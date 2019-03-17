胡珈嘉／美白只靠「防曬」有用嗎？

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▲防曬相當重要。（圖／取自免費圖庫PublicDomainPictures）

●胡珈嘉／整體造型師。

白即美的價值觀在當今東方社會裡普遍流竄著，「一白遮三醜」的道理人人皆知，美白市場上也因應此種風氣不斷推陳出新的美白商品，在不斷尋找個人最適合的產品前，釐清美白的生物機制並對症下藥才是首要之務。

所謂「知己知彼，百戰百勝」，想對抗所有美白鬥士一致的強大敵人「黑色素」，勢必要釐清黑色素的生成機制，並針對生成的過程加以抑制同時加速黑色素的代謝，雙管齊下更能快速地獲得美白的效果。

黑色素生成機制

​黑色素的生成是個複雜的機制，但在生物學理上能簡單想成是由「酪氨酸」經過「酪氨酸酵素」的催化而形成，「酪氨酸」及「酪氨酸酵素」本來就存在於你的身體裡，但若不刺激它，「酪氨酸酵素」本身的活性不不足以使「酪氨酸」堆疊生成黑色素，而造成「酪氨酸酵素」催化「酪氨酸」反應成黑色素的元兇，最常見的就是紫外光的照射。

美白三部曲

一、防曬

從黑色素的生成機制來看，你若想要擁有白亮的皮膚，最根本的方法就是打從出生到現在都不要被紫外光照射（換言之，都不要出門曬到太陽啦！），很明顯地，現代人根本達不到這天方夜譚的境界，這時防曬工作也就顯得重要，防曬乳多為鋅或鈦的氧化物，能夠有效反射陽光，使紫外光無法激活「酪氨酸酵素」進而使「酪氨酸」生成黑色素。

除了基本的防曬之外，最容易被輕忽的就是「補防曬」，現代人常常忘了防曬乳已經在流汗、玩水的過程中流失，脆弱的皮膚也因此失去防曬乳的保護直接暴露在紫外光的照射下，這後果可想而知，是每個走在美白之路的鬥士們最不願意走的回頭路，所以在充滿陽光的環境下，除了要事先擦好防曬外，也別忘了隨時補充防曬乳確保肌膚持續受到保護。

二、補充維生素C

​維生素C已被證實能有效調節已沈澱在細胞中的黑色素，將黑色素經由淋巴系統通過腎臟排出體外，而人體無法自行生成維生素C，需從其他地方獲得。多攝取富含維生素C的蔬果抑或是保養品皆能有效獲得美白的效果，舉凡一般常見的水果，如奇異果、柳丁、芭樂......等，都能有效的補充身體裡的維生素C。



▲哪些水果含有豐富的維生素C？（圖／翻攝自pixabay）

三、美白保養品

​與補充維生素C這種由體內對抗黑色素的方法不同，美白保養品多半是利用外在的塗抹達到效果。市售許多美白保養品各自有自己的機制，其中最引人注意的必定是酸類衍生物（果酸、水楊酸等），其作用在於能促進細胞的代謝，簡單來說就是溫和的除去角質使黑色素沈澱的皮膚細胞加速脫離皮膚上層，讓下層新生的肌膚能浮上來重見天日。因為兼有去角質產品的作用，所以能改善皮膚上有斑點造成膚色不均的問題，亦或是其他膚質上的問題。

冬天雖然將告一段落，但不論是你在夏天海邊盡情奔放玩樂所留下的拖鞋痕抑或是吊嘎痕，都到了回復原來膚色最好的時間點了，那些為了防寒的長袖長褲或是圍巾手套，都成了對抗紫外線最好的幫手，何不趁著這個時間，重回你心目中最理想的膚色！

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