賴清德壓軸大登場「一箭五鵰」　在野黨成了「砧板上的肉」

▲賴清德論述力道之強、範圍之廣，很明顯的除想達到加溫大罷免外，還包括強化「抗中保台」主軸戰略。（圖／達志影像／美聯社）

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授



日前，總統賴清德在召開國安高層會議後進行的記者會中，提出五大國安及統戰威脅與17項因應策略，包括檢討修正軍事審判法、恢復軍事審判制度，針對中港澳人士歸化融入台灣社會需有更多國安考量，落實中央及地方公職人員赴中交流的揭露制度，宗教、文化、學術、教育交流案件之審查及管理等 ; 除了請主管機關全面檢視相關法令外，若有不足，應強化提出國安法、反滲透法、兩岸關係條例等修正案，儘速落實。

賴這些論述力道之強、範圍之廣，很明顯的除想達到加溫大罷免外，還包括強化「抗中保台」主軸戰略，建構「不願」兩岸關係互動的氛圍，延續抗中法制化與後續政治操作主導政局發展，與對在野黨步步進逼等「一箭五鵰」的效果。

舉起「抗中保台｣大旗 建構「罷免=反共」連結

強化「抗中保台」的主軸戰略是第一鵰，畢竟賴及綠軍很清楚了解，只要打「抗中」牌，至少就能鞏固綠軍基本盤，並進取中間選民。

而從經驗法則來看，揭櫫抗中大旗，只要對岸跳腳，不論是軍演或是軍機繞台，還是藍軍政治人物赴陸互動，綠軍便可操作，包括「仇陸」情緒渲染或是將藍軍抹紅，根本是無本生意。就算執政政績不明顯或藍白主導立法進程，一句莫須有的「藍軍接受北京指令」，或貼上「中共同路人」的標籤，在藍現今全然不敢觸碰兩岸議題、無力回擊的當下，綠軍除了主導媒體議題設定外，也能漸次突破同溫層，穩固執政基礎。

其次，綠軍總召柯建銘早就宣稱賴總統會壓軸出場，而這次賴在召開國安高層會議後的記者會進行政策宣示，不但將戰略層次拉高及議題設定的力道強化外，對大罷免加溫的能量挹注更為明顯，等於建構「罷免=反共」之連結，賴除了將自己定位成反共第一品牌外，更藉「罷免=反共」的邏輯建構，能有力地為罷免宣傳，畢竟邏輯簡單、論述易懂且便於傳輸。

特別是在藍軍連「反惡罷」主軸的深化論述都都付之闕如，第一階段罷免綠委的連署審查又掛蛋的情況下，賴藉這樣的起手式為罷免助威，不僅可能震懾藍軍外，也能更加為綠軍的二階連署強化動員，這是第二鵰。

再者，蔡英文執政時已經建構不利兩岸關係互動的氛圍，賴的國安宣示等於要建構「不願」兩岸關係互動的氛圍，這是第三鵰。

不論是宣示「中國是境外敵對勢力」外，或要以法令框架兩岸互動，更甚者是想藉以形成寒蟬效應，賴應該是吃了秤砣鐵了心，就是要兩岸關係「硬脫鉤」 ; 畢竟用這樣的操作方式能強化台灣內部「去中化」的進程外，也能與對岸進行博弈，增加籌碼，特別是賴這次洋洋灑灑的論述及策略也引發對岸國台辦的回擊，並稱「若突破紅線，將不得不採斷然措施」。賴政府更能藉對岸的回擊來拉高抗中的調子，並凸顯賴現在所說的及將來要做的都具正當性，嚴格控制兩岸交流。

▼賴在召開國安高層會議後的政策宣示，將戰略層次拉高及議題設定的力道強化外，等於建構「罷免=反共」之連結。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德步步進逼 在野黨弱上加弱

此外，延續抗中政策法制化及後續操作主導政局發展，也勢必是賴政府的重點，而法制化部分涉及諸多單位，賴除了想藉部會聯防的方式進行相關法規之補強，嚴格管控及緊縮兩岸交流，增加在野人士與對岸互動有動輒得咎的風險外，更有利於綠軍「抗中」的認知作戰，主導社會價值及氛圍。

甚或藉由發動公投進行搭配，主導兩岸議程設定，一方面擴大支持基礎，強化領導正當性，另方面趁在野回應無力，或根本不敢觸碰相關議題的弱項上，進一步脫鉤兩岸關係，並藉以在美台互動的過程中累積更多籌碼，爭取美國對台的明確安全承諾，這是第四鵰。

最後，對在野黨步步進逼、直搗黃龍，是第五鵰。畢竟針對賴總統的國安宣示及未來可能的操作，國民黨質疑「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，在內部找敵人，模糊的執法空間將變成打壓政治異議的工具，民眾黨也批評要恢復軍事審判，破壞民主憲政制度，讓台灣的法治形同「德意志」一人說了算。

即便藍白對賴相關論述的批評在理，但問題是，在野批賴，賴根本不痛不癢，反正行政權在手，藍白除了否決行政院覆議外，根本沒能力捲起千堆雪，以罷制罷無能，推動倒閣無力，全被看破手腳 ; 遑論藍軍現今更陷入批判主席朱立倫及誰應參選主席的爭論中，黨中央無法強勢領導，黨團總召傅崐萁又被綠軍鎖定並不斷渲染仇恨值的當下，在野根本弱上加弱。

特別是在府、院、黨、立院黨團、罷免團體及親綠媒體六路合圍的情況下，在野黨若缺乏迅速、強有力及足以制衡賴清德國安操作的有效反制作為，只有酸言酸語的諷刺賴及綠軍昨是今非、兩套標準的話，或就只能成為砧板上的肉，任人宰割了。

▼藍軍現今更陷入批判主席朱立倫及誰應參選主席的爭論中，黨中央無法強勢領導，黨團總召傅崐萁又被綠軍鎖定並不斷渲染仇恨值的當下，在野根本弱上加弱。（圖／記者屠惠剛攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。