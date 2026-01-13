ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
美國聯準會正面臨三大隱憂

我們想讓你知道…聯準會的貨幣政策依然是重中之重，穩健而一致的貨幣政策才能讓市場投資人感到安心，反之，聯準會若喪失獨立性，對市場的衝擊將非常嚴重。

▲美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

文／三普經

美國聯準會預計在1月底召開2026年首場貨幣政策會議，按照Fed Watch最新數據，維持利率不變的機率高達86.7％，僅有13.3％的機率會降息一碼。雖然這次會議看起來不會給市場太大的意外，但川普總統將在1月底前宣布新的聯準會主席人選，對未來聯準會的運作機制與政策方向，將是市場今年最關注的課題，個人認為聯準會未來政策方向可能有以下三個隱憂。

聯準會貨幣政策是重中之重　喪失獨立性衝擊將非常嚴重

首先是新任主席人選尚未宣布，市場已預測未來貨幣政策將更為寬鬆，貨幣政策可能犯下過度寬鬆的錯誤。雖然現任主席鮑爾任期至5月底，在那之前他對聯準會貨幣政策會議仍有主導權，但新主席人選公布後，整個貨幣政策的風向將明顯轉為寬鬆。

從目前公布的新主席人選來看，無論是白宮國家經濟委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)、前聯準會理事華許(Kevin Warsh)、現任聯準會理事華勒(Christopher Waller)、聯準會監管副主席鮑曼(Michelle Bowwan)、和來自貝萊德(BlackRock)固定收益部門首席投資長(CIO)里德(Rick Rieder)，他們的立場都明顯偏向鴿派，因為希望聯準會積極降息的川普不可能任命一個立場和他不同的聯準會主席。

從去年12月所公布的利率預測來看，19位參與成員當中，有4位認為2026年貨幣政策合適的利率水準應該在3.375％(3.25％～3.5％的中位點)，亦即較2025年水準降息一碼。認為應維持利率不變(3.625％)的有4位，升息一碼(3.875％)的有3位。支持降息兩碼(3.125％)有4位，降息三碼(2.875％)的有2位，另有2位分別為應降息四碼(2.625％)及六碼(2.125％)，整體點陣圖中位數落在3.375％，即降息一碼，但市場預期今年聯準會將降息兩碼，顯然已經預期新的聯準會主席將引導利率政策走向更為寬鬆。

第二個隱憂是聯準會可能低估通膨威脅，但高估失業率所帶來的負面衝擊。由於聯邦政府關門的緣故，近幾個月的通膨和就業數據都無法完整做為決策的依據。

但跡象顯示通膨雖低於3％但仍高於2.5％，加上川普調降部分民生進口產品關稅，以及國際油價下跌等有利因素，通膨壓力近期內可望進一步降低。相對地，由於聯邦政府減少僱員以及AI科技應用減少人力需求，就業增長並不強勁，失業率有往上攀升的可能性。

聯準會基於這些理由在12月降息一碼。但展望美國經濟前景，減稅加補貼的財政擴張政策、AI資料中心趨動用電需求及電價上漲等因素可能讓通膨欲小不易。

另一方面，AI應用場景日益普遍可能改變就業市場結構，加上川普的嚴厲移民政策，未來美國低度就業增長可能成為常態。但因為今年是期中選舉年，聯準會可能為了配合川普政策而持續降息，但這並無益於就業增長，反可能讓通膨壓力死灰復燃。

第三個隱憂也是讓市場最擔心的，那就是美國財政赤字持續攀升，新的聯準會主席為了配合川普政策，減輕聯邦政府債務負擔，可能持續壓低利率，讓貨幣政策服務財政政策，聯準會的獨立性將盪然無存。

前美國財政部長葉倫女士(亦曾擔任過聯準會主席)就提出警告，財政政策貨幣化的結果，可能讓美國成為香蕉共和國(Banana Republic)，亦即財政失控，政治不穩而最終導致資金外流。如果陷入這樣的情境，金融市場就可能重演美股、美債、美元三殺的局面。

因此雖然美國今年經濟情勢看好，加上退稅及降息雙利多，金融市場普遍看好美股及美債今年表現。但聯準會的貨幣政策依然是重中之重，穩健而一致的貨幣政策才能讓市場投資人感到安心，反之，聯準會若喪失獨立性，對市場的衝擊將非常嚴重。

▼第讓市場最擔心的，那就是美國財政赤字持續攀升，新的聯準會主席為了配合川普政策，減輕聯邦政府債務負擔，可能持續壓低利率，讓貨幣政策服務財政政策，聯準會的獨立性將盪然無存。（圖／達志影像／示意圖）

美金。（圖／達志影像／示意圖）

關鍵字: 三普經 美國 聯準會 升息 美國 川普 通膨

