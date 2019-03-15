吳淡如／學會為枕邊人喝采

▲枕邊人。（示意圖／翻攝自Mqltv）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

青年才俊趙元，成為一家跨國公司台灣分公司的CEO，向他恭喜並討請客的人太多，盛情難卻，包下了小餐廳請了二十個好朋友夫妻一起吃飯。

席間，大家都跟他道恭喜。但他的老同學陳剛喝醉了，不該在這場合說的話也全都溜出口。

陳剛拍拍趙元的的肩膀說：「唉呀老兄，你真是太厲害了，連洋鬼子都知道你有一套，馬上讓你當頭頭，想當初我們唸大學的時候，作弊都是我罩你，没想到你比我強多了。」

陳剛才剛被公司裁員，心情不好。他的妻子在一旁勸他別喝太多，但他還是一杯接一杯喝。

他的話酸味瀰漫：

「你什麼都比我強，對吧！長得比我帥，家裡比我有錢，職位比我高，連老婆都比我老婆漂亮！你了不起啊你！」

出手拍趙元肩膀的力氣越來越大。趙元覺得難以招架，幾個沒醉的同學見狀，趕快來解圍。

陳剛的妻子看在心裡，好生難受。她知道自己的丈夫自視甚高，很愛面子，這幾年來很不得意，所以喝了酒才控制不住，也不想說他。

「趙元是他最好的朋友，他怎麼說話一股酸味，讓每個人一聽，都會覺得他心胸狹窄…」他的妻子在私底下抱怨道。

最糟的是，不久，在陳剛還沒找到新東家的時候，陳剛的妻子偏巧又從副理升為經理，這件事實在值得高興，但她回家根本不敢告訴老公。對一個失意又自尊心強的人來說，對他宣佈自己的高升消息，頗有示威的味道。

要為別人的成功真心喝采實在難，特別是在自己不如意的時候；任何好事發生在別人身上，都像在對自己示威。講話酸裡酸氣還是好的，再沒修養的會在背後攻擊，甚至化名攻擊，把自己的嫉妒心化身成為公平正義的使者，找各種理由來中傷那些春風得意的人。

在我看來，陳剛並不是真正的小心眼。每個人在倒楣的時候，聽到自己朋友的好運道，多少都會有一點酸酸的感覺，心裡無聲的感嘆：「憑什麼他的運氣比我好？」只碰巧他酒後吐真言。

很多人不只嫉妒朋友，連枕邊人的好運也會嫉妒，雖然，妻子的好運對自己絕沒壞處，甚至可能會一起沾光，他卻覺芒刺在背。

能夠真心為別人成功喝采雖然難，卻是人生必備的修養，只有如此，你在最落魄的時候，還是一個心靈健全的君子。

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