不能「讓A過關，但水準一樣的B不過關」，原因卻是政府人手不足，這當然不會是豬農的問題。

想申請檢核的豬農，就要採購粉碎機、蒸煮爐，讓環保局現場查驗。而不建置飼料系統，這代表了她要繼續吃廚餘，並且看好政府會支持。豬農既有心，那麼檢核過關機會就很高，可想成待驗的1093場則可能全數通過。

最終估計，原本合法357場跟申請檢核1093場，總計約1450場。視政府審核來決定場數。從357場到超過1000多場由政府親手認證合法使用廚餘的養豬場誕生。

咱們2月等公開數據後，來看看到底有多少。

當瘟疫爆發後，中央信誓旦旦的立即禁止廚餘政策，讓這些剛買設備的場臉要往哪擺？病毒入侵沒時間表，現在就做不到的事情，如何能夠「隨時」就做得到呢？當然了，最重要的廚餘去哪兒，依舊是個謎。

所以，你還相信政府有能力發生疫情後能禁止廚餘？既然跳票沒事，那何妨多跳幾次。

▲連江縣東莒犀牛嶼（無人島）日前岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣確認感染非洲豬瘟 。（圖／防檢局提供）



若政府自知無法處理廚餘，除了興建中的生質能源中心，應盡快訂定這一千多場過度期間的蒸煮查驗，以及其他例如肥料，共同蒸煮等大型設施。就算疫情發生後繼續吃廚餘，該做的，一點都不能少。其中，最重要的就是「高風險廚餘」的處理方式，即是可能含有豬肉製品的廚餘。

雲林現在規定餐廳廚餘須交給清潔隊或清運業者收取，目前每噸費用一千五百多元。越多廚餘當然也表示生意越好，且水分瀝乾後，重量減輕不少，加上成本大多也是轉嫁到消費者，其實負擔並不大。餐廳業者別存僥倖或貪省小錢，私自交由不合規定廚餘養豬業者收取，一旦爆發被追查到，你必定成為全雲林畜牧業之公敵。

雲林線公布養豬不能再使用餐廳廚餘，其餘下腳料依舊可以蒸煮，但大部分縣市還能使用餐廳廚餘蒸煮，風險度當然高出非常的多。而且為了防止不良業者使用一般廚餘，將持續稽查，並鼓勵檢舉，養豬最大縣，防疫超用心。

在政府的權力下，防疫與廚餘的內戰走到了一段落，不論決戰境外還是廚餘轉型的政策成效，人民和媒體都看得清清楚楚。說到底，防疫始終是結果論，這千餘場的合法化，給產業會帶來甚麼影響，無人可知。

而現在的方向，只能放在疫情爆發後，現有體系可有辦法迅速追查爆點並控制，光是雲林肉品市場一年統計載運豬車超過百餘輛，以全台車輛而計數量更龐大，不能追查則必定全境擴散。

交通運輸就是第二個戰場，政府準備好了嗎？

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