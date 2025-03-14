ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「倒閣」跟「解散國會」會成功？　藍綠各有不同盤算

我們想讓你知道…假如勢必得讓罷免進入全國動員的層級，而這就給了民進黨同意解散國會的動機。雖然此時解散國會的開支較高，但能夠全國動員，可能比僅限於地方的罷免案來說更能夠達到預期甚至超越的數字。

▲▼立法院常設委員會召委選舉 司法法制委員會 國民黨團立委集體亮票 黃國昌投票 傅崑萁在旁邊拍手 柯建銘與傅崑萁 當選人鍾佳濱 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者屠惠剛攝）

●王宏恩 ／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授

隨著大罷免進入第二階段，各大黨又開始盤算下一步該怎麼做比較好。對於國民黨來說，要計算的是「是否要倒閣」。而對於民進黨來說，要計算假如國民黨選擇倒閣與否，則總統是否要同意解散國會。根據憲法增修條文，總統得解散國會，但不一定非要解散國會。又因為這些動作彼此之間是有先後順序的，因此就形成一個不同時的賽局，也可以用回推法來回推各方的策略計算。

倒閣或單獨罷免　從民調與選舉結果去估計

從最後一步來說，假如國民黨已經提出倒閣，那麼民進黨此時解散國會重選比較有利，還是要單純換個閣揆後繼續大罷免比較有利？而在估計民進黨的策略之後，國民黨會往前一步計算此時要提倒閣比較有利，還是不提倒閣比較有利。從最後一步來算，對於民進黨來說，解散國會重新選舉可以拿到幾席，就成為整場賽局最關鍵的問題。那麼民進黨可以拿到幾席呢？

假如使用最簡單的二元一次方程式來去推估的話，我們可以同時整合民調資料跟選舉結果，來觀察過去兩次國會大選前的民調，跟最後結果相比，再對照目前的民調資料，就可以粗估解散國會重選後的民進黨席次比例。

在這裡，我使用台灣民意基金會的資料，雖然所有民調機構都一定有偏差或誤差，但是假如比較同一家的資料進行跨時比較，偏差比例就會被變成截距項而不影響估計。而台灣民意基金會因為每個月定期執行民意調查，因此可以一路追蹤並推測當下這個時間解散國會的話，根據過去推估的選舉結果如何（數字來自這裡的最後一張圖）。

2020年立委選舉，民進黨一共獲得61席，此時年初民進黨支持者比例為41.1%，非兩大黨支持者的比例為46.4%。

2024年立委選舉，民進黨一共獲得51席，此時年初民進黨支持者比例為30.5%，非兩大黨支持者的比例為44.3%。

使用這兩年，是因為這兩年同時都有柯文哲崛起的現象，因此具有比較基準。同時因為國民黨支持者轉投民進黨的比例極低，而且會跟另兩個變數產生共線性，因此省略該變數來估計。

假如使用簡單二元一次方程式來解上面的數字，可以得到

民進黨席次 = 0.828民進黨支持者比例 + 0.581非兩大黨支持者比例

當然，這個公式只是最粗略的估計，而完全忽略其他政黨制度或地方勢力的影響。假如就純數學來說，得票率跟席次之間在單一選區選舉應該是三次方的關係，但假如只看中間的小範圍，應該仍可以視為線性。而目前選舉更為總統化與全國化，也因此這公式粗估的結果仍具參考價值。

大罷免　恐未能如民進黨願

而在這個公式下，假如套進2025年1月目前最新的政黨支持度資料，目前民進黨支持者比例在這民調中是35.1%，非兩大黨支持者比例是44.1%，套進公式可以得到的粗估此時改選的民進黨席次數量為54.7席。就算四捨五入取55席，結果也仍未過半數應達到的57席。

換言之，假如預期解散國會後改選的結果是這個數字，那並不能撼動目前分立政府的結果，也無法解決憲政僵局。其結果跟目前大罷免後，民進黨成功翻盤四個選區的結果差不多。

此時，對於民進黨來說，問題就變成能否在只有大罷免的情況下，至少讓四個選區翻盤？假如到時候只有少數地方補選，那根據最近幾次的個案選舉的狀況，包括基隆市長罷免案跟草屯市長選舉案，其結果仍僅反映了該選區既有的藍綠比例，而沒有任何超過預期的表現。上面計算使用到的2020跟2024的數字，都同時有全國性的總統選舉，因此有全國性的動員。

▼國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫受邀世新大學演講。（圖／朱立倫辦公室提供）

全面改選　較有利於民進黨

之前在非大選年，民進黨獲得成功的經驗，是來自於2021的四項公投案，民進黨成功透過全國宣講，讓四個公投案通通沒有通過，不同意票都大於同意票。

因此，假如民進黨要複製這樣的經驗，勢必得讓罷免進入全國動員的層級，而這就給了民進黨同意解散國會的動機。雖然此時解散國會的開支較高，但能夠全國動員，可能比僅限於地方的罷免案來說更能夠達到預期甚至超越的數字。

根據上述公式，假如民進黨真的想要在解散國會重選後超過57席，重點在於要讓民進黨支持者的人數上升，因為其係數較高。持續攻擊國民黨、讓國民黨支持者變成無黨籍，則效果較低，因為其係數較低。

同樣的，對於國民黨來說，假如同樣看到了這樣的數字，就會知道提出倒閣的話，會給予民進黨解散國會、並發動全國動員的機會。因此假如不提倒閣，只把罷免限制在部分區域並冷處理的話，就算罷免成功，只要不讓這些選區翻盤，就可以繼續維持國會多數的優勢。國民黨在2024年許多選區都讓新人出來選，就算這些新人被罷免成功，也仍有許多在地強棒可以接上，並不代表罷免成功後民進黨一定就可以翻盤。

因此，透過原本的賽局往回推的話，假如大家都只使用民調數字來看，很可能國民黨預見了民進黨會透過解散國會來動員全國重選立委，因此國民黨選擇不要倒閣，而是使用冷處理的方式低空過關罷免案，把戰場限制在區域，並準備好補選人選。

當然，這裡就會產生區域跟不分區立委的利益方向不一致的問題，而當這利益不一致假如又跟黨內派系有所重疊，那造成不同的判斷跟選擇也不是沒有可能的事。

▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►Andy「無怨無悔」換來愛與夢一場空　夢醒時分痛到不行

►川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？

►語音深偽與詐騙行為　AI人工智慧技術的雙刃劍

►眼前的黑不是黑！「隔熱紙太黑」易釀交通事故　 透光率應入法規範

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

「倒閣」跟「解散國會」會成功？　藍綠各有不同盤算

川普總統強勢回歸　為台積電帶來「震撼教育」

不要被列強瓜分！　澤倫斯基給台灣的一堂課

「四接環評」　一場對環境部與環境運動的體檢

「幻想工業複合體」當流水式謊言顛覆真相　民主如何自..

關鍵字: 王宏恩 雲論 思想坦克 大罷免 倒閣 民進黨 國民黨

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「倒閣」跟「解散國會」會成功？　藍綠各有不同盤算
賴清德壓軸大登場「一箭五鵰」　在野黨成了「砧板上的..
川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？
閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」
語音深偽與詐騙行為　AI人工智慧技術的雙刃劍

推薦閱讀

賴清德壓軸大登場「一箭五鵰」　在野黨成了「砧板上的..

川普劇場震撼全球　「經濟衰退」的陰影是否即將降臨？

語音深偽與詐騙行為　AI人工智慧技術的雙刃劍

「倒閣」跟「解散國會」會成功？　藍綠各有不同盤算

眼前的黑不是黑！「隔熱紙太黑」易釀交通事故　 透光..

一起讀判決／王大陸交保！　「殺人未遂」為何變成「教..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普「對等關稅」與「製造業回流政策」　對全球貿易帶..

Andy「無怨無悔」換來愛與夢一場空　夢醒時分痛到..

用倒閣與多數黨組閣　解決憲政僵局

相關文章

傅崐萁轟「違法搜索票」、政治追殺　鄭銘謙：檢方會依證據偵辦

傅崐萁轟「違法搜索票」、政治追殺　鄭銘謙：檢方會依證據偵辦

國民黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家今（14日）上午遭到搜索，傳出與去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。傅崐萁今受訪..

4小時前

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

競選小物疑涉不法！檢調赴傅崐萁花蓮住家　進員工宿舍查案畫面曝

競選小物疑涉不法！檢調赴傅崐萁花蓮住家　進員工宿舍查案畫面曝

「想不出反制方法朱立倫就下台」　他轟：罷免戰略沒一個有能量

「想不出反制方法朱立倫就下台」　他轟：罷免戰略沒一個有能量

還原心肌梗塞發病過程！　沈富雄親吐「我差一點死掉」

還原心肌梗塞發病過程！　沈富雄親吐「我差一點死掉」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴清德壓軸大登場「一箭五鵰」　..

賴清德壓軸大登場「一箭五鵰」　..

川普劇場震撼全球　「經濟衰退」..

語音深偽與詐騙行為　AI人工智..

「倒閣」跟「解散國會」會成功？..

眼前的黑不是黑！「隔熱紙太黑」..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面