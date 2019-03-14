【給新總統的建言信】馬凱／高雄港有機會迎頭趕上新加坡嗎？

▲高雄港。（圖／記者林柏安攝）

●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

台灣年輕人徬徨歧途，惶惑不安。除了薪資遠不如周邊國家，還連年倒退，遜於17年前；更鬱悶的是，前途迷濛灰暗，竟見不到任何柳暗花明的跡象：對10年之後、20年之後的生涯，充滿焦慮，恐懼，不敢抱絲毫光明的期望。逼得許多年輕人離鄉背井，甘冒凶險，遠赴陌生的國度。

這不僅是他們及其親人莫大的悲哀，更是整個國家存亡的危機。如今甚至學測高分的高中生，也紛紛用腳投票，隻身遠赴港星乃至大陸求發展，顯然形勢已凶險至極。全體國人尤其是主政者，卻漠然視之，無動於衷，任其日益惡化，國危矣！

20多年來，亦不乏有心人力圖扭轉，卻徒勞無功；原因在於，未能深入發掘造成此後果的根本原因。年輕人之所以前途茫茫，是因為30年來，臺灣早已迷失發展方向，以及推動經濟大步前進的動力。前者尤其重要，因為找不到正確方向，任你如何施力都難有寸進，反會自取其禍。

臺灣迷失方向，始於1986年。當時，外有美國步步進逼，強令台幣升值、大降關稅；內則金錢遊戲倡狂、勞力短缺，勞動及環保成本大增，迫使經營30年的迷你世界工廠一年之內搬遷無蹤，台灣藉此而生的經濟奇蹟也黯然告終。

台灣的困境在找不到自身優勢定位

但在30年獨沽一味、全力押在加工出口業而無暇他顧之餘，一旦此路不通，即忽然陷入迷惘之中，無所適從。自茲以往，即隨波逐流，或逐異國的世界工廠而居，或追隨時髦，發展全球當紅的時興產業。始終未能務實地把握本身的優勢條件，找出足以地盡其利、人盡其才的陽關大道，讓每個年輕人都能獲得適當機會盡展所長，更能不斷精進、不斷提升，創造光明燦爛的前程。

這正是韓國瑜所說的，「臺灣整整鬼混20多年」的原因之一。解決這個問題，讓年輕人重見光明前途，就至少成功了一半。

認真觀察臺灣的優勢條件，難道除了利用廉價勞力發展加工出口業之外，竟一無所能？果真如此，臺灣就太可悲了。因為今天勞動成本高漲，勞力復不足，我們早已不具備條件強操舊業。何況全球落後國家全面覺醒，市場早已操諸他手，即使妄想也斷無可能。

因此，我們早該將此拋諸腦後，一面檢視臺灣自昔至今所擁有而未善用的機會；一面觀察景況近似的國家成功的範例，見賢思齊，努力擷取可令臺灣大展宏圖的每一個方向。

「地小志氣高」的新加坡

就在我們眼前，即有一人人稱羨的實例，新加坡。新加坡經濟發展的期間略晚於台灣，但卻後來居上，每人所得遙遙領先所有的後進國家，而且國際競爭力更是年年勇拔頭籌。然而新加坡在60年代開始發展之際，幾乎一無所有，只是一個欠缺資源，連飲水都要仰給其宿敵的孤島，數十年即躍身為亞洲四小龍中令人刮目相看的一員，是怎麼做到的？

它與台、韓不同，完全沒有發展加工出口業的條件，卻能獲得如此燦爛的成就，關鍵在於，將本身的優勢條件運用到了極致。如果這樣的條件我們同樣具足，則在失去世界工廠的選擇之後，若見賢思齊，至少可用同樣的模式企及其傑出成就。

新加坡的競爭優勢可一目瞭然，就是挾一天然良港，踞麻六甲海峽的交通要衝，便利的英語溝通能力，加上起高的行政效率，高度的自由開放、輕徭薄賦，建立起近悅遠來、便利友善的自由港、金融中心、營運中心、休閒中心、購物中心、物流中心、運籌中心，締造出如此輝煌的成果。

相對於此，我們至少有一個地區，具備新加坡幾乎全部的客觀優勢條件，甚且有以過之。因此，就這個地區而言，只要以之為藍本，依樣畫葫蘆，要達到同樣輝煌甚至超乎其上，絕非難事。

高雄自古即是罕有的天然良港，雄踞臺灣海峽與巴士淘峽交會的要衝，天候與緯度與新加坡完全相同，而資源及幅員更遠在其上，成為另一個新加坡或更超乎其上，非不能也，是不為也！

高雄之不能同日而語，只差在區區數事：首先，由於不能高度自由開放，還額外加上重重限制，因而不能大量吸引跨國企業、用際貨輪、商務人員來此經營相關業務。其次，行政效率遠遠瞠乎其後，甚至處處掣肘、刁難，令人望而卻步。

但這些人為因素都可輕易改善。在台灣整體尚不能完全走向自由開放之前，可以先就高雄港及其周邊地區劃定一個自由貿易實驗區。在此封閉區域內，其稅賦、管理、金融業與服務業的規範等，除非有實行的困難，一概取法新加坡。在此區內的單一行政視窗若能發揮如同竹科管理局的效能，再加上雙語能力的培養，即萬事皆備。

一旦東風吹起，這個條件更優越的實驗區必能大放異彩，快速達到足與新加坡媲美的境界；航運，轉運，金融、物流、運籌、休閒服務等，百業蓬勃發展，不僅每人所得將企及新加坡，倍數上升；快速的前進腳步與光明的前景，更將為年輕人帶來無比的希望。

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