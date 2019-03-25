尤里安／萬箭齊發？淺論彈道飛彈機場先制打擊想定

▲中國希冀藉由戰術彈道飛彈和中程彈道飛彈對西太平洋的美軍前進海空基地實施先制打擊，藉此爭取寶貴的行動自由。（圖／翻攝自中國國防部）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

彈道飛彈機場阻絕能力虛實

在中國的反介入作戰能力中，種類繁多的彈道飛彈和巡弋飛彈幾乎已經成為阻止美海空軍增援西太平洋作戰的要角。除了反艦彈道飛彈的作戰能力令人存之外，利用中短程彈道飛彈對於第一島鏈美軍海空前進基地實施先制打擊的企圖早已是既定的作戰想定。

中國選擇彈道飛彈作為反介入手段的主要原因就是在於難以攔截。雖然現代防空系統日新月異，配合相位陣列雷達和數位化戰系之後，防空飛彈的攔截包絡線範圍不斷延伸，但是超高空入侵的彈道飛彈仍舊是難以命中的目標。除了彈頭體積小速度快，必須在短時間內獲得精確位置並且完成射擊解算之外。要在安全距離之外摧毀彈頭或者至少使其偏離既定彈道更是對於飛彈和導引系統的一大考驗。

不僅飛彈要能夠在動能幾乎耗盡的終端彈道精確命中，而且還必須仰賴尋標頭進行最後校正，這些都不是一般中長程防空飛彈所能夠擔綱的任務，也因此美軍早在十年前就開始進行一連串的反戰術彈道飛彈發展計畫。

且和海空軍攻擊兵力的訓練時間和維持費用相較之下，戰術彈道飛彈的使用門檻相對較低，只需少數專業軍士官和足夠訓練就能如臂使指，加上前蘇聯的機動發射技術加持，使用固態燃料設計的東風15B戰術彈道飛彈能夠在數十分鐘內從機動狀態轉入發射陣地備便，不像過去使用液態燃料的老舊設計還需要額外時間添加燃料。

更新型的東風16B的話，除了射程延長到1,000公里之外，更麻煩的是被認為引進了多彈頭重返載具（MIRV）設計，而且彈頭還能夠在終端修正突入軌道，從最難以攔截的目標正上方實施垂直攻擊，不僅能夠增加彈頭貫穿兼顧鋼筋混凝土（RC）結構的動量，而且還能夠讓陸基和海基防空系統的雷達偵蒐範圍受限。

而東風21C則是針對戰術彈道飛彈的作需限制進行改良，雖然1,700公里的最大射程比起前一代東風21B的2,100公里要短，但是彈頭酬載則是一口氣增加到2,000公斤，而且根據情報顯示除了傳統高爆彈頭和群子彈頭之外，東風21C很可能還配備了電磁脈衝彈頭，讓中國不僅能對第一島鏈的美海空前進基地實施直接打擊，而且還有機會暫時癱瘓美軍和盟國的指管通情鏈路節點。

▲美軍雖然已經發展了包括戰區高空防禦系統在內的反彈道飛彈系統，但並無法完全攔截此種武器的攻擊。（圖／翻攝自美國國防部）

為彌補戰術彈道飛彈打擊火力不足的先天限制，中國火箭軍的編制也不容小覷。以目前已知5個配備東風21C的飛彈旅為準，配合每個飛彈旅12輛發射車的編裝推定來看，理論上中國一次最多能夠針對沖繩嘉手那基地發射60枚東風21C戰術彈道飛彈。而以戰時最大妥善率90%為基準，加上遭到美日防空系統攔截的數量，實際上能夠發射成功抵達目標的飛彈至少也在50枚上下。

而如果結合東風15飛彈和長劍10巡弋飛彈實施飽和攻擊的話，以目前中國飛彈旅兵力來看，第一波攻擊能夠集結的最大發射彈數在理論上可達132枚。

因為三種飛彈的彈道特性不同，因此對於防禦者而言形同備多力分，而如果再配合特戰小組實施滲透襲擾攻擊的話，只要只要能夠在攻擊發起窗口遲滯指管通情系統的反應速度，爭取到幾分鐘的空檔時間，就能夠大幅提升命中機率。

而如果配合電磁脈衝彈頭之類的電子硬殺攻擊武器的話，還能夠有機會讓防空系統陷入更長時間的癱瘓。而其他使用群子彈頭的戰術彈道飛彈和巡弋飛彈則是能夠在跑道上散佈延時次彈械，盡可能拖延機場工程隊的清掃時間，就算不能夠迫使機場關閉，至少也可以遲滯開放時間，讓中國海空主力能夠有機會突穿防空網路投放距外攻擊武器擴張戰果。

矛與盾的對決

戰術彈道飛彈雖然比起其他用來和美軍對抗的武器裝備較為廉價，但是實際上仍舊所費不斐。就算是彈頭酬載量大幅增加的東風21C所能夠投射到目標上的單次彈藥重量其實還是比不上戰機的炸射能力，而如果把有效降低美軍作戰能力的目標納入考量的話，現今中國的戰術彈道飛彈投射能量其實還是不足以挑起大樑，頂多只能作為第一波進攻的破城槌使用。因為除了機場之外，包括通訊中心、港口設施和陸戰第三遠征軍的駐地和相關設施也全部都需要納入打擊範圍。

雖然使用硬殺手段難以百分之百阻止戰術彈道飛彈的攻擊，但是從被動防禦的角度來看，降低戰術彈道飛彈攻擊效果的方法卻非常簡單。由於目前戰術彈道飛彈的攻擊酬載量有限，因此機場只要針對傳統空中攻擊做足準備，其是大有機會在戰術彈道飛彈的攻擊後快速復元。

▲包括F-22在內的戰鬥機能夠利用快速修復的跑道起飛作戰，但是指管通情系統能否同步支援需視損害狀況而定。（圖／翻攝自美國空軍）

舉例來說，就算是東風21C的大型高爆彈頭，其威力也不過略勝兩枚2,000磅炸彈的總合。只要機場備有足夠的抗炸機堡，並且針對重要設施進行工事強化，那麼戰術彈道飛彈的攻擊雖然會造成機場短暫關閉，但是要快速恢復起降其實並不困難。

現代戰鬥機幾乎都具有短場起降能力，因此機場工程隊並不需要從頭到尾修復跑道，只要能夠清出足夠讓戰機起降的跑道長度和連接抗炸機堡的滑行道就能夠局部恢復作業。只要包括彈藥庫、油槽和其他關鍵基礎運作系統在內的設施能夠快速恢復運作，機場一樣能夠在短時間內重新備便支援大規模空戰的後勤和航管需求。

對於原本以冷戰接敵想定為基礎建立的軍用機場來說，戰術彈道飛彈的攻擊強度可能還比不上一次戰轟機編隊的臨空空襲。因此戰術彈道飛彈的攻擊效果從來就不是被大吹大擂的王牌武器，反而更像是短時間癱瘓的麻醉針，讓中國能夠至少在短時間內不用面對西太平洋的美空軍戰力。

熱門推薦》

►委內瑞拉盟友來救援！俄羅斯2軍機抵首都機場「履行軍事合約」

►看更多【尤里安】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權轉載自《全球防衛雜誌》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。