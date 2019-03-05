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吳淡如／霸道男人的優缺點

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▲霸道男人的優缺點。（圖／翻攝自pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

她跟大平第一次約會的時候，很驚訝於他精準的自信。他打電話來約她吃飯，口氣不急不徐，一點也不緊張，不像一般第一次開口約女孩的男士那般怯弱：「你是郭燕嗎？我先自我介紹，我是周大平。我想約妳。星期五晚上七點，我們到愛琴海餐廳吃飯好嗎？我已經訂好位子了，地址是…」

當時，她對周大平沒什麼印象，只記得他就昨天晚上那一堆男生中其中一個。但是他語調中恰到好處的抑揚頓挫有一種不容否定的感覺。她答應了。

「妳很適合當我的女朋友。」當晚，他就這麼告訴她，也不容她否定。他沒有問她，「妳願意嗎？」也沒有問郭燕的過去、現在的感情狀況，就拉著她的手不容置疑的走進未來。

郭燕原來有一個認識了好些年的男朋友。相較之下，原男友的「龜毛」個性實在不像男子漢，於是被判出局。

和周大平在一起很輕鬆，她什麼都不用決定，他像一部設定好的行事曆，要去哪裡玩、約會該做什麼，甚至包括什麼事她該怎麼做，他都會監督她，讓她有條不紊，不花腦筋的活著。

她和他之間也不會吵架。他的態度總是很溫和，但也都很堅定，只要他決定的事情，怎麼說服他也沒用，也不可能改變他的前進路線。郭燕剛開始不太習慣，後來也學會安慰自己：這樣沒什麼不好，完全不必多費脣舌，反正他都決定好了，聽他的就好。他最愛說的話是：「看，我的決定是對的。」沒錯，他大部份的決定都是對的。

比較頭痛的是，跟他逛街，什麼東西都買不了，因為他也會很精準的判斷，這該買、那不該買，或某個款式衣服她已經很多了；某種看來新奇的產品一點用也沒有。「這樣也好，家裡少了很多垃圾。」

在他的堅定的羽翼下，她活得很心安，一切等待他的安排，偶爾抱怨一下「你都把我管得死死的」。有一陣子他沒有那麼愛安排她了，她很快的發現，他已經變了心。

那一天他打電話來：「郭燕，我喜歡上別人了。對不起，是我不好。我們分手吧。」

掛掉電話的那一刻，郭燕明白，她一點申訴的機會都沒有，他已經決定了。

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