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國外的女生都很隨便？被「父權」綁架的性自主

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▲國外的女生都很隨便？（圖／達志示意圖）

●作者／臺男的瑞典膚淺日常。

「國外的女生都很隨便」，這句話給不同的人說會有不同的含義，但把它反過來看，背後的引申意大概就是「國內的女生不能這樣」、「國內的女生比較乖」。

這就是一種典型的、被父權思想包裝的稱讚。女人與男人一樣擁有身體的自主權，在不傷害他人的情況下，若男人可以穿梭各大酒場（或交友軟體），擁有多位伴侶，可能被稱作是風流倜黨；同樣地當女人想表達自我的情愫、穿梭酒場或活躍於交友軟體，想與任何有好感的男性發生親密關係，可能會被說成隨便。

其實戀愛與性愛可以被分開來看，當然你戀愛時會想性愛、你性愛時可能也想與對方戀愛，但沒必要把兩者掛鉤。

在瑞典這種時刻講求平等的國家，女性與男性享受著同等的權力結構，女生與男生都是性主動的一方，談性就像談運動一樣沒什麼大不了，都是關乎身心健康的議題。把父權思想強加在所有女性身上，就好像A國從未擁有過B國的主權，卻不斷地警告其他國不要碰B國；而當B國與另一國過從甚密，便會被說是媚外主義作祟。

幾年前土耳其因為政治因素在自己國家的機場刊登廣告，向人民宣導不要去瑞典旅遊，因為瑞典是世界上強暴率最高的國家。可是瑞典對於性極度開放的態度也伴隨著非常完善的性教育，對於性侵害與性騷擾的定義很廣泛、也鼓勵大家勇於報案；還設有男性專用的性侵急診專區，畢竟若今天一個男人被不自願地侵害了，要他「不哭不哭眼淚是珍珠」還是「男兒有淚不輕彈」，都一樣是被父權包裝的不公平。

所以啊，你可以不認同其他人對於性的態度、但要尊重他人的性自主權。每個人在自由行使身體權利的同時；也有不被他人侵害的權力。

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