離婚後生活怎麼辦？　一文看懂「贍養費新制度」

▲離婚後，沒有收入、沒有資產，連贍養費都拿不到，只因為你不是「無過錯的一方」，或是你選擇和平協議離婚。（圖／CFP）

●陳擷安／科技集團法務

當你為了家庭放棄升遷、辭去工作、日復一日地照顧孩子與長輩，或許從沒想過有一天，這些付出在法律眼中竟然「不算數」。離婚後，沒有收入、沒有資產，連贍養費都拿不到，只因為你不是「無過錯的一方」，或是你選擇和平協議離婚。這樣的制度，公平嗎？好消息是，這樣的時代終於要結束了。

修正草案，讓那些在婚姻裡默默付出、在離婚後可能陷入經濟困境的人，有機會獲得合理的贍養費保障。不論你是誰，也不論你怎麼離婚，法律終於開始看見你的努力，也願意給你一個更公平的重新開始。

一、為什麼要修法？

在過去的法律制度下，只有在「法院判決離婚」且「無過失的一方」，才能向對方請求贍養費。

這代表什麼？即使你為家庭付出多年、辭去工作照顧孩子，卻只因為選擇協議離婚、或被判定也有責任，就完全失去了請求贍養費的權利。這樣的規定忽視了在婚姻中所付出的無償勞動，也讓許多處於弱勢的一方，在離婚後生活陷入困境，卻無法獲得基本保障。

2023年，憲法法庭針對此問題作出判決，明確指出現行制度違反平等原則，應予以修正。因此，行政院於2025年初通過修法草案，期待透過新的法律設計，讓婚姻中的付出被看見，也讓離婚不再成為弱勢者的經濟斷崖。

二、修法三大重點

這次《民法》修法，針對離婚後的贍養費制度做出重大改變，讓過去被忽略的付出與困境，終於有機會被法律接住。以下三大重點，你一定要知道：

1. 不分離婚方式，都能請求贍養費

無論是協議離婚、法院判決離婚，還是調解或和解離婚，通通可以請求贍養費。不再需要透過法院判決才能保障權益，也不再因為選擇和平分手而失去經濟支持的可能。

2. 不再看誰對誰錯，只看有沒有需要

法律不再要求「無過失」才可請求贍養費，只要離婚後生活陷入困難，或是在婚姻期間因育兒、家務、照顧責任而減少就業機會、喪失收入來源，就有權提出申請。這不只是基本生活扶助，更是對多年付出的一種補償與尊重。

3. 再婚或死亡後，贍養費自動停止

為避免重複扶養或權利混亂，修法明定贍養費在權利人再婚或死亡時，自動消滅。這符合「乾淨分手」（Clean Break）原則，讓雙方在結束一段關係後，能夠更清楚地重新出發，不再有法律糾纏。

這三大修正方向，徹底翻轉過去對贍養費的僵化認定，讓婚姻中的真實情況與個人處境，終於能被法律理解與照顧。

三、誰最需要注意這次修法？

當過去的《民法》規定只有「無過失的一方」且經由「法院判決離婚」才可以請求贍養費時，實際上排除了許多真正需要幫助的人。比如，長年從事家務、照顧子女或長輩的配偶，因沒有正式工作、沒有收入，離婚後經濟來源中斷，卻無法依法律主張贍養費，只因為他們是協議離婚、或被認定在婚姻破裂中也有責任。

這樣的規定，不但忽略了家庭付出的價值，也未能保障離婚後生活陷入困難者的基本權益。憲法法庭在112年憲判字第4號判決中明確指出，這樣的限制違反了憲法上的「平等原則」，也不符合《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）保障婚姻中性別平等與經濟補償的精神。

因此，這次修法的重點在於「回歸實質公平」。新法將贍養費的請求條件，從「誰對誰錯」改為「誰有實際需要」，只要在離婚時生活陷入困難，或因婚姻關係導致就業能力減損、就業機會降低者，即可請求贍養費，無論是協議離婚、調解或法院判決離婚皆適用。

同時，也考量到贍養義務人的能力，若對方因履行贍養義務導致無法維持基本生活，或影響對直系血親的扶養，法院可以減輕或免除其義務。

透過這些調整，法律不僅給予弱勢一方經濟上的支持，更肯定了婚姻中無償貢獻的社會價值，讓離婚後的生活重建更有保障、更有尊嚴。

四、贍養費怎麼給？ 法院怎麼看？

根據修法內容，贍養費可以透過雙方協議處理，也可以由一方向法院請求裁定。換句話說，離婚時若雙方能談妥金額與給付方式，可以直接約定在離婚協議書中；若無法達成共識，則可向法院請求，讓法官根據雙方的實際情況判斷是否應給付，以及給多少、給多久。

那麼法院會怎麼看待這樣的請求呢？法官主要會考慮以下幾個面向：

1.雙方的經濟狀況與收入能力

是否一方有穩定收入，而另一方無法自立生活？

2.婚姻期間的角色分工與貢獻

一方是否因長期從事家務、照顧家庭而無法就業，或錯失工作機會？

3.就業能力是否受損或機會減少

離婚時是否因年齡、健康、長期脫離職場等原因，難以重返工作崗位？

4.生活實際所需

包含基本生活費用、醫療支出、子女照顧負擔等。

簡單來說，贍養費不是「固定的金額公式」，而是由法院依照雙方的個別情況，衡量公平原則後做出的裁量決定，目的是保障離婚後有經濟困難的一方，能夠維持基本生活並有重新出發的可能。

結語

婚姻不只是兩個人的情感連結，更是一段生活共同體的經營。在這段關係中，有人拚命賺錢養家，也有人默默承擔家務、照顧孩子、犧牲自我。這些無形的付出，長久以來常被視為「理所當然」，在婚姻結束的那一刻，更常被法律忽略，導致許多人在離婚後陷入生活困境。

這次民法修法，就是為了改變這樣的不公平。法律開始認真看待在家庭中默默付出的價值，也試圖透過制度設計，為弱勢一方提供經濟保障的可能。

離婚，從此不再是誰對誰錯的清算，而是一次對彼此角色與貢獻的重新衡量。它不該讓人失去一切，而應成為一個更公平、體面、也更有希望的重新開始。

▼離婚，從此不再是誰對誰錯的清算，而是一次對彼此角色與貢獻的重新衡量。（示意圖／123RF）

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