AI泡沫與市場幻滅　科技狂熱下的冷靜思考

▲市場一度樂觀期待AI將帶來史無前例的巨額利潤與革命性應用。（圖／達志／示意圖）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

隨著生成式AI（Generative AI）技術於近幾年迅速竄紅，AI泡沫的討論也甚囂塵上。美國矽谷、華爾街等全球科技和金融中心，近年來紛紛投入大量資金於AI新創，市場一度樂觀期待AI將帶來史無前例的巨額利潤與革命性應用。但近期市場表現不佳與投資人對未來展望的質疑，使得這場科技狂熱正在面臨嚴峻考驗，業界正面臨AI泡沫可能破滅的邊緣。

今年一月發生的「DeepSeek事件」，讓全球AI市場一夕之間重新審視這場競爭激烈的科技軍備競賽。以中國為基地的低成本、高效能AI技術快速崛起，導致美國業者倍感壓力，開始進一步誇大其AI技術的能力與影響。Anthropic公司執行長甚至揚言未來一年內，AI將全面取代人類編寫程式，進而實現超人般的智慧革命。

AI將全面取代人類？ 市場反應卻給了當頭棒喝



市場的反應卻給了AI當頭棒喝。首家公開上市的AI新創公司CoreWeave，首日掛牌便讓投資人失望，市值僅維持在公開上市前的190億美元水準，並未如預期持續膨脹。更值得注意的是，包括Nvidia等科技巨頭在內的AI相關投資，今年以來也已經蒸發逾兆美元市值。市場情緒的冷卻迅速擴散。

這種情況，其實與二十五年前的網路泡沫相似。當時美國矽谷也掀起一波瘋狂的投資熱潮，資金大量湧入互聯網新創企業，泡沫最終破滅，市場經歷了痛苦的重整期後，才逐漸出現真正有價值且盈利的科技公司。而AI科技似乎也正走在類似的軌道上。

過去幾年，無論是美國的OpenAI、Anthropic，還是中國的DeepSeek等公司，紛紛在生成式AI領域掀起科技競爭。但市場對AI的預期普遍偏離現實，忽視了AI技術尚存在巨大限制與商業模式尚未成熟的事實。根據Gartner的科技炒作曲線（Hype Cycle）理論，目前AI正處於投資人逐漸察覺技術局限、並開始質疑其實際商業價值的「失望谷」階段。

在華爾街，AI泡沫的疑慮逐漸升溫，主要原因包括技術落地應用的未明確性、市場競爭加劇、國際政經局勢的不確定性，以及可能即將發生的經濟衰退等。目前企業雖然不斷投資，但真正的商業回報與落地場景仍不明確，導致投資人信心日漸不足。

AI真正價值 重新定義工作方式

另一方面，技術商業化並非只靠AI技術本身的強大，而必須伴隨著有效的行銷與市場認同。從過去的摩爾定律（Moore’s Law）到梅特卡夫定律（Metcalfe's Law），這些業界廣為人知的「定律」其實本質上都是成功的行銷宣傳，而非客觀的科學法則。它們的意義並非描述客觀事實，而是透過簡單且朗朗上口的口號，激發市場想像力、鼓勵投資者投入資金。在今天的AI領域，「人工通用智慧」（AGI）的概念，顯然也帶有明顯的行銷與宣傳意味，業者用此一概念包裝自身的技術，試圖說服投資人投入鉅額資金。

AI泡沫的最終出路何在？事實上，AI技術本身並非泡沫，真正的問題在於市場預期過於膨脹與對商業模式的急躁追逐。市場最終會從泡沫的破裂中學習，正如2000年網路泡沫之後，真正有價值的公司終會浮現，帶來技術與商業模式的革新。

AI的真正價值可能在於改變企業的組織架構與工作方式，而非僅限於替代人工或提高效率。例如最近寶鹼公司（Procter and Gamble）對776位專業人士進行的AI實驗證實，一個人搭配AI工具的產能能媲美兩人合作的效果，這種重新定義工作的方式或許才是AI未來最重要的貢獻之一。

回顧歷史，每一次科技泡沫都會帶來短暫的市場幻滅，但也會孕育更務實的技術發展與創新機會。投資人、企業乃至整個社會應藉此冷靜思考，重新定位AI技術真正能創造的價值與商業潛力，務實面對技術發展的現實限制與未來可能性，避免盲目追逐短期的市場熱潮。

從AI泡沫邊緣回歸現實，重新思考與調整市場預期，是當前所有利益相關者迫切的共同課題。惟有透過這樣的務實轉向，AI技術才能真正踏上健康發展之路，為全球產業與人類社會創造長遠且真正有意義的價值。

▼從AI泡沫邊緣回歸現實，重新思考與調整市場預期，是當前所有利益相關者迫切的共同課題。（圖／路透）

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