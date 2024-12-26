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「戰略退卻」免於不斷挫敗　賴清德政府走出活路的上策

我們想讓你知道…賴政府如何改弦更張呢？「戰略退卻」是最可行的途徑，就是從現行的對抗性路線退出來，不再頑抗到底。只有避免正面衝突，改行親善政策，才能免於繼續耗損與不斷挫敗。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

賴清德總統提名的司法院正副院長及大法官全數遭立法院否決，先前在野黨委員已通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法，賴清德總統連續遭遇重大挫折。

民進黨在立法院居於席次少數的結構之下，這樣的結果毋寧是必然的，但賴清德執意沿襲蔡英文時代全面執政的概念與方式行事，所以一再慘遭立法院打臉。

民主就是民意政治　真正違背民意的是民進黨

在此之前，在野黨立委通過國會改革法案，民進黨完全無法接受，幸有蔡英文留下的政治遺產可用，由幾乎清一色自己人的憲法法院做出多數條文違憲的釋憲，讓賴清德政府逃過權力受國會嚴格制衡的「劫難」。

將其視為一種「劫難」，其實不符民主理念，因為國會就是「數人頭代替打破人頭」民主理念的體現，法案與預算理所當然由掌握多數的一方決定。民主政治就是民意政治，國會集體意志的表現就是最新民意的呈現，執政的民進黨既然居於國會少數，除了獲得釋憲支持之外，沒有任何不接受的理由。

立法院通過三法修正案後，賴清德總統指其不尊重民意，其實牛頭不對馬嘴，真正違背民意的是賴清德總統及民進黨。賴清德及民進黨前後三次敗在立法院在野黨手上，不服氣也不接受，反映一種心態，就是不服民進黨之意就是違背民意，不讓民進黨做主就是違背民主精神。

賴清德政府實際上是「雙少數」，總統未獲多數民意支持，執政黨在立法院居於少數地位，遠非民意的體現這，憑什麼指摘立法院通過的決議不符民意、違背民主精神？民進黨過去八年在立院擁有多數席次，但一貫在所有事情中毫不尊重少數，今天淪為少數，卻不服從立院的多數決議，這兩種表現恰與民主精神背道而馳。

▼民進黨過去八年在立院擁有多數席次，一貫毫不尊重少數，今天淪為少數，卻不服從立院的多數決議，這兩種表現恰與民主精神背道而馳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，民進黨團舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

任何「更大的民主」意念　都是對民主體制的否定

另外，立院審議過程中，民進黨人士一再發動「青鳥」包圍國會，欲衝進議場阻擾議事，反體制的意念昭然若揭，這正是背離民主價值的赤裸裸表現。

民主政治的具體實踐在於國會多數決，國會是匯集民意、取得決策正當性的主要場域，其代表民意的功能一旦受到破壞，民主的基礎立即崩解。

任何「更大的民主」意念，都是對民主體制的否定，都蘊含著推翻民主體制的潛在動機，正是民主政治的大敵。韓國總統尹錫悅的戒嚴鬧劇，就是不甘屈居少數黨地位而欲推翻民主體制的卑劣手段。

民進黨手握行政權，對政策決定、人事安排、資源分配具有主導權，所以目前應不致於走上翻桌毀憲之路，但壟斷執政權和破壞國會議事，不僅加重朝野的政治對立，而且為台灣的民主崩解埋下種子。

賴政府對在野黨不屑一顧　更挾青鳥圍攻

賴清德政府對於居國會多數的在野黨不屑一顧，任何政策、法案、人事、預算完全不與在野黨協商，只求貫徹己意，而且極盡所能破壞議場、阻撓議事，挾「青鳥」圍攻立院，意欲以暴力癱瘓國會，摧毀監督制衡的憲政功能。這正是威脅台灣民主基石的不當行徑。

賴政府對內強攻在野黨與民主體制，對外則在主權問題上堅持「新兩國論」，猛踩陸方紅線，以致激化兩岸矛盾。賴清德最近對中共喊話說「舉拳頭不如張開雙手」，但賴政府不但對在野黨進行飽和攻擊，對大陸態度類似。如果賴清德繼續對在野黨舉拳頭而不張開雙手，對於中共仍然持續挑釁其立場，則台灣內部及兩岸之間將永無寧日，民進黨也無法從中獲得長久的好處。

賴清德對在野黨及中共的強硬頑抗路線已證明是弊大於利，難以長久持續，且將遭來禍害，傷及民進黨，也傷害台灣。賴政府半年多來不斷撞牆，必須徹底反思，調整路線，才可能走出活路。

▼ 立法院今(20)日審查三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒護欄，意圖衝進院內，民進黨立委也到達濟南路出入口呼籲民眾支援。（圖／記者李毓康攝）

戰略退卻是種新選擇　免於繼續不斷挫敗

如何改弦更張呢？「戰略退卻」是最可行的途徑，就是從現行的對抗性路線退出來，不再頑抗到底，硬碰硬，改採協商與折衷策略。只有在戰略上轉進，避免正面衝突，改行親善政策，才能免於繼續耗損與不斷挫敗。

戰略退卻可以取得必要的時間和空間，重新評估形勢，調整戰略和戰術，以應對在博弈中的挑戰。賴清德執政半年多來，對內對外強硬應對，招來強力反擊，損失慘重。如能採取戰略退卻對策，首先可以有效減少形象和資源的損失，保存實力，為未來的博弈實力或重新集結創造條件。

其次，戰略退卻其實是一種新的選擇，而非全然的敗戰後重整旗鼓，可以激發團隊在新的戰略上走出新的路子，也可進行政策和資源的重組，整合力量，為未來的行動做好準備，有助於增強戰鬥力。這是一種深思熟慮的戰略行為，能夠影響整體局勢朝停損的方向的發展，有助於發展出走出死巷的新思維。

▼戰略退卻其實是一種新的選擇，而非全然的敗戰後重整旗鼓，可以激發團隊在新的戰略上走出新的路子。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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