眼前的黑不是黑！「隔熱紙太黑」易釀交通事故　 透光率應入法規範

▲在台灣，汽車隔熱紙貼太黑，一直是國內交通安全的痛點之一。（圖／Ettoday資料照）

●許雅荏／靖娟兒童安全文教基金會執行長

去年兒少行人事故死傷持續超過千名，如何讓兒少行人「被看見」是重要課題，但是在台灣，汽車隔熱紙貼太黑，一直是國內交通安全的痛點之一，駕駛人以「看不見」、「看不清楚」的藉口背後，存在著我國對汽車隔熱紙的制度規範之不足的問題，令兒少穿越道路時增加更多的風險。

兒少交通事故 67%主要肇因是車輛駕駛

分析交通部道安平台數據，兒少為行人角色所發生的交通事故，有67%的主要肇因是車輛駕駛，雙方及早且清楚的偵測為重要安全的起點。

許多國家的用路教育都相當強調車輛駕駛人與行人間的互相觀察、交流與確認意圖，特別是孩童在穿越道路時，這些動作都必須建立在「看得見」的前提下，車窗透光程度在各種不同所得程度、緯度、氣候的國家，包括終年如夏的新加坡、馬來西亞等，都早早就有了相關規定。

目前國內對汽車玻璃透光率的規範，僅有經濟部標檢局規範CNS 10985的汽車用安全玻璃檢驗標準，規定全車使用之安全玻璃透光率需為70%以上，然而此規範僅針對車輛生產出廠使用之玻璃。在售出後對車主或駕駛人的規範僅有：

◎《道路交通安全規則》第39-1條「車窗、擋風玻璃未黏貼不透明反光紙，計程車車窗玻璃除依規定標識車號外，並不得黏貼不透明之色紙或隔熱紙。」

◎《道路交通管理處罰條例》第16條第1項第5款「計程車，未依規定裝置自動計費器、車頂燈、執業登記證插座或在前、後兩邊玻璃門上，黏貼不透明反光紙。」

上述條文內容均無提及透光程度的科學儀器檢測數據，僅有提到「不透明」，並只針對計程車。但根據國際研究，車窗透光率未滿50%將顯著延滯駕駛反應時間，35%的車窗透光率嚴重影響夜間對行人或自行車的辨識度，換句話說，在駕駛需要查看的視線範圍內，車窗透光率未滿50%都有降低駕駛判斷能力的可能，甚至會有忽略其他用路人的「視而不見」狀況。另外條文內容也未詳述車窗位置是前、後擋風玻璃，前方側邊，或是後方側邊車窗。

▼分析交通部道安平台數據，兒少為行人角色所發生的交通事故，有67%的主要肇因是車輛駕駛，雙方及早且清楚的偵測為重要安全的起點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

隔熱紙的隔熱率 並非與透光率完全相關

汽車駕駛行為中需要常常查看的範圍，原則上以駕駛肩膀兩側往前的範圍的能見度都不能有影響，以多數車輛的設計來看，就是前方兩側車窗與前擋風玻璃。

由於兩側後照鏡以及視野死角的關係，許多國家在考照教育階段均會包含移動車輛或變換行向前的擺頭察看（Shoulder check） 動作，原則大多為需轉頭至下巴位於肩膀處，以配合眼球轉動涵蓋側邊與後方視野，檢查後照鏡的視野死角，並同時確認後照鏡內物體的真實位置，此動作應以最快速度（理想為0.5秒內）完成，確保在車輛行進間需要變換車道時能同時兼顧車前狀況。

許多國家在考照測驗時將此動作列為嚴重扣分項目，例如交通事故率長年在世界前10低的英國，只要駕駛人在考照測驗中起步、變換車道、轉彎，甚至超車或其他需要確認周邊環境以確保不會產生事故時，沒做到任何一次就視為重大失誤，無法通過測驗取得駕照。

研究報告中也提到駕駛人與其他用路人的眼神交流，是駕駛行為中相當重要的一部分，比如能讓行人與駕駛人互相確認有看到彼此並讓行，或是確認車內人員的安危等。

若隔熱紙透光率過低使得駕駛人無法被其他用路人看見，則可能產生許多溝通不良的誤會，甚至發生事故，例如車輛減速讓行人誤以為要讓行，結果只是駕駛人分心，或因為隔熱紙太黑而誤以為沒有人的狀況。

許多車輛駕駛人有一種迷失，以為隔熱紙顏色越深、隔熱效果越好，但綜觀台灣市面上的產品，隔熱紙的隔熱率並非與透光率完全直接相關，市場上亦存在同時具有高透光率與高隔熱率的產品。

面對稍有不慎就有可能危及他人性命的汽車，更應該降低駕駛發生操作失誤的機率，全體用路人安全的重要性不應該放在個人的舒適與隱私之後，可看見車內狀況更可提升第一線執法人員的安全。

車窗透光率已被證實影響安全 主管機關應重視

交通部日前宣布訂定汽車隔熱紙安全指引，未來汽車隔熱紙研擬納管，靖娟呼籲在講求科學的現代民主法治社會，應秉持安全至上的原則，以科學方法訂定明確且一致的標準，使得民眾與公務人員均有所依循。

車窗透光率已有許多研究以及多國法規證實其對行車甚至行人安全的影響，主管機關也應立刻將相關的檢驗標準入法，同時規劃定期檢驗的期程間隔與所需之科學儀器規格，並擴及所有非職業駕駛的汽車。此外也應以同樣邏輯規範窗簾等可能阻礙駕駛視線的物品。

參考國際標準，透過科學驗證，制定合理且具強制力的規範，並定期以儀器檢驗，以維護所有用路人的安全。

▼車窗透光率已有許多研究以及多國法規證實其對行車甚至行人安全的影響，主管機關也應立刻將相關的檢驗標準入法。（圖／記者陳崑福翻攝）

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