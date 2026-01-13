ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略價值再次凸顯

我們想讓你知道…在美中戰略競爭升溫、科技脫鉤進行中的當下，台灣作為全球晶片製造的樞紐角色不僅未被邊緣化，反而被進一步納入西方科技聯盟的核心。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，內容聚焦在兩大核心。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，內容聚焦在兩大核心：第一，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊；第二，作為交換，全球半導體巨頭台積電（TSMC）將在亞利桑那州新增五座先進晶圓廠，投資總額可望超越目前已承諾的1,650億美元。

這項協議在川普政府大動作重啟「對等關稅」政策後快速推進，儘管最高法院即將對其全球關稅合法性做出裁決，但此協議預計不受影響，因美方仍可藉由「232條款」等機制，以國安為由單方面設定關稅。川普政府近期也以類似模式與日本、韓國、歐盟達成協議，換取他國對美國造船、核能、關鍵礦產等領域的投資。

而台灣方面，儘管此前貿易談判一度陷入僵局，但在全球供應鏈安全日益重要的情勢下，台積電的戰略價值使得台美之間重新展開積極協商。消息人士指出，目前協議已進入法律審查程序，最快於本月內正式對外公布。

一旦協議敲定，除了進一步鞏固美國在先進晶片製造上的部署，也再次彰顯台灣半導體產業的關鍵地位。在美中戰略競爭升溫、科技脫鉤進行中的當下，台灣作為全球晶片製造的樞紐角色不僅未被邊緣化，反而被進一步納入西方科技聯盟的核心。

▼台灣方面，儘管此前貿易談判一度陷入僵局，但在全球供應鏈安全日益重要的情勢下，台積電的戰略價值使得台美之間重新展開積極協商。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

台灣現階段仍「不可替代」　正是美國支持的最核心、最現實理由

關稅降到15%，跟日本、韓國「看齊」？坦白說，台灣多數人早就知道劇本大概就是這樣寫的。台積電再加碼設廠？這幾年一路在做，現在只是延續、加碼，而且大家也都明白為什麼要加碼。若今天公布的是「台灣稅率比日韓更低」，那才是真正的意外與大新聞。

但這則消息仍然很重要。它的關鍵不在「內容新不新鮮」，而在於它再次確認：不管外界覺得川普對台灣不夠熱情，或川普是否積極想跟北京做更大的交易，白宮很清楚——台灣在現階段仍然「不可替代」。只要美國仍然需要台灣，只要台灣的戰略價值還在，美方就仍有動力維持對台灣安全的關注與承諾。

這其實也是現階段美國支持台灣最核心、最現實的理由。

我們必須誠實講：川普政府在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。今天台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障最現實的基礎。

因此，短期內我們可以相對放心，只要川普在任、只要美國國安利益仍與台灣綁在一起，北京就會把風險算得更清楚，兩岸出現大動作的機率也會被壓低。和平與穩定，在這裡是一種冷靜的計算，而不是情感的連結。

換個角度想，台灣如果可以把優勢用來向美國證明自己很重要、爭取支持買到時間，是否也可以思考，如何把自己的籌碼用在兩岸「降低誤判、降低敵意、增加互相需要」上，或許就能創造某種緩解條件。

當然，北京現在的自信以及對台灣執政黨的不信，也許讓溝通更困難，台灣也不必幻想有可能因為遞出善意就立刻大和解，但能讓危機有可能被管理、讓擦槍走火的機率更低，就算可能性不大，為了和平，是否也值得努力試試？！

最後還是要回到最現實的一點：眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上。台積電夠強，台灣就能穩住腳步；可未來呢？十年後呢？希望台灣看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示：要讓別人持續重視台灣，就得確保他人的利益計算永遠不能忽視台灣。

台美關稅談判的結果，固然是台灣價值的再驗證，但這驗證同時也提醒我們，國際政治裡的穩定不是天賜的，是靠實力、靠籌碼、也靠政治智慧去把風險「談下來」、把時間用來務實「累積實力」才能維持住的。

▼最後還是要回到最現實的一點：眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上。台積電夠強，台灣就能穩住腳步，可未來呢。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。

翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

關鍵字: 翁履中 雲論 台積電 關稅 台灣 美國 川普 晶片 半導體 紐約時報 中國

