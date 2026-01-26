ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

我們想讓你知道…只有從這個大格局的邏輯脈絡，來思考此次中共高層的權力鬥爭，才能清楚一窺近來中共內部，在外界看來諸多驚滔駭浪的高層人事清洗事件。

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

●約博／時政評論者

中共在24日官宣軍委第一副主席張又俠等人因涉嫌嚴重違紀法法遭到立案調查，引起舉世關注。乃因張又俠層級之高以及此舉之突兀，各界咸認其背後肯定涉及嚴重的派系鬥爭，甚至牽扯到對最高層級的政變問題。

此前來自對岸具有內幕消息的所謂自媒體博主就已經繪聲繪影，對於習近平與軍方高層，乃至元老派間存在緊張的權鬥關係。其中尤以中共二十屆四中全會中官宣落馬的九名上將最引起各界關注。

因為這些上將多數為親習的軍中將領，尤其苗華與何衛東等將領更是如此。此次清洗普遍被認為自媒體博主認為是以胡錦濤及溫家寶為主的元老派，以及親胡溫派的張又俠為主的軍中將領對於習近平權威的挑戰。

然而，僅時隔三個月，中共官方就以記者會方式宣布張又俠、劉振立等中共高階將領被官宣落馬的重磅消息。此次動作引發外界的關注更大，震動更強，原因在於這次落馬的對象乃是站在習近平對立的派系，且為主要的軍中權力要角。

此舉當然會引發外界對於習近平派系對於元老派等反對勢力的權力反撲，也更加讓外界聯想習近平已經掃除對其權力具威脅的主要勢力，也更引發對於未來武力犯台的可能性陡增的猜測。

以毛為鑑可知興替

所謂以史為鑑可以知興替，中共歷史上可以對此次事件作借鑑者，當屬1970年代的毛澤東與林彪的關係。林彪當時也時軍中將領第一人，同樣位居軍委第一副主席，原本也是與毛關係密切，深受毛的信任與提拔。然終因林位高權重後引發功高震主的疑慮，導致毛對其起了殺機。

從1970年對於修憲是否設立國家主席引發爭議，導致毛林關係開始生變；隨後九屆二中全會後因為張春橋事件，導致毛林爭議開始浮上檯面，隔年毛澤東透過南巡講話，以「甩石頭」、「摻沙子」、「挖牆腳」等策略，開始對林展開權鬥。1971年9月林彪一家人死於九一三墜機事件。

毛澤東與習近平都是中共歷史上左傾路線的主要國家領導人。中共歷史上，鄧小平於1979年後開始推行改革開放的國策轉型後，中國大陸開始由左往右轉型，背後主要的因素當然是美國自1970年代以來「聯中制蘇」的戰略考量。

自此之後，雖有1989年六四事變的衝擊，但鄧小平於1992年藉由南巡講話後，堅定其改革開放路線，並且重用素有經濟沙皇之稱的朱鎔基主持經改大政，終於讓中國大陸於廿一世紀加入WTO之後經濟得以大幅騰飛。

反之，美國在歷經2001年九一一世貿恐攻事件以及2008年次貸金融風暴後，國力逐漸往下走。兩相對照下，美中國力在以購買力平價計算的GDP，在2014年後正式超越美國，成為全世界製造力最強的國家。

習近平的強國夢

在此種國際背景下，於2012年上台的中共最高領導人習近平開始有了競逐世界霸權的野心。而此種企圖心也促使習朝向更加極權化的共產左傾路線轉向。在此種大環境下，一個是幫中共打下政權的開國元勳，一個是在其任內國力開始超越美國的崛起大國領袖。兩個都是中共歷史上的強勢領袖，也都是帶有歷史使命感的獨裁統治者。

習近平在懷抱中華民族偉大復興「中國夢」的旗幟鮮明的使命感下，任何膽敢違逆其統治路線的身邊親信，抑或權力高層，都可能成為被其清洗的對象。當年毛澤東如何整肅劉少奇與林彪，現在習近平就可能對其周遭的張又俠與李克強下手。

在極權統治者的眼中，只有對權力的完全忠誠，才可能消彌其對權力旁落的恐懼。但問題是，當統治者其路線偏離主流民意時，周圍的人是否還能夠違背良心，一昧地來順從。當初周恩來選擇逆來順受，劉少奇與林彪選擇挑戰權威，但結局可想而知。

筆者認為，只有從這個大格局的邏輯脈絡，來思考此次中共高層的權力鬥爭，才能清楚一窺近來中共內部，在外界看來諸多驚滔駭浪的高層人事清洗事件。

▼習近平在懷抱中華民族偉大復興「中國夢」的旗幟鮮明的使命感下，任何膽敢違逆其統治路線的身邊親信，抑或權力高層，都可能成為被其清洗的對象。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲
