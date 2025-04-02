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川普關稅　可望帶來的兩個經濟效應

我們想讓你知道…川普關稅兩個經濟效應（美元走強，美國實體經濟也走強），如果真的實現了，那我們當然不會看到所謂的川普版本的經濟衰退！

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普所強調的，一方面逼外國製造業前來美國投資設廠，可省下關稅，另方面要創造財政收入。（圖／路透）

●吳嘉隆／總體經濟學家

就經濟層面來講，關稅所起的作用可以分成兩個層次來理解，第一個層次是原本大家所理解的，一方面要對付貿易逆差，解決貿易失衡問題，另方面要保護關鍵產業，例如鋼鐵業與汽車業。

現在進入第二個層次，也是川普所強調的，就是一方面要逼外國製造業前來美國投資設廠，便可省下關稅，另方面要創造財政收入，削減聯邦赤字1兆美元。

這第二個層次的作用，一般經濟學教科書上不會這麼講，但是現在變成了川普的重點了。所以，川普的關稅是認真的，而且超級認真，背後有重要任務要達成，是「財政大藍圖」的一部分。

超前推理　來看看關稅會有怎樣的經濟效應？

第一個效應是，其他國家為了緩衝關稅的衝擊，會幫出口商降低成本，以便賣到美國之後的價格不用漲那麼多。也就是說，國外出口商會吸收一部分關稅。於是，外國政府可能會樂於見到本國貨幣兌美元貶值，幫出口商對抗關稅。

這一來，美元指數很有機會逐漸走強，因為非美貨幣會想要對美元貶值。非美貨幣當然包括台幣，人民幣，韓幣，還有日圓。他們到底會對美元貶值多少，那我們就看下去吧。

第二個經濟效應是，肯定會有很多外國企業真的進入美國來投資設廠，不會只有台積電。這部分除了繼續強化美元指數以外，還會帶動美國的實體經濟，也幫助川普政府削減聯邦赤字。

川普要把浪費型的聯邦開支砍掉，這一來，美國的總需求會下降，經濟有衰退的可能，這時候，外國人來美國投資設廠，自然要增加對美國的開支，正好把總需求的缺口補上來。實在是妙！

隨著外國人大舉進入美國投資，美國的實體經濟可能得到足夠的支撐，使得美國股市將來肯定有機會反彈回去。還有，黃金綠卡的銷售，一張綠卡賣500萬美元，這些人進來美國之後，肯定有機會開展一些商業活動，在美國創業，在美國雇用員工，在美國增加開支，這一部分也會支撐美國的總需求。

這當然需要一個「過渡期」，川普所謂的過渡期就是這個意思，聯邦政府的開支縮減下來，外國人的開支增長上來。
等到這個過渡期走完，美國實體經濟有機會轉強，迎接「AI革命」的到來，然後聯邦的赤字也得到化解，債務危機也會降下來，那時候，美國經濟說不定就真的脫胎換骨了！

以上這兩個經濟效應（美元走強，美國實體經濟也走強），如果真的實現了，那我們當然不會看到所謂的川普版本的經濟衰退！

川普在面對美國的經濟問題，有決心提出具體的解決方案，很多人不太理解，理解之後也不太適應，但是沒關係，川普有足夠的耐心與時間，完成對美國經濟與社會的治療，讓美國再次偉大。

賴清德看著川普的表演，要多學著點！不管台灣內部有怎樣的問題，我們要努力面對，用創意找出具體的解決方案，讓台灣重新崛起，擴大優勢，走向世界，成為「經濟日不落國」！

▼兩個經濟效應，如果真的實現，那我們當然不會看到所謂的川普版本的經濟衰退。（圖／路透）

▲▼紐約證券交易所(NYSE）,美股。（圖／路透）

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吳嘉隆專欄 吳嘉隆

總體經濟學家，台大經濟研究所碩士，美國哥倫比亞大學經濟學博士後選人，受教於2006年諾貝爾經濟學獎得主哥大講座教授Edmund Phelps，專長於總體經濟、貨幣政策、地緣政治，與國際關係的評論與寫作。

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關鍵字: 吳嘉隆 雲論 川普 關稅 經濟 美元 美國

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