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共軍演習新規格　台灣2027在劫難逃？

我們想讓你知道…台灣寄希望於美國是不切實際的，面對中共軍事壓力持續增強，賴清德政府的應對之道是更加向美國一面倒，同時擴大對中國大陸的仇恨意識與反制措施，這難道是台灣唯一的應對之道？

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

▲中共又在台灣周邊大規模軍演。（圖／路透）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

中共又在台灣周邊大規模軍演，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力本月1日多向抵近台島，進行聯合演訓，總計有19艘共艦進行侵擾，山東號航艦編隊首度進入我防空識別區。相較以往演習，這次演訓並沒有代號，大陸軍事專家表示，這很大程度上說明，解放軍相關演練已經是一種常態，常態化演練可提升作戰能力。

這次演習非比尋常，其東部戰區新聞發言人表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

這樣的演習在軍事上是磨練戰技，促使共軍能以良好的狀態執行貼近實戰的各項任務。隨著演習不斷向縱深推進，距離台灣越來越近，將使共軍進一步熟悉和掌握台海戰場的環境。高強度的演習提高解放軍聯合作戰的水準，各類武器裝備也經受住考驗，表明解放軍作戰能力在持續提升。

就政治意義而言，中共軍方強調「台獨分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，大陸封鎖臺灣的鏈條就會拉得越緊。」這個說法恐嚇性十足，台灣民眾多不以為然，但不能不認清，共軍在台海作戰的工具箱是越來越豐富了，手段也越來越多樣化。台灣民眾沒有樂觀的權利，沒有無感的空間，反而要有憂患意識，想想如何面對中共越來越大的壓力。

共軍與國軍實力差距加大　美軍會即時馳援嗎？

美國聯邦參議院近期聽證會針對台灣議題進行廣泛討論，五角大廈顧問梅惠琳（O.Mastro）指出，美軍事迄今仍可阻止中國動武，但傳統嚇阻力已減弱，「中國在3至4週內占領台灣，而美軍無法及時支援的情境，對北京愈來愈有吸引力」。

按照她的說法，台灣必須先能挺住3至4個禮拜，才可能等到美國馳援。然而，關鍵問題不在挺住的時間長短，而在於美國是否願意為台灣挺身而戰。

關於這個問題，我們難以樂觀。美國近期湧現「棄台論」，認為美國不該延續原來的極端親台路線，美國總統不該承受「為台北而戰」的巨大壓力，因為這麼做的代價高得驚人，可能成本高過效益，還可能讓美國陷入一場「打不贏的戰爭」。

對美國而言，如果出兵協防台灣，將不可避免地造成大國衝突，甚至就連美國本土也可能陷入戰火，這是美國決策者不能不權衡的後續發展問題。如果選擇不介入，很可能眼睜睜看著台灣淪陷。兩者都無法接受，所以必須推動台灣大幅增加國防支出，讓台灣更具備自衛能力。

美國的如意算盤是，台灣如果確具自我防衛能力，一旦中國入侵台灣，美國可以避免派遣軍隊保衛台灣，美國的基地也不致因而遭受攻擊，無論兩岸衝突的結果為何，都不會影響到美國在亞洲的軍事部署。

美國與中國確實處於競爭關係，略多美國學者專家傾向於認為，美國確實不可坐視中國在印太坐大，但達成這一點的關鍵並非不計代價地保護台灣，因為就地緣政治而言，中國拿走台灣也不影響大局；就軍事而言，無論是飛彈與雷達的涵蓋範圍、潛艦的匿蹤性，共軍攻占台灣所增加的軍事優勢並沒有想像中大。

再說，如果中國大陸控制台灣，固然可使其擁有擾亂東海和南海航運的軍事能力，但要完全封鎖海上交通不是一件容易的事，東亞海運也不會完全受阻。基於這些判斷，棄台論者一切都以「不要捲入台海戰爭」為最重要的目標。這跟無事不以成本效益及交易藝術著眼的川普若合符節。

▼五角大廈顧問梅惠琳（O.Mastro）指出，「中國在3至4週內占領台灣，而美軍無法及時支援的情境，對北京愈來愈有吸引力」。（圖／翻攝央視）

▲解放軍雙航母編隊首次實施實戰化演練。（圖／翻攝央視）

封鎖台灣　習近平最有力的軍事手段

川普唯美國眼前利益是從。即便美國與歐洲多數國家並肩力挺烏克蘭，但如今川普尋求停火與和談，卻在談判開始前就準備好滿足俄羅斯的要求，不但沒有對烏克蘭作出具體的安全保證，也未見他對普京做出真正的施壓。對於這樣唯利是圖的川普，我們可以有所期待嗎？

川普根本不想打仗，美國也面臨國力收縮的關鍵時刻，所以共軍2027年對台灣下手的論斷甚囂塵上。比較合乎情理的判斷，是習近平不會「攻打」台灣，而比較可能的作法是封鎖台灣，甚至可能隔離台灣，由海警當先鋒，共軍支援於後。無論如何，包圍手段應是其優先考量。

中國武裝部隊最近幾次演習已經做好包圍台灣的充分準備，意圖切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使其屈服，這次演習也是進一步模擬封鎖台灣。封鎖是習近平可以選擇的最有力軍事手段之一，在不武力侵入的情況下，瓦解台灣心防，逼迫台灣屈服。

共軍不斷演練封鎖台灣的戰技。去年10月，包括噴氣式戰鬥機、直升機和無人機在內的125架軍機參加模擬封鎖台灣的大規模海空演習，規模創下歷史紀錄。中共軍方將此次演習描述為戰備演習，包括海陸打擊以及港口封鎖。

中國大陸海軍實力快速增長，目前擁有370多艘艦艇，是全球規模最大的海軍，已超越美國。據美國國會研究服務處預計，到2030年，中國將擁有425艘軍艦，數量將超過美國艦隊三分之一以上。這樣的軍力足可封鎖台灣。

這就可對台灣的軟肋構成威脅。台灣96％的電力要依賴進口能源，包括外國的石油、煤炭和天然氣。若被封鎖，台灣將不得不依賴儲存起來的進口能源，如果不屈服於北京方面，那就將陷入缺電困境中。除了封鎖之外，北京方面還可以實施隔離，即由中國執法機構攔截向台灣物資的船隻。

▼台灣寄希望於美國是不切實際的，面對中共軍事壓力持續增強，擴大對中國大陸的仇恨意識與反制措施，難道是台灣唯一的應對之道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

川普會不惜代價力挺？　難道這是台灣唯一應對之道

台灣面對的威脅與日俱增。賴清德總統的對應之道是升高對大陸的敵意，同時加重押寶美國，偏偏川普一貫是商人思維，凡事從利益角度思考，台灣所需支付的保護費或是軍購費更多，但安全保障勢未必更堅實，甚至有被他拿來交易之虞。

賴清德強調美台享有共同價值，但川普的思路完全不契合；他更注重美國的經濟安全，對於賴清德信其為真的亞太戰略並不苟同，他更著重於地緣政治安全，對於第一島鏈的戰略地位、民主同盟之類的價值，川普不太重視。

索討更多保護費或是軍購費是他的首要事務。台灣不僅未被他當成盟友，甚至視為經濟的奪利者以及防衛上的惹禍，他對台灣一點都不友善，從未防衛台灣安全作任何清晰承諾。就台灣的安全需求而言，川普完全不靠譜。

台灣寄希望於美國是不切實際的，面對中共軍事壓力持續增強，賴清德政府的應對之道是更加向美國一面倒，同時擴大對中國大陸的仇恨意識與反制措施，讓台灣更沒有迴旋的餘地，並使對岸對收拾台灣產生更大的緊迫感，進行更威武的軍事打擊準備。這難道是台灣唯一的應對之道？

有幾分實力說幾分話、做幾分事，不可超越；如果評估敵我兩造實力，是加計了友我第三者的力量，則必須確信其完全可靠，在必要時一定出兵相挺，但川普領導下的美國會不惜一切代價對對台灣力挺到底嗎？

▼川普領導下的美國會不惜一切代價對對台灣力挺到底嗎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

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陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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