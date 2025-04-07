論民進黨政策盲點　造成的台灣困境

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

●劉宗夏／金融分析者

在國民黨執政時期，民進黨常常批評國民黨政府過度依賴中國市場，事實上在當時國民黨的戰略對於中美之間是平衡的，並沒有選邊站，希望在中美市場都能夠平衡發展，反而是民進黨執政時期過度配合美國，搭配自己的抗中政策，讓台灣的戰略陷入單邊的失衡。

民進黨過度依賴美國 台積電加碼也未換來相應好處

民進黨政府過度依賴美國市場，表面上是參與美國的抗中集團，事實上是脖子被美國掐的緊緊的，更需要去全面配合美國的政策，讓台灣失去主體性，對美國幾乎沒有談判的空間，在許多事情的判斷上好像是站在美國的立場跟角度，讓台灣的利益被犧牲掉。

台積電被迫大幅加碼在美國的投資，未來勢必影響台灣民間投資還有經濟成長，台灣近年對美國出口更依賴，學者預估今年將超過25%，將近1/4，但如此將受到川普關稅大刀的衝擊更劇！雖然半導體暫時豁免，但是半導體應用面廣泛，未來可能還是會對最終產品課徵關稅。

台灣對美國依賴增加，卻因為川普的關稅武器被傷害更大，然後對於美國又缺乏談判的智慧跟膽識，民進黨政府的倚美戰略反而掉進自以為聰明的陷阱，現在該怎麼辦？未來還要被迫買更多美國的武器，之前被迫加碼投資美國的台積電，也沒有為台灣換來相對應的好處。

毫無對策、配合美國 真的符合台灣利益？

近日傳出聯電與格芯將要合併的消息，還有台灣官方介入促成，雖然聯電與台灣官方都不承認，但是有著名調研機構分析師調查指出：格芯方面有初步討論，但是聯電因為缺乏誘因，意願不大；聯電與台積電都是早期國民黨政府為了發展半導體產業的產物，民進黨政府有沒有珍惜過去的寶貴資產？

這些年來股市大漲，民進黨不斷宣傳為自己的政績，但是台灣半導體產業會有今天的競爭力，是因為早期的蔣經國政府和一批優秀的技術官僚，他們的遠見，為台灣半導體產業奠定了寶貴的根基，加上數十年的努力和累積，才有今日的榮景，為何民進黨掠前人之美，把功勞都往自己身上攬？

民進黨政府喜歡搶功勞就算了，面對美國川普政府明確的想要壓制台灣在全球晶圓製造的領先優勢，不但毫無對策，好像都是從美國的利益出發，聯電雖然是以成熟製程為主，但是長期也累積了相當多的客戶，如果最後守不住，變成美國的聯電，民進黨等於是在配合美國的美國製造政策，卻在變賣台灣的家底。

民進黨長期洗腦台灣人，說國民黨會賣台，他們才是真正愛台的本土政權，但是台灣真的需要這種凡事以美國利益出發的政府嗎？美國人規定我們要買多少武器，美國人決定我們的產業技術優勢，甚至我們也是中美博弈下的美國棋子，這真的符合台灣人的利益嗎？

▼台灣真的需要這種凡事以美國利益出發的政府嗎？（圖／資料照）

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