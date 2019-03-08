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【職場面面觀】吳淡如／世界上最爛的藉口

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▲職場上什麼樣的人都有？（示意圖／翻攝自PEXELS）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

「嘿，關於演講的事情，我的新秘書有跟妳連絡嗎？」開公關公司的芝穎打電話來，口氣裡有點氣急敗壞的味道。

「演講？沒有啊。」我查了一下行事曆：「什麼時候的演講？」

「下個禮拜二啊。」

「沒有。」我肯定的說。

「唉，真是的。上個月就請她跟你敲時間了。」

我很確定沒有人打電話給我。

和我相識多年的芝穎嘆了口氣說：「唉，這是這個月內她出的第五個麻煩了。妳知道她還做了什麼事嗎？我要她去幫我報價，去連絡事情，她都說好，結果，每一件事都是有聽沒有做到。直到客戶打電話來問我：是不是生意太好？忙得沒辦法接了。要不然，要你們公司來報價，怎麼過兩個禮拜一點消息也沒有？我才知道一定有某個人出了問題。」

這位新秘書出的問題還蠻可怕的。有些聽來還蠻離奇：芝穎要她代表公司去開會。她說好，但完全沒有出席。而且，完全不告知公司，公司也來不及另派人員參加。

看在舊識的面子上，我只好硬著頭皮在最火速時間準備演講資料上場。

那天，我看到了芝穎，她把我帶到一旁說：「唉，現在的好員工難找啊。我真的不知道，我到底做錯了什麼。我把那位不斷出問題的女生找來談，她本來還想要說謊，後來竟然說，不是她不願把工作做好，而是她的工作壓力太大，讓她每天晚上睡不著，精神上很不對勁，所以她記不得自己有哪些工作。現在她終於修復了，請我諒解…」

「妳的打算是？…」

「我實在沒辦法信任他，公司的商譽很重要，我怎麼知道哪天她又會工作壓力過大、人間蒸發…說實在的，我真的不知道她的壓力為什麼會大，她做的工作並沒有比其他同事多啊…」

「工作壓力過大」「精神負荷過大」還有「失戀」，常被女生當成沒有好好完全工作的藉口，事實上，這些都是很爛的藉口。徒然顯得妳抗壓性不足，如果公司再把妳留下，等於是為自己安裝了一顆不定時炸彈。

就算你有天塌下來的事情無法完全工作，也要跟公司先說一聲，讓主管有時間找人代替，而不是渾沌混過去。

預先告知，就好像預告水壩決堤，人家可以體諒；事後懺悔，如同洪水泛濫，已經造成災難。

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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