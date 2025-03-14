川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？

▲從貿易戰到稅改，從外交政策到國內經濟管理，川普的每一個決策都像是一場精心策劃的「劇場」，吸引著全球的目光。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在過去幾年中，美國前總統唐納德·川普（Donald Trump）的政策和言行不僅在美國國內引發了廣泛討論，也在全球範圍內產生了深遠影響。從貿易戰到稅改，從外交政策到國內經濟管理，川普的每一個決策都像是一場精心策劃的「劇場」，吸引著全球的目光。

然而，隨著這些政策的實施，人們開始擔憂這些決策是否會導致「川普衰退」（Trump Recession）的到來。根據《中國時報》2025年3月10日的報導，川普本人並未排除美國經濟在2025年可能陷入衰退的可能性，這進一步加劇了全球對經濟前景的擔憂。

本文將依據真實案例、可驗證數據和公開政策，探討川普政策對全球經濟的影響，並分析「川普衰退」是否真的即將來臨。

川普第一屆任期 經濟政策與影響

川普的第一屆任期，最引人注目的政策之一就是對中國大陸發起的貿易戰。2018年，美國對中國大陸進口商品加徵關稅，引發了兩國之間的貿易摩擦。這一政策不僅影響了中美兩國的經濟，也對全球供應鏈造成了巨大衝擊。

根據美國商務部的數據，2018年美國對中國大陸的貿易逆差達到了4191億美元，創下歷史新高。川普政府認為，通過加徵關稅可以減少這一逆差，並保護美國的製造業。然而，事實證明，這一政策並未達到預期效果。相反，美國企業和消費者承擔了更高的成本，導致國內物價上漲。

此外，貿易戰也對全球經濟產生了連鎖反應。國際貨幣基金組織（IMF）在2019年的報告中指出，全球經濟成長率因貿易戰而下降了0.8個百分點。許多依賴出口的國家，如德國和日本，也受到了嚴重影響。這些數據表明，川普的貿易政策不僅未能解決美國的貿易逆差問題，反而加劇了全球經濟的不確定性。

更值得注意的是，中國大陸作為全球第二大經濟體，其經濟成長放緩也對全球市場產生了深遠影響。根據中國大陸國家統計局的數據，2019年中國大陸的GDP成長率為6.1%，是近30年來的最低水平。這與貿易戰的影響密不可分，顯示出川普政策的全球性衝擊。

川普第二屆任期 經濟政策與2025年經濟衰退的隱憂

2025年1月，川普重返白宮，開始了他的第二屆任期。然而，這一次他的政策方向更加激進，引發了更多的經濟不確定性。根據《中國時報》的報導，川普在第二屆任期內繼續推行強硬的貿易政策，並對中國大陸和其他國家實施了新的關稅措施。這些政策導致了全球貿易環境的進一步惡化，許多企業開始重新評估其供應鏈布局。

此外，川普在第二屆任期內還推出了大規模的基礎設施建設計劃，旨在刺激國內經濟成長。然而，這一計劃的資金來源主要依賴於增加國債，這進一步加劇了美國的財政赤字。

根據美國國會預算辦公室（CBO）的數據，2025年美國聯邦預算赤字預計將達到1.2萬億美元，創下歷史新高。這一赤字不僅限制了政府未來的財政政策空間，也增加了國家的債務負擔。

更令人擔憂的是，川普在第二屆任期內對聯邦準備系統（Fed）的干預加劇了市場的不確定性。他多次公開批評聯儲局的貨幣政策，並要求降低利率以刺激經濟成長。這種政治干預引發了市場對聯儲局獨立性的擔憂，進一步加劇了金融市場的波動。

▼2018年，美國對中國大陸進口商品加徵關稅，引發了兩國之間的貿易摩擦。這一政策不僅影響了中美兩國的經濟，也對全球供應鏈造成了巨大衝擊。（圖／路透）

外交政策的強硬路線 全球經濟風險

川普的外交政策在第二屆任期內更加強硬，甚至引發了國際社會的廣泛爭議。其中最引人注目的是他企圖將加拿大和格陵蘭併入美國版圖的計劃。這一計劃不僅引發了加拿大和丹麥（格陵蘭的宗主國）的強烈反對，也對美國與其傳統盟友的關係造成了嚴重損害。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）的報導，川普政府曾多次向加拿大施壓，要求其加入美國，並威脅對加拿大實施經濟制裁。這一政策導致了美加關係的急劇惡化，並對北美自由貿易協定（NAFTA）的重新談判產生了負面影響。加拿大作為美國最大的貿易夥伴之一，其經濟不穩定直接影響了美國的出口和供應鏈。

此外，川普還試圖奪回巴拿馬運河的管理權，這一舉動引發了拉丁美洲國家的強烈反彈。巴拿馬運河是全球貿易的重要通道，其管理權的爭奪不僅加劇了地區緊張局勢，也對全球物流和供應鏈造成了嚴重干擾。根據國際海事組織（IMO）的數據，2025年巴拿馬運河的通行費用因政治不確定性上漲了15%，這進一步增加了全球企業的經營成本。

川普的這些強硬外交政策不僅加劇了國際關係的緊張，也對全球經濟產生了深遠影響。從貿易摩擦到地區衝突，這些問題如果得不到有效解決，可能會在未來引發更大的經濟危機。

結語 川普衰退是否不可避免？

綜上所述，川普的政策在短期內確實帶來了一定的經濟成長，但也伴隨著巨大的風險和不確定性。貿易戰、稅改政策和外交決策的影響已經開始顯現，全球經濟的不確定性正在增加。根據《中國時報》的報導，川普本人並未排除美國經濟在2025年可能陷入衰退的可能性，這進一步加劇了全球對經濟前景的擔憂。

從中國大陸的經濟成長放緩到全球供應鏈的混亂，從美國財政赤字的擴大到中東地區的政治不穩定，川普的政策已經在全球範圍內埋下了許多隱患。這些問題如果得不到有效解決，可能會在未來引發更大的經濟危機。

在未來，各國政府和企業需要更加謹慎地應對這些挑戰，並尋找新的成長動力。只有通過合作與協調，才能在全球經濟的劇變中找到穩定的出路。川普的「劇場」或許已經落幕，但其影響將持續很長一段時間，我們必須做好準備，迎接可能的經濟風暴。

▼川普的政策已經在全球範圍內埋下了許多隱患。這些問題如果得不到有效解決，可能會在未來引發更大的經濟危機。（圖／路透）

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