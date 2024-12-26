混亂政局永無寧日　民進黨「少數執政」路徑該如何選擇..

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳淞山／專欄作家

毫無疑問地，民進黨的少數執政終於真正踢到鐵板了！立法院通過了在野黨力推的選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，讓賴清德政府焦頭爛額，不知如何反制，僅能用虛弱無力的「更大的民主」說法勉強應對，或者乾脆動輒對在野政敵扣上中共同路人以及亡國論來取暖「同溫層」的支持群眾。

如今，賴清德總統所提名的7位大法官人選又在立法院被朝野立委封殺而全軍覆沒，憲法法庭即將陷入停擺結果，朝野的政黨惡鬥局面已難善了，台灣混亂的政局即將進入大亂鬥、大罷免的永無寧日結果！

賴清德權威重傷 有何脫困之道？

這當然已重傷了賴清德總統的領導權威，但更加重要的是行政權被立法權嚴重箝制之後，到底還有何脫困之道呢？通過的法案不副署、不公布，甚至倒閣解散國會，真的可行嗎？重新補提大法官缺額，又勢必要面臨與在野黨共同協商溝通大法官提名的可能人選，還會有多少政治波折與爭議，甚至最後只可能會通過在野黨所真正屬意人選的「陰謀論」，在朝野完全沒有政治信任基礎的情況下，大概也是幾近難產的結果，又如何期待能夠真正解決上述三大法案的釋憲爭議呢？

民進黨少數執政的政治困境，本來就是相當嚴重的政治問題，這哪裡是表裡不一的「民主大聯盟」政治口號可以唬弄過去的？倘若在野黨的國會多數力量所展現的「國會暴力」表決結果，真的要讓我們很可能亡國或被中共來接收台灣？為什麽台灣大多數民眾會沈默以對或無感呢？青鳥行動的群眾抗爭為何無法像當年的野百合或太陽花運動一樣捲起千層浪呢？

因為，台灣大多數民眾認為這些法案的通過與否就只是政黨惡鬥的政爭結果，是賴清德政府少數執政的負隅頑抗所造成，跟民進黨政治側翼或某些民代所宣傳行銷的中共同路人或賣台集團問題完全扯不上邊，難怪青鳥行動的政治動員會被入譏諷為「師出無名」！

當然，如果有那麼多的如果，有那麼多一層又一層的政治想像與聯結，民進黨可以把在野黨所有的事都跟中共背後唆使扯上邊，民進黨的民主才是真民主，在野黨都是中共同路人的假民主，把台灣內部所有的任何反對人士或政敵全部都當成敵人並推向中國大陸，那麽民進黨又如何能夠反駁中共懲治台獨黑名單的羅織作法是錯誤的笨蛋操作呢？畢竟，這種粗暴的政治操作，只會讓台灣民眾認為民進黨越來越像共產黨而已，又如何讓人加以信服呢？

多年來，中共當局的對台操作，犯了很多的錯，所以不得台灣的民心！同樣地，民進黨朝小野大的少數執政，從今年初的立法院院長選舉到520的新內閣組成，在政治路徑的選擇上，也是犯了大錯，因為堅持的少數執政，雖然在行政權與人事資源運用擅權專斷，其樂無窮，但卻讓在野黨團結一致磨刀霍霍，從國會改革或擴權法案到財劃法等三法的修正通過，徹徹底底地讓賴清德政府遭受重擊，雖因為憲法法庭對國會改革或擴權法案大部分判定違憲而扳回一城，但也讓在野黨警覺到必須釜底抽薪，根本解決憲法法院的政治性判決問題，因此也才有這次憲訴法的可能不當修法結果產生，造成今天憲法法庭因為人數問題而無法做違憲審查，讓許多人民基本權利保護的案子無法適時得到應有的救濟及保障。

▼台灣大多數民眾認為這些法案的通過與否就只是政黨惡鬥的政爭結果，是賴清德政府少數執政的負隅頑抗所造成。（圖／記者屠惠剛攝）

政黨和解重組新政府 才能解決內耗亂象

其實，賴清德政府早就應該走的政治路徑只有聯合內閣或大聯合政府，是政黨和解與合作來重組新內閣與新政府，不僅在閣揆、副閣揆與内閣正副部長及考試委員、大法官人選需與合作的政黨協商，在國營事業及其他的政府智庫或相關附屬單位也應廣納其他黨派賢才，這才能真正解決少數執政的根本與結構性問題，也才能夠順利推動國家發展與重大政務！否則，就會像現在這樣，政黨惡鬥亂局沒完沒了，政府陷入黑暗空窗期，重大施政窒礙難行，朝野互相極端對抗與各自甩鍋，千錯萬錯都是「老共」的錯！

總之，台灣的朝野惡鬥亂局已演變成大亂鬥的沒有是非，只爭政黨或個人私利的結果！這不是搞大罷免運動可以解決，也不是政治消費中共當局幕後操作，就可以拿著正義大旗來盡情飛舞，當然更非用極端民粹對撞的政治動員來壓制對手。

台灣要消弭內耗，要解決政治亂象，就必須放下成見，往政黨和解與合作之路發展，這也才是面對中共反獨促統政略最好的自救之道吧！

▼要解決政治亂象，就必須放下成見，往政黨和解與合作之路發展。（圖／記者屠惠剛攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。