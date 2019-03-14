白依／便宜行事的認罪協商、污點證人，助長了多少冤案..

●白依／獨立評論人。

「行動法庭」12日播出的「冤假錯案」，談到前台北科技大學教授王隆昌，因法院採信與他素昧平生的污點證人證據，被判刑七年八個月，定讞且已執行完畢；但證據前後不符，乃明顯瑕疵。王隆昌如今仍在為名譽清白而尋求司法救濟，本人為法律系畢業，看完節目覺得依法理、依常理，王隆昌都「喊冤有理」，司法院不應置之不理。

不知是國人容易觸法或喜歡興訟，我國審檢人員承辦案件數量的確頗多。為了節省訴訟資源，減輕審檢人員負擔；設計了兩項便宜制度，即「污點證人」與「認罪協商」兩項制度；施行後也的確發揮了預期功能，但也預期不到，助長了一些冤案。

「污點證人」是於偵查中，供述與案情有重要關係之待證事項，或其他共犯之犯罪事證；因而使檢察官得以追訴該案之其他共犯者。污點證人可以減輕或免除其刑，甚至不起訴。

由於「污點證人」是犯罪圈內，容易掌握證據；所以其供訴的證據，容易取得審檢人員信任。但前提必須是污點證人有誠心，要讓審檢單位發現真實。所謂：官場多算計，商場多詭計；牽扯官商勾結的大案，污點證人就可能為了政治算計，而凐匿甲、陷害乙，或誣陷無辜之丙。所以，污點證人供訴的證據，也應詳實查證。

王隆昌一案，污點證人證詞前後矛盾。證據之人、事、時、地、物，有一錯誤即可推翻；而王案污點證人供訴之證據疑點重重且明顯。一至三審共13位法官，竟然無人察覺；是無視司法尊嚴、人權神聖？還是有不可告人的政治算計？實在啟人疑竇。

上月17日，已連任五屆的嘉義市議員廖天隆；疑似因涉及賄選案，在研究室燒炭自殺。遺書強調非畏罪自殺，乃是以自殺明志，顯然是含冤滿腹而尋短。廖議員並不否認有一萬五千元賄選事實，但其含冤的是與檢察官的「認罪協商」，講好認罪，議員位置也不要了，但求緩刑不坐牢。可是判決下來，沒有緩刑；原來信勢旦旦説他只要認罪，就絶對不會坐牢的檢察官卻換了人，不認帳了，但他認罪卻跑不掉了。

▲廖天隆遺書。（圖／記者翁伊森翻攝）

類似廖議員的「認罪協商」不少，因為能「認罪協商」的案子，多屬輕罪；較少人注意，也因為如此，更容易一手遮天，發生人民含冤莫白的情況。

一位年輕女性讀者，日前向我請教。兩年前，她男友出國，請她代收一包裹，她還要求自己母親問送貨人，要簽誰的名字？送貨人為了方便，要她簽男友名字，男友回國後也相安無事。但後來兩人鬧翻後，男友竟告她僞造文書。偵查中也不傳其母作證，就草草起訴，到了法院，審理法官認為證據太薄弱，檢察官要求法官不作筆録，要與她協商認罪，告訴她偵查是檢察事務官辦的，不是他的錯。如果她認罪，不會影響他考績，他保證她無罪、不會關；否則判她無罪，他會為了考績，一直上訴；讓她沒完沒了。女孩問我怎麽辦？我告訴她：認罪怎麽可能無罪？妳既然清白，要不要捍衛清白，不畏邪惡與威脅，自己決定。

我問律師同學：當今檢察官，為何會如此沒品呢？他説：有部分不肖檢察官為了省事，玩「認罪協商」有三拍花招，第一招是拍桌子，被告要求什麼？他都拍桌子説「沒問題」，讓被告簽下認罪協商。第二招是拍腦袋，被告到了法院發現不對，問他時，他拍腦袋，故作思索説：我有説過免刑嗎？第三招是拍屁股走人，換了檢察官不認帳。

懂法律又有法律人脈的檢察官，就像武功高強又先進武器齊全的高手，與毫無訓練、手無寸鐵的老百姓協商，誰保證老百姓不會受騙、蒙冤？廖議員之死，能否讓司法單位注意到，「認罪協商」制度的不公平？

王隆昌教授一案盼能再審，不只是還王清白，更是還司法清白；不要讓「污點證人」成為誣陷證人。廖議員自殺一案，希望能提醒司法單位：努力防止可憐老百姓，被檢察官協商朦騙、設計認罪。

污點證人及認罪協商兩項便宜制度，可不是為了審檢人員便宜行事、卻讓人民蒙冤受害所設計的吧！

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