評／「對症下藥」拚治安　乃全民之福！

▲對於特種娛樂場所頻發生鬥毆事件，行政院長蘇貞昌在治安會報中說了重話「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

文／王立言

近來，全台各地街頭鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌在上周的治安會報上撂狠話：「若特種行業門口再有鬥毆，地方警察局長下台」。

之後幾天，蘇貞昌在不同場合，針對酒店和夜店等頻發「聚眾鬥毆」事件表示：「會經營酒店、夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」並一再強調：「不要再低估我的決心，也不要低估政府的能力」。

豈料有名嘴對蘇揆拚治安的宣誓和努力卻不以為然，認為這會讓警察局長配合演出，也會讓基層兵疲馬困，苦不堪言。還呼籲，「放過警察兄弟吧」。

不過，真實的數字會說話。內政部長徐國勇11日接受採訪時表示，警方本月初展開大規模臨檢，3月4日到8日5天裡，共破獲598件不法。包括查獲三支手槍，抓獲604人吸毒，甚至台北市破獲販毒案件，查獲6公斤多海洛因。雖然此舉增加基層警察的勤務和辛勞，但也有效地預防，因槍械、毒品交易、吸毒等，有可能引發的暴力犯罪事件。

針對蘇貞昌展現出政府向犯罪「開戰」的決心，重砲向夜店宣戰，有些地方首長用泛政治語言，有點風言風語地回應表示，治安最重要是源頭管理，「警察做死也沒有用。」而講這話本身就值得商榷。

蘇貞昌日前於立法院備詢前受訪強調，「我講的話，酒店、夜店的老闆聽得懂，警察局長聽得懂，……」做過屏東和前台北縣縣長蘇貞昌，其實講得是「行話」，深諳地方治安治理眉角。他的講話就是意指要做好「源頭管理」，從源頭有效管控。

其實特種行業、夜店周遭的「聚眾鬥毆」事件，大多與違事、不發利益爭搶，甚至毒品犯罪有關。蘇揆講話，就是要求警方「對症下藥」，給予特殊行業業者警告和施壓，讓業者自律，避免群體暴力事件的發生。而地方縣市首長，不應該為了政治利益，假裝「體恤」警方，故意做出錯誤的解讀。

治安不分地方與中央權責，也不應該有藍綠之分。只有上下協力，跳脫政黨的權力算計，才能有效治理，讓全民免於恐懼。蘇揆和徐國勇部長「對症下藥」拚治安，才真正是全民之福，值得民眾的掌聲和鼓勵。

●作者王立言，為媒體工作者。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net