ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到什麼時候？

我們想讓你知道…川普第二任期的貿易治理風格：不等技術官僚慢慢走流程、不接受盟友「內部政治很難」的理由，更不在乎你是盟友還是對手。只要他認定「你答應了」，那就必須「交貨」，否則關稅就是他的懲罰工具，也是他的談判槓桿。

▲ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普週一在 Truth Social 發文表示，美國將把對韓國的關稅從 15% 提高到 25%，理由是首爾方面執行兩國去年達成的貿易協定「速度不夠快」，尤其是韓國國會遲遲未完成批准程序。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普週一在 Truth Social 發文表示，美國將把對韓國的關稅從 15% 提高到 25%，理由是首爾方面執行兩國去年達成的貿易協定「速度不夠快」，尤其是韓國國會遲遲未完成批准程序。川普直接點名「韓國國會沒有履行與美國的協議」，並回顧雙方在 2025 年 7 月 30 日已達成「對兩國都有利」的協議，他也在 2025 年 10 月 29 日訪韓期間重申條款，但如今韓國國會仍未批准，讓他無法接受。

川普同時宣稱，原本協議的精神是把美國對韓國商品的關稅從 25% 降至 15%，其中也涵蓋韓國最在意、最具象徵性的汽車產業。但因為國會未完成通過，他決定「把韓國汽車、木材、藥品，以及所有其他互惠關稅」一律從 15% 拉回到 25%。

不過，目前尚不清楚關稅調升何時生效，白宮也尚未公布任何正式行政或法律程序來調整稅率，因此這則訊息在形式上仍停留在川普的公開表態與政治施壓層次，但其訊號非常明確：談好了就要做，拖延就要付出代價。

這起事件也凸顯川普第二任期的貿易治理風格：不等技術官僚慢慢走流程、不接受盟友「內部政治很難」的理由，更不在乎你是盟友還是對手。只要他認定「你答應了」，那就必須「交貨」，否則關稅就是他的懲罰工具，也是他的談判槓桿。

 南韓這一刀　是砍給所有「以為可以拖」的盟友看

筆者公開說過，川普政府一切都是「玩真的」！面對川普，最危險的誤判不是「他會不會出手」，而是「你以為他只是說說」。這次對南韓的關稅威脅，其實就是一堂公開示範：川普不會跟你討論程序正義，他只在乎結果；他也不管你國會有多難協調、政黨怎麼算計、誰要背政治成本——那是你的事，不是美國的事。

南韓是美國盟友，照理說應該「可以商量」。但川普的邏輯很簡單：盟友更該配合，因為盟友欠美國更多。你不快，我就用關稅讓你快。這就是川普式治理：把外交、貿易、安全全部變成「可計價、可懲罰、可交換」的交易關係。你如果以為盟友情誼能抵擋這種現實，那就是活在上一個年代。

台灣的無奈是政治人物在思考政治時，只看見台灣內部，看不見外部變化！夾在美中競爭之間，但卻不知美，又不知中！

面對對岸，北京現在的政治佈局，連北京自己內部恐怕都有不同盤算，更不用說外界。問題在於，台灣政治人物對北京的理解，往往停留在「瞎子摸象」式的猜測：有人過度恐懼、有人過度簡化、有人用內政語言解讀極權政治，最後每個人都很有把握，卻沒有一個真的看懂。於是，面對北京，只剩下情緒與口號，卻沒有真正的戰略判斷。

轉過身來面對美國，這個相對透明、制度可預測、行為模式其實「很好讀」的對手，台灣卻同樣沒人願意花時間認真理解。其實，美國是可以談的，而且是可以「談得更好、讓得更少」的。

前提是，你知道對方在乎什麼、怎麼算帳、什麼時候會翻臉、什麼時候會退。但現在的台灣政治，已經沒有「談判」這個概念了。

因為內鬥　把一切都毀掉了

把鏡頭拉回台灣，我必須講得更直接：台灣在軍購特別預算上的拖延空間，正在快速消失。賴清德總統既然主動向川普政府提出 1.25 兆特別預算，華府的解讀只會是「台灣做了決定」。

美國不會管你立法院怎麼吵、誰在野誰執政、誰說服誰、誰背責任。川普政府只會看最後有沒有過、有沒有落實、有沒有按時交出成果。對川普而言，最受不了的不是你要多買少買，而是你「喊了」卻「做不到」。

很多台灣政治人物還停留在內耗劇本：執政黨覺得自己擋不住美國壓力，就只能一直退；在野黨覺得自己可以硬起來卡住美國要求，就一路卡到底。

問題是，這兩邊都把「台灣內部政治」當成世界的中心，卻忘了外部世界早就換了玩法。川普不會因為你哪一方比較有道理就同情你，他只會算美國利益；北京更不會幫你解圍，它只會看你亂、看你分裂、看你自我消耗。

更現實的一點是：在野黨當然可以對美國強硬，但當在野黨同溫層很熱血的對抗時，有沒有問自己一個很殘酷的問題：如果美國川普真的用關稅或其他方式施壓台灣，同溫層外的選民最後會把怒氣算在誰頭上？是怪執政黨「太軟」？還是怪在野黨「卡太死」？政治人物如果只想吃同溫層的掌聲，卻不計算整體社會承受衝擊的反彈，那強硬就只是姿態，不是策略，而在選舉上的失敗就難以避免。

南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的——包含台灣。川普用最簡單粗暴的方法提醒大家：你可以不同意，但你要付代價；你可以談判，但你要有籌碼；你可以拖延，但我就用關稅逼你面對現實。

從外部看台灣政治的操作，真的讓人心驚也無奈。執政黨一路退，在野黨一路卡，卻沒有人真正站在「台灣整體利益」的位置上思考：怎麼在大國之間，守住談判位置，而不是被動挨打。北京在看戲，美國在施壓，而台灣卻忙著內耗。

最令人擔心的不是外部風險，而是內部失能。台灣不是沒有聰明人，也不是沒有資訊，而是缺乏願意跳出政黨算計、真正理解世界、看懂台灣處境的政治人物。

誰能在壓力下，既有智慧、也有勇氣，為台灣多留一點空間？是現在最該問的問題。如果沒人在意，逆耳的忠言再多也沒用，只能說：天佑台灣！

▼南韓這一刀，其實不是砍給南韓看的，是砍給所有「以為可以拖」的盟友看的——包含台灣。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

►共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

►鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱..

台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略..

當美國開始「退群」　世界秩序準備改版了嗎？

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 關稅 南韓 台灣 立法院 美國 協議

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..
川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的..
共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級
鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲
解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

推薦閱讀

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的..

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新..

AI投資熱潮下的冷靜思考

戴銘昇／盤中零股交易制度上路　給投資人及主管機關的..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

相關文章

25%關稅炸彈！南韓汽車製藥業錯愕　現代、KIA恐失血1300億

25%關稅炸彈！南韓汽車製藥業錯愕　現代、KIA恐失血1300億

美國總統川普26日無預警宣布，將南韓關稅從15％調升至25％，南韓汽車產業股價立刻下跌，現代（Hyundai）與起亞（KIA）兩大龍頭預估恐..

2小時前

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

昔日最強洋將變奶爸！40週等待　「台灣女婿」辛巴長子平安報到

昔日最強洋將變奶爸！40週等待　「台灣女婿」辛巴長子平安報到

南韓朝野炸鍋！川普嫌立法慢加稅10%　國民力量轟李在明「違憲」

南韓朝野炸鍋！川普嫌立法慢加稅10%　國民力量轟李在明「違憲」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」..

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對..

川普主義下的美國　民主倒退、經..

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權..

解放軍高層人事大清洗！　「北京..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面