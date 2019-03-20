可不可以還我平靜的生活！房東最惹怒人的十大行為





▲租屋最怕遇到討人厭的房東，不尊重的行為真的讓人崩潰到不行。（圖／CFP）

●作者／網路溫度計。

9月份是開學的季節，也是租房、換屋的旺季。不過在外租屋，除了合約、租金、屋況要注意，最怕就是遇到討人厭的房東了。

有的房東希望房客愛惜自己的房子，會細心提醒各項細節，甚至把房客當作自己的孩子一樣關心，但如果有以下這些行為，可就讓租屋族無法接受了。

今天DailyView網路溫度計，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，從2017年9月8日到2018年9月7日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，整理出房東最惹怒人的行為。

No.10 不讓房客報稅

學生對報稅可能無感，但對於剛出社會，賺得不多卻要報效國家的上班族來說，5月可說是一年當中最令人心痛的時刻了。

但許多人不知道的是，在外租房或是住宿學校的租屋族，可以享有一年最高12萬元的租金支出列舉扣除額，這是房客的權利。

只是有些房東不想要讓收入增加以致多繳稅，所以不會開收據，或要求房客付現金。若房客提出報稅要求，房東還會說要漲房租呢！

No.9 亂扣押金

跟房東簽約時，通常還要付上兩個月的押金。押金的意義當然是希望房客不要破壞屋內設備，若簽約後租屋者突然消失無蹤，也有個保障。

不過有些房東在解約後，會用奇怪理由扣押金，像是要修繕設備，或是有欠水電管理費等。如果是合理就算了，最無言的是明明已經將屋內恢復原狀，房東還是挑東挑西，說要扣重新上漆或清潔費。

扣押金也是最常見的租屋糾紛，爭議發生時，記得詳細看看合約上載明的內容，無法達成共識時，記得拍照存證，循法律途徑解決唷。

No.8 誣賴房客

多次因租屋糾紛登上各媒體版面的惡房東張淑晶，就曾誣賴房客侵占遙控器、床單、門禁卡提告房客，最後卻被打臉。

有網友分享，曾遇過家人為了讓自己在外住舒適，幫忙添購了電視等電家設備，但卻被房東誣賴，是房客亂拿房東公共區域的物品，實在傻眼。更有房東屋內的貴重金飾不見，就直接認定是房客所為。

雖然房客算是陌生人，過去做過什麼事也不清楚，但在指控別人之前先好好了解事情經過比較好吧。

No.7 房東是色狼

單身在外的女性最怕遇到心懷不軌的房東，由於房東有鑰匙，又能夠以各種理由進屋修繕，增加了許多犯罪機會。像是偷裝針孔攝影機、偷窺房客入浴，甚至強行入內性騷擾等惡劣行徑，都曾發生。

Dcard上有網友曾分享，曾遇過很愛肢體接觸的房東，會打房客屁股，還會跟房客說「最近身材變好了」等令人不舒服的言語騷擾，最可怕的是沒理由一直想闖入房客的房間，最後居然說是走錯樓層了！

女性在外租屋真的要注意自己的人身安全。

No.6 亂漲房租

雖然水費、電費和物價都一直在漲，但房東因為這些理由要漲房租，常讓房客又氣又無奈。

曾有學生租套房，一陣子後房東竟然說之前的金額有誤，租給他們太便宜了，所以要漲價，如果不願意就要搬走；日前房屋稅新制上路，也有房東用此理由希望漲租；最誇張的是今年４月，北市大同區歸綏街曾發生一起火警，竟是因為房東要漲租不成和房客大吵，最後居然狠心縱火燒屋，結果燒死無辜房客。

類似爭議層出不窮，對於房客來說，好不容易有個舒適的住所，沒事當然不想搬家，但是看著越來越瘦的荷包，實在很心痛啊。

No.5 電費、水費收太高

租房子前，除了看房間陳設美不美，最重要的就是了解水電費該怎麼收。有些房東將整層房屋隔成套房，所以會用獨立電表按度計費，1度電收4元到6元都有，考量到公共區域用電，基本上一定比台電的計價方式貴。

至於水費可能會含在房租裡，或者每個月固定收一百塊。

但有網友曾分享，因為自己會帶男女朋友回家，房東一個月就多收好幾百塊電費，比隔壁鄰居貴上幾倍，相當沒道理。

No.4 提前解約趕人

因為房子要給兒子、女兒住，最近想將房屋脫手賣出，房東有各式各樣想跟房客解約的理由。說是不想續約還好，房客只能摸摸鼻子租約到期再找下一個住所。

但卻有網友遇過房東，租約明明還沒到期，但雙方對生活細節沒有共識，一言不合就被要求立刻搬走，房客不但面臨要找房子、搬家的壓力，最討厭的是連押金都拿不回來。

No.3 東西壞了找無人

冷氣漏水、冰箱壞掉、洗衣機沒反應、瓦斯爐打不開，這些生活中重要的家電設備，如果失靈無法運轉，真的很困擾。

這些屬於房東的物品，也需要房東決定是否要修繕或直接更換。但需要房東時，常常打電話不接、訊息已讀不回，甚至三催四請還不來！

還有網友分享，曾經假日傳line給房東，希望能解決冰箱不冷的問題，卻被房東責備。就算真的太忙，至少也授權給房客找人解決吧。

No.2 找各種理由出現

要嘛不出現，要嘛太常出現。有些房東會找各種理由進房客的房間，「我來看一下管線」、「天氣太熱檢查冷氣」、「借器材打掃公共區域」，明明整天都很安靜，房東卻會敲門說有鄰居檢舉。

有的房東比較熱心，會拿水果、食物給房客吃，甚至噓寒問暖。

雖是好意，但頻率太多次，較注重隱私的房客反而會覺得不舒服，感覺自己好像被監視一樣。問太多問題，也會讓房客分不清到底是關心還是窺探啊！

No.1 擅自進出房間

有先告知但常出現倒還好，所有租屋族最討厭的，就是未經允許就擅自進出的房東。

有些女生在家不喜歡穿內衣、夾鯊魚夾，沒想到房東就自己開門進來，超級嚇人。有時候房客不在家，房東自己開門關電燈、冷氣，甚至幫忙打掃，讓人感覺並不舒服。

另外有的房客即將退租，房東為了快快把房子租出去，也未告知就直接帶人來看房，也是讓房客相當爆炸的原因。

雖然房東是房屋所有權人，但是房屋出租後，租賃期間內的使用權歸屬承租人；房東未經房客同意，其實是不得擅自進入的。

租屋眉角多 避免爭議好好溝通最重要

在外租屋，確實要好好保護自己。租屋前先上網打聽清楚，即將入住的房子過去是否有發生地雷事件。

有這些行為的房東雖然令人生氣，但房客也要自己檢討，在簽約時是不是有將合約看仔細、房東提醒過的生活公約有沒有遵守。如果自己沒有做好該做的，跟房東的爭執難免。

當然如果是好房客，房東卻還是有這些惱人行為，為了保護自己的人身安全和權益，早早搬家換房子才是上策啊！

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