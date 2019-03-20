單厚之／民進黨為難什麼？

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。



前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，引爆民進黨分裂危機。包括總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁以及20多名立委昨天都公開表態挺蔡英文總統，但仍有不少黨內要角表示左右為難，不知該不該選邊站。

為了降低對黨內的衝擊，賴清德提出「六不策略」，不插旗、不造勢、不用宣傳車、不掛競選看板、不動員、不設競選總部，也希望民進黨內的黨公職不用選邊站，不用特別去講支持那個候選人，不要派系動員，共同好好打一場初選，向社會呈現民進黨的民主精神。

過去這段期間各家的民調，賴清德都領先蔡英文有一小段距離；合理來說，在正式宣布參選後，賴清德民調還會略微拉高。

黨意和民意的落差

蔡英文總統近日重開了youtube頻道，第一支影片就跟蔡阿嘎合作；連續幾天又是看HBL、又是在總統府內接見職棒冠軍Lamigo隊，想要進一步貼近年輕人。

但民進黨原先為蔡英文量身訂做的初選時程，原本並沒有考慮到會有競爭者，所以時程壓縮的非常短，蔡英文期間將出訪友邦。如今面對賴清德的挑戰，蔡英文根本沒有足夠的時間、手段來拉抬聲勢。依照民進黨全民調的初選規則，賴清德最終出線的可能性非常高。

對賴清德而言，1/11才宣布總辭、3/18就登記參選，中間相隔的時間過短，又打破過去藍綠兩黨都無人「挑戰現任者」的慣例，出發點的正當性略顯不足。所以在初選的過程中，必須要努力避免「否定過去3年執政」的想像，不能對黨內有任何的批評、攻擊。「六不」其實是合理的選擇。反正民調已經勝券在握，短兵相接越少越好。

無論是民調或綠營基層的支持度，賴清德都比蔡英文來得高。但綠營的黨公職卻很少人公開挺賴，甚至連新潮流都不支持賴清德參選。民進黨的黨意跟民意之間的落差，並非民進黨人不知道賴清德比蔡英文強、得票應該會比蔡英文多；而是民進黨清楚的知道，賴清德就算比蔡英文強，也不足以擊敗柯文哲或國民黨的候選人。

如果賴清德的民調，真如昨天《新台灣國策智庫》公布的，可以同時打敗柯文哲跟韓國瑜，可以穩穩保住民進黨的政權，民進黨上下絕對不會有任何的猶豫、為難，早就拿八人大轎把賴清德扛出來了（就像國民黨拱韓國瑜一樣）。

賴清德若勝出才是分裂的開始

但民進黨眾人心知肚明，蔡英文出馬是輸、換了賴清德大概也還是輸。既然結局相同，又何必多這一場黨內互打、多這一些不必要的紛爭、摩擦跟變數呢？尤其對民進黨立委來說，賴清德挺扁、深綠的色彩，對南部或許有些許加分，但在北、中部可是票房毒藥。一來一回之間，賴清德換蔡英文，民進黨整體的立委選情，其實未必有幫助。

賴清德宣布參選之後，民進黨重量級人士紛紛高喊團結。但所謂的「團結」，其實都是指「團結在蔡英文的領導之下」。如果賴清德贏得初選，民進黨有可能立即團結在賴清德的領導之下嗎？行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰，有可能聽賴清德的嗎？

蔡英文還有一年多的法定任期，即便輸了初選、提前跛腳，蔡英文也沒有道理拱手交出領導權。賴清德或許在未來一個多月的初選期間可以堅守「六不」，但等到初選結束之後，民進黨「兩個太陽」之爭，勢必會越演越烈。民進黨人目前只擔心初選會造成分裂，一旦賴清德勝出之後，才是真正分裂的開始。

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