ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

我們想讓你知道…1月17日共軍無人機飛入東沙領空，和當晚央視即播出相關消息等舉動，可能是北京想凸顯我方對飛入東沙領空的共軍軍機，在應對上的無能為力，藉此宣示我方無力在東沙行使主權，將我方對東沙群島的主權與管轄權「空洞化」。

▲。（圖／翻攝自中國航空工業集團官網）

▲1月17日凌晨，中共1架監偵無人機進入臺灣西南空域，乍看之下，這又是一個早已司空見慣的舉動，但情勢在清晨5時41分出現變化；國軍監偵系統發現，這架無人機開始朝東沙島接近，並於5時44分進入東沙島領空。（示意圖／翻攝自中國航空工業集團官網）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

1月17日凌晨，中共1架監偵無人機進入臺灣西南空域，乍看之下，這又是一個早已司空見慣的舉動，但情勢在清晨5時41分出現變化；國軍監偵系統發現，這架無人機開始朝東沙島接近，並於5時44分進入東沙島領空。國軍雖立刻通知東沙島駐防人員，但由於這架無人機始終將高度保持在東沙地面防空火力的射高之上，我方只能透過國際頻道，對東沙四周、可能與這次行動有關的中共機艦實施廣播，直到無人機於5時48分脫離。

值得注意的是，中共官媒《中央電視臺》在17日晚間，以引述南部戰區公眾號的方式，報導了此事，聲稱「南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」；顯示這起事件應非南部戰區的臨時起意，極可能是經中共中央決策，交南部戰區規劃實施的行動。

若研判屬實，意味著北京對臺的法律戰出現雙重升級。第一是區域從臺灣海峽擴及東沙海空域；第二是行為從侵蝕我方的有效管轄，升級為在特定外離島海空域，將我方的主權與管轄權「空洞化」。

區域擴及東沙海空域

2022年6月13日，時任中共外交部發言人汪文斌，於例行記者會中公開表示，「根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，臺灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對臺灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，成為日後中共對臺灣海峽法律戰的主要論述。

為支援此一法律戰訴求，中共先是在2022年8月片面推翻海峽中線默契，然後派共軍與海警，於中線以東的海空域，和金門、馬祖、東引、烏坵等我方所頒布的禁限制水域內，透過「限航區穿越飛行」、常態性進入巡弋、甚至海警刻意於特定水域執法等舉動，一方面侵蝕我方對前述空域與海域的有效管轄，也意圖藉這些手段，否定我方有頒布法律，並根據這些法律對臺灣海峽行使管轄的資格，將我矮化為地方政府。

至於東沙水域，中共則是從2025年起，開始發動大量漁船進入我方於東沙島周邊、範圍與「鄰接區」（12至24海里）相等的限制水域，中共海警船艦有時也跟隨進入，有時還會干擾我海巡船艦對中共漁船執法。總計從2025年1到9月，我方在東沙水域計驅離中共越界漁船159艘次、扣留小舟12艘。

不過，還是有中共漁船施放小舟，成功載人進入限制水域、甚至範圍與領海相同的禁止水域內的情形；例如2025年9月12日，中共「粵惠來漁04887」漁船就利用夜色施放小舟，搭載3人前進至東沙島東北方2.5海里的位置。

另外在2025年2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月與10月，都發生中共海警船艦企圖進入東沙島限制水域（即鄰接區），還刻意關閉船舶自動辨識系統(AIS)的情形。

例如2025年10月10日、即國慶日當天，海巡署就在東沙島西南方23浬處，發現中共海警「3102」艦未開啟AIS，以暗船方式航入我東沙限制水域。

中共在東沙周邊的行為，有濃厚的「法律戰」用意，即藉漁船與海警侵入我禁限制水域的行動，代表其拒絕承認我方依照自身法律，於東沙群島周邊所劃定的領海與鄰接區；然而，儘管中共在東沙周邊動作頻頻，但直到2025年底，其官方艦艇都未成功進入東沙群島的禁止水域、即我方領海範圍內。

因此，2026年1月17日的共軍無人機，是中共官方機艦首度進入我東沙群島領空，並且是經過策畫、刻意為之的行動。代表中共對臺法律戰的區域，已從臺灣海峽擴大為將東沙群島包括在內；且由於實施者是共軍而非執法單位，意味著法律戰作為的強度已經增加。

▼2026年1月17日的共軍無人機，是中共官方機艦首度進入我東沙群島領空，並且是經過策畫、刻意為之的行動。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

使我方的主權與管轄權空洞化

中共對臺灣海峽的法律戰，在2025年下半年出現明顯升級的情形。第一是數度派海警船艦伴隨中共漁船穿越中線進入我澎湖水域；這些海警船艦不僅會阻攔我海巡對大陸漁船執法，還會刻意在澎湖水域對大陸漁船進行登檢，創造實際執法的例證。

第二是在金門周遭我方禁限制水域中，不僅每天都有許多大陸船隻通過，部分船舶還刻意在禁限制水域範圍內下錨、長時間停留，或是在禁限制水域內故意關閉AIS系統，公然挑戰我方管轄權。

中共在金門禁限制水域的新模式，不排除是向外界宣示，我方無力在該水域維持有效管轄，藉以將我方的管轄「空洞化」，支援北京的法律戰訴求。

1月17日共軍無人機飛入東沙領空，和當晚央視即播出相關消息等舉動，可能是北京想凸顯我方對飛入東沙領空的共軍軍機，在應對上的無能為力，藉此宣示我方無力在東沙行使主權，將我方對東沙群島的主權與管轄權「空洞化」!一如其在金門禁限制水域的行徑。這也意味著，中共無人機刻意飛入東沙群島領空範圍，今後可能會再發生，甚至可能常態化。

後續可能的發展

或許我方也該思考，倘若中共片面取消不干擾我東沙運補作業的默契，開始三不五時、甚至常態性對我方執行運補的機艦，進行干擾，尤其是民航包機與租用商船。

雖然類似情形以前曾出現過，例如2020年10月15日，立榮航空的軍租包機就在飛往東沙途中，因為遭香港飛航情報區通知，「附近有危險活動無法進入」，最後只得返航。

但當時，中共是以技術理由迫使我方民航機轉向，今後則可能祭出違反中共相關法律的大旗，來支援其對我方的法律戰；或是在兩岸爆發嚴重的政治爭議時，作為對我政府施壓的手段。例如對我方軍租包機，以未經許可載運軍事人員及物資、違反中共相關法令為由，要求調頭；對執行東沙運補任務的商船，則除要求調頭，更不排除會尋找可趁之機實施登檢。我國安單位應未雨綢繆，針對後續可能出現的情況，預做準備。

▼或許我方也該思考，倘若中共片面取消不干擾我東沙運補作業的默契，開始三不五時、甚至常態性對我方執行運補的機艦，進行干擾，尤其是民航包機與租用商船。（圖／翻攝新浪微博@東風快遞）

▲▼。（圖／翻攝新浪微博@東風快遞）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「奔騰思潮」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新紅線

►全台首大票倉開戰！　2026新北市長民調拉鋸　誰能接手侯友宜？

►AI投資熱潮下的冷靜思考

投稿
申訴
揭仲專欄

揭仲專欄 揭仲

揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，現任中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員。研究領域包括中華民國國防政策、中華民國南海政策、中共軍事改革與中共強制外交專題等。

揭仲最新文章

more

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

北京開給高市首相「未完成的答卷」

從美中經濟暨安全檢討委員會年度報告　看中共武力犯台..

中共九三閱兵的言外之意

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

關鍵字: 揭仲 雲論 共軍 無人機 台灣 東沙 法律戰 金門 領海

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級
鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲
解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..
美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新..
全台首大票倉開戰！　2026新北市長民調拉鋸　誰能..

推薦閱讀

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

AI投資熱潮下的冷靜思考

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新..

不許挖苦國手卻能網暴詹家姊妹　有什麼觀眾就有什麼體..

相關文章

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

中共在24日官宣軍委第一副主席張又俠等人因涉嫌嚴重違紀法法遭到立案調查，引起舉世關注。乃因張又俠層級之高以及此舉之突兀，各界咸認其背後肯定涉..

11小時前

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

金門警界布局再調整　金城、金湖分局長完成交接

金門警界布局再調整　金城、金湖分局長完成交接

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」　親筆簽名要免費送

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」　親筆簽名要免費送

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

共軍無人機侵入東沙領空　北京對..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對..

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權..

解放軍高層人事大清洗！　「北京..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面