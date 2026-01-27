ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

我們想讓你知道…川普主義提出的不是單一政策選擇，而是一個關於國家本質的問題：美國是否仍願意成為一個受制度約束的民主共和國，以及一個以規則節制自身力量的世界強權。

▲。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲民主政治中的民粹主義，並不必然與威權畫上等號。然而，川普式民粹的關鍵轉折，在於他不再強調「人民透過制度行使主權」，而是逐步將「人民」等同於對他個人的忠誠。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

圍繞川普的公共討論，經常被簡化為政黨對立、選舉勝負，或是保守與自由價值的衝突。然而，若僅止於此，便低估了川普現象的真正危險性。川普所代表的，並非一組政策偏好，而是一套系統性的政治邏輯——一種結合民粹動員、個人權威與反制度思維的「川普主義」。它同時衝擊美國的民主體制、經濟治理方式，以及戰後國際秩序的根本假設。

民粹的核心轉向　從「人民主權」到「朕即人民」

民主政治中的民粹主義，並不必然與威權畫上等號。然而，川普式民粹的關鍵轉折，在於他不再強調「人民透過制度行使主權」，而是逐步將「人民」等同於對他個人的忠誠。

當政治語言被重構為「我代表真正的美國，你反對我就是反對人民」，民主競爭的空間便急速萎縮。制度不再是公共裁判，而成為阻礙領袖意志的敵對勢力。

川普對民主制度的正面衝撞

在川普主義下，司法、媒體與選舉不再被視為民主必要的制衡機制，而被描繪成陰謀、腐敗與政治迫害的工具。當司法判決不利於領袖時，便被指控為「深層政府」的延伸；當媒體提出監督，便被貼上「人民公敵」的標籤；當選舉結果失利，便轉化為制度被操縱的證據。

這種對制度合法性的系統性否定，使民主不再建立於規則之上，而懸繫於領袖是否滿意其結果。

民主如何在選舉中被侵蝕

歷史反覆提醒，民主的崩解很少來自坦克與政變，而多半來自選舉授權下的制度侵蝕。當選民被動員相信，制度本身是敵人，破壞制度反而成為正義之舉。

川普並非第一位如此行事的領袖，但美國的特殊性在於，其制度長期被視為全球民主的典範。一旦這套制度被內部否定，其象徵性後果遠超國界。

經濟治理　民粹化與工具化

在經濟領域，川普主義同樣展現高度的民粹特徵。複雜的結構性問題被簡化為「他國佔美國便宜」，長期改革被替換為即時的情緒宣洩。

關稅與貿易管制，本應是制度化的談判與防衛手段，卻被轉化為懲罰敵我、測試忠誠的政治武器。政策的目的不再是提升整體效率，而是展示領袖的強硬姿態。

關稅政治　帶來的長期代價

這種零和化的經濟觀，短期內或許能動員支持者，卻製造了高度的不確定性。企業投資與全球供應鏈需要可預測的規則，而非隨領袖情緒起伏的政策訊號。

當美國從制度提供者轉變為最大不確定因素，其自身企業、勞工與金融體系也難以倖免。民粹經濟承諾的「保護人民」，最終往往演變為成本由社會整體承擔。

從秩序領導者到規則破壞者

然而，川普主義最深層、也最危險的影響，並不在國內，而在國際。二戰後，美國之所以能建立並維繫國際秩序，不僅依靠實力，更依靠對規則的承諾與自我節制。川普則徹底顛覆這一邏輯，將國際關係視為交易場域，將盟友視為成本，將國際法視為束縛強權的障礙。制度讓位於力量，承諾讓位於即期利益。

帝國式語言的回歸

川普外交論述中反覆出現的，是一種近代帝國政治的思維：只要夠強，就應該直接取得；只要不服從，就值得被懲罰。即便部分激進主張未必真正落實，其語言本身已產生破壞性效果。當世界最強大的國家公開質疑主權、邊界與國際規範的正當性，其他強權自然更有理由仿效，全球秩序因此加速碎片化。

▼川普外交論述中反覆出現的，是一種近代帝國政治的思維：只要夠強，就應該直接取得；只要不服從，就值得被懲罰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

強權示範效應的危險性

國際政治從來不只是行為的結果，更是示範的累積。當美國放棄以規則自我約束，威權國家便能理直氣壯地宣稱，強權本就應凌駕於制度之上。對小國而言，安全預期隨之動搖；對全球而言，衝突風險被制度性放大。川普主義不只是美國內政路線之爭，而是對戰後世界秩序的一次壓力測試。

結語　美國與世界的共同警訊

歸根究柢，川普主義提出的不是單一政策選擇，而是一個關於國家本質的問題：美國是否仍願意成為一個受制度約束的民主共和國，以及一個以規則節制自身力量的世界強權。

若答案是否定的，那麼民主的退化與國際秩序的崩解，將不再是抽象的學術警告，而是正在發生的歷史進程。這不僅是美國的抉擇，也是全世界必須嚴肅面對的警訊。

▼當美國放棄以規則自我約束，威權國家便能理直氣壯地宣稱，強權本就應凌駕於制度之上。對小國而言，安全預期隨之動搖；對全球而言，衝突風險被制度性放大。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新紅線

►全台首大票倉開戰！　2026新北市長民調拉鋸　誰能接手侯友宜？

►AI投資熱潮下的冷靜思考

投稿
申訴
林忠正專欄

林忠正專欄 林忠正

經濟學博士、前中研院研究員。

林忠正最新文章

more

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的..

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

為壽險業「修帳」　還是為大老闆開後門？

雙貸族飆升下的結構困境　台灣房市的沉重代價

當川普遇上習近平　美方專家的分析

關鍵字: 林忠正 雲論 川普 川普主義 美國 民主 帝國政治

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..
川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的..
共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級
鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲
解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

推薦閱讀

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的..

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權鬥大戲

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

美中角力延伸到非洲　南非軍事訓練案劃出戰爭知識的新..

AI投資熱潮下的冷靜思考

戴銘昇／盤中零股交易制度上路　給投資人及主管機關的..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

相關文章

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商

美國總統川普26日（美東時間）點名南韓國會遲遲未將相關協議完成立法，未落實與美國談妥的貿易協議內容，將把汽車、木材、醫藥品等關稅由原本15％..

5小時前

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」..

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對..

川普主義下的美國　民主倒退、經..

鑑古知今　從毛澤東看習近平之權..

解放軍高層人事大清洗！　「北京..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面