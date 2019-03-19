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評／老屋重建　給內政部按個讚

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▲老屋經宜縣政府篩檢有安全疑慮者，將通知辦理耐震評估，並給予補助經費。（圖／圖為示意圖）

▲內政部推動老屋重建，這2年已有近百件核定案，已陸續開始重建。（圖／圖為示意圖）

文／李碩敏（私立大學講師）

欣聞內政部推動老屋重建，這2年已有近百件核定案，難怪筆者看到周遭有些老屋，已陸續開始重建，真為這些住戶感到開心，不久的將來，就可以住進新房子。

台灣在去年已邁入「高齡社會」，65歲以上老人已超過14%，筆者總是擔心，長輩住公寓每天要爬狹小的樓梯，會不會發生危險。而且，全台30年以上的老屋已超過410萬戶，10年後更將達到600多萬戶。

人會老，房子也會老，其實誰不想住新房子，台灣地震這麼多，這些老屋耐震度與防火設計都不足，若發生大地震，恐怕災情是難以想像。

新聞報導說，現在老屋重建，只要一棟樓的住戶同意就可以，申請2個月內就會核准，3年後就有新房子，而且容積獎勵可以到40%，還有減免50%的稅賦，無不讓人躍躍欲試。

筆者日前洽詢申請的管道，發現其實政府都已經幫我們想好，政府已經有專業的輔導團，提供一條龍的重建服務，從申請、整合、寫計畫通通包到好。

原來，老屋重建沒有我想像中的那麼困難，只要住戶同心，其他都不是問題。建議也想住新房子的讀者，不妨主動詢問各縣市政府，一解心中疑惑。 

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●作者李碩敏，私立大學講師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net 

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