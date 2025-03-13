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語音深偽與詐騙行為　AI人工智慧技術的雙刃劍

我們想讓你知道…AI語音技術的進步，不僅帶來了創新應用，也衍生了新的詐騙風險。我們必須從技術、法律、教育與個人防範等多方面入手，共同應對這一挑戰。

▲信用卡，盜卡，詐騙，電信詐騙，詐欺。（圖／視覺中國CFP）

▲隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，語音合成與語音模仿技術的進步不僅帶來許多創新應用，也使得詐騙手法變得更加精緻且難以識破。（圖／視覺中國CFP）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，語音合成與語音模仿技術的進步不僅帶來許多創新應用，也使得詐騙手法變得更加精緻且難以識破。近期利用AI語音技術的詐騙案件逐漸增加，尤其是針對年長者的「祖父母詐騙」案件，更是層出不窮。此類詐騙手法利用人類情感的弱點，透過模仿親人聲音的方式，誘使受害者迅速轉帳，導致重大經濟損失。

AI技術提升　但監管不足造成問題

AI語音技術的提升，使得騙徒能夠利用極少量的語音樣本來精確模仿他人聲音。詐騙者可能透過公開的影片、語音郵件、甚至電話錄音來取得樣本，並快速生成與受害者親友相似的語音，進行詐騙。

例如詐騙者可能假冒受害者的孫子或朋友，聲稱自己遭遇緊急情況，例如車禍、入獄或醫療急救，迫切需要金錢援助。由於語音極為逼真，加上來電號碼也可能被偽造，受害者往往會在情緒驚恐下迅速匯款，而未進一步核實。

根據美國聯邦調查局（FBI）的數據，2023年美國的老年人因各類金融詐騙損失約34億美元，而AI語音詐騙的興起無疑加劇了這一問題。FBI警告，AI技術使詐騙更加「可信」，因為它能夠自動修正語音錯誤，降低識破詐騙的難度。

此外，語音詐騙的影響已超越個人財務損失，甚至影響到選舉、商業交易和名人形象，對社會的信任機制造成嚴重衝擊。

雖然AI語音技術帶來了許多正面的應用，如有聲書、數位客服、語音助理等，但目前的技術監管明顯不足。根據《消費者報告》（Consumer Reports）對AI語音工具的調查，很多並未設有有效的身份驗證機制，任何人僅需勾選一個「同意條款」的選項，即可自由複製他人的聲音。

消費者報告建議，AI語音技術公司應增強防範措施，例如要求用戶提供更嚴格的身份驗證；或在AI生成的語音中嵌入不可見的識別碼，讓執法單位能夠追蹤來源。另外開發AI工具來辨識是否為合成語音，特別是在銀行交易、法律程序等高風險場景中。政府也應制定相關法律，例如禁止未經授權的語音複製，並對技術提供商施加更嚴格的監管責任。

▼AI語音技術的提升，使得騙徒能夠利用極少量的語音樣本來精確模仿他人聲音。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小玉變臉幕後技術曝光，警方憂恐成詐騙手段。（圖／記者邱中岳翻攝）

AI帶來創新也伴隨風險　建立防範措施面對挑戰

面對AI語音詐騙的風險，個人和企業都應採取積極的防範措施，以降低受害機率。例如親人間應該建立一個家庭「安全詞」，當收到可疑的電話時，可要求對方說出這個詞以驗證身份。

AI詐騙往往利用受害者的情緒來操控行為，例如透過恐嚇、施壓來迫使其做出衝動決定。因此，在收到任何緊急求助電話時，應保持冷靜，不要立即匯款，而是使用其他通訊方式（如簡訊、社群媒體或親自聯繫）確認親友的安全。

對於年長者和不熟悉數位技術的人群，政府、金融機構和社會團體應積極推廣防詐騙教育，例如舉辦講座、發佈指導手冊，甚至設計互動式模擬訓練，讓人們能夠在實際情境中學習如何辨別AI語音詐騙。

金融機構、電信業者及其他可能受影響的企業，應積極採取措施來防範AI詐騙。例如銀行可設立額外的身份驗證步驟，如雙重認證（2FA）或生物識別技術，以確保交易的安全性。此外企業可與技術開發商合作，研發自動AI語音檢測系統，及時攔截可疑的語音詐騙行為。

AI語音技術的進步，不僅帶來了創新應用，也衍生了新的詐騙風險。我們必須從技術、法律、教育與個人防範等多方面入手，共同應對這一挑戰。

企業應強化技術監管，政府應建立相應法規，而個人則需要提高警覺，採取有效的防範措施，才能在這場AI詐騙的攻防戰中立於不敗之地。

▼AI詐騙往往利用受害者的情緒來操控行為，例如透過恐嚇、施壓來迫使其做出衝動決定。（圖／路透）

▲▼人工智慧（AI）。（圖／路透）

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