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【立委補選】單厚之／被捧上天的「韓流」只保一席　誰輸誰贏？

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▲316立委補選國民黨僅拿下彰化一席。（組合圖／ETtoday資料照、翻攝自陳玉珍臉書）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

316立委補選結果出爐，4席立委之中，國民黨竟然只拿下1席，跌破所有人的眼鏡。

選前，謝龍介、鄭世維都贏過對手，藍營名嘴紛紛預言國民黨可望擊出「全壘打」，4席全上；綠營比較樂觀的評估則認為，選舉的結果會是2:2，藍綠各拿下兩席。最後的結果卻是，國民黨只保住彰化1席，金門縣的提名人，甚至只排名第三。

316的選舉是誰的勝利？看看藍綠的反應就知道。蔡英文總統在臉書上寫到，「我們今天一起爭了一口氣，但我們絕對不能鬆一口氣。」民進黨秘書長羅文嘉說，新北跟台南的勝利，不是民進黨的勝利，是守護台灣民主的勝利，對民進黨來講，「沒有贏，只是止血而已。」

蔡英文被邊緣化

羅文嘉如此「謙卑謙卑再謙卑」的口吻，民進黨是這次補選的贏家。小英總統的臉書，則明確表達了，她才是真正鬆了一口氣的人。整個補選的過程中，蔡英文完全被邊緣化、毫無角色，只能沒頭沒尾的開一場「國安會議」。

郭國文選上了、余天也上了，證明蔡英文不是「票房毒藥」。至少，沒有毒到大家想像的程度，毒不死深綠的群眾。

補選的結果證明，民進黨近來的抗中、恐中牌，的確有效。可以想見，這樣的路線必然會繼續成為蔡英文、民進黨大選的主軸。當然，陳水扁成功的扮演撐起郭國文的最後一根槓桿，未來的一年也必然不會寂寞。

藍營的太陽跟后羿們，馬英九、吳敦義、王金平一聲不吭，只有朱立倫在臉書發文恭喜柯呈枋，並向鄭世維、謝龍介致上最高的敬意。韓國瑜則是在臉書開了久違的直播，說「贏的不算贏、輸的不算輸」，把選舉的結果歸於選區的藍綠結構，民進黨傾全黨之力，謝龍介也才輸3000票，民心的趨勢並沒有改變。

謝龍介得票率　打破藍營紀錄

這次的補選，謝龍介臨危授命、轉換選區，之所以有一搏的機會，是因為民進黨的分裂，否則根本就一點指望都沒有。雖然是補選，謝龍介44.31%的得票率，已經破了藍營歷來的紀錄。鄭世維在2010、2014兩度參選三重、蘆洲區議員落選，如今直接越級選立委，只輸不到6000票，其實也不算差。

問題是，這次補選藍營、媒體狂打韓流的外溢效應，把韓國瑜吹到天上；摔下來的時候，韓國瑜也只能獨自承受。藍營支持者原本對「四個太陽」就沒有任何期待，選輸了也沒有人會回頭怪四個太陽不努力、朱立倫、侯友宜不夠力。也因為如此，韓國瑜才必須要開那場直播，講一些不痛不癢的場面話，自己替自己找個台階下。

國民黨在金門的輸，當然是黨中央操盤、提名策略出了問題。選民很清楚的告訴國民黨，雖然1124讓民進黨大敗、雖然是國民黨的鐵票區，國民黨提名的人，選民也未必照單全收。

韓國瑜應該少放「政治煙火」

國民黨在新北、台南的輸，有人選的因素、有結構的因素，也讓外界隱隱覺得韓流似乎也未必如想像的那樣神。想像、期待破滅，對韓國瑜是非常嚴重的事。韓國瑜無論是否志在總統大位，都必須盡力避免這樣的情況。

韓國瑜就任不滿三個月，高雄市府上下因為口水太多製造的負面新聞，已經多到嚇死人，多到連藍營都開始看不下去。韓國瑜的人氣暫時還不至於衰退，但韓國瑜是該盤點一下開過的支票，節制下屬的發言，少放一點「政治煙火」。鄧紫棋、熊貓、阿諾等等不必要的「被打臉」，黃光芹專訪的各說各話，對於高雄市的治理、韓國瑜的總統之路，都沒有半分的好處。

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